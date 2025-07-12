Ciwanekî Behrêynî ji ber axaftinên xwe yên li dijî Îranê hat girtin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rayedarên Behrêynê Huseyîn Ferîd El-Cezîrî, niştecihê bajarê El-Zehra, ji ber parvekirina daxuyaniyekê ya piştgiriya Komara Îslamî ya Îranê li ser Instagramê girtin.
El-Cezîrî, çalakvanekî medyaya civakî, piştî ku ji bo Rêveberiya Giştî ya Lêpirsînên Cezayî hate gazîkirin û dûv re ji bo dozgeriyê hate girtin. Dozgeriyê her wiha ji bo wî biryara girtina heft rojî da heya ku lêpirsîn berdewam bike.
Girtina wî di demekê de tê ku rêxistinên mafên mirovan bi berdewamî fikarên xwe li ser tepeserkirina azadiya ramanê li Behrêynê, bi taybetî di warê daxuyaniyên siyasî de li sîber-cîhanê anîne ziman.
.........................
Dawiya peyamê/
Etîket
Behrêyn
Îran
Your Comment