Agahiyên kuştina 3 leşkerên Îsraîlî li bakurê Xezzeyê hatin eşkerekirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Medyayên ku bi zimanê Ibrî diaxivin ragihandine ku sê leşkerên Îsraîlî ji ber şilînekî dijwar li ser tankê wan ku li herêma Cebeliyê ye, ku li bakurê şerqa Xezze ye, hatine kuştin.
Di vê çalakiyê de sê ofîserên binavkirî yên hêzên zirhî yê leşkerên Koma 52, ku bi hev re di tankê ku armanc bû de nehatine kuştin.
Hingê yek ji ofîserên zirhî yê leşkerên Îsraîlî jî giranî birîndar bû û rewşa wê pir tirş e.
Li gorî medyayên Ibrî, şilîneke dijwar li ser tankê ku ev leşkeran derbas bû, çalak bû.
Bi mirina vê sê leşkeran, hejmarê kuştinên fermî ya ku ji hêla leşkerên rejîma sîyonîst ve hatî ragihandin ji destpêka operasyonên 7ê Cotmeh heta niha gihîşt 893 kesan.
Belavbûna vê agahiyê reaksyona Nêftalî Bent, serokê pêşî yê rejîma sîyonîst, wekhev kir. Ew li rûpela xwe ya ser platforma X nivîst ku çend deqên berê malbata din jî agahdar bûn ku zarokên wan di Xezze de bi awayekî feci hatine kuştin û îro jiyana wan tarîtir ji her demek din bûye.
Di bîrê xwe de dikarim dê û bavên bêdeng û girîyan a van leşkeran wêne bikim, ku heval û gelê wan jî bi çavên sor li ser wan dikin.
Ew di demê kuştinê ne, li rêzefîlên Konst (parlamana Îsraîlê) hin endamên hevpeyvînê li dijî rastiyên rastîn têkoşîn dikin û dixwazin qanûnên ku alîkarên wan ji xizmeta leşkerî berdin derbas bikin.
Em di şerê ne, Îsraîlî di Xezze, li bakur û her cihê din de di şerê ne, em rastî bi hêzeke xweşik ya ku ji bo bihîstina me heye, derbas dikin.
Yair Golan, serokê Partiya Demokrat a Îsraîlê, di bersiva mirina vê sê leşkeran de got: Ev sê kes mirîna şerê siyasî ya bê dawî ne ku hîn jî di derbarê wê de qediya nake.
Ew zêde kir: Kesê ku wan ji bo şerê şand, niha di derbarê hevalên partiyên dînî re tê axaftin da ku ciwanên wan ji xizmeta leşkerî berdin derbas bikin.
Golan bi têkiliyê giran a serokwezîrê Îsraîlê got: Netanyahu dîsa leşkeran firot û destê wan re berdaye ku xwînê wan li erdê rûnê, tenê ji bo ku çend rojên zêdetir li destê xwe bimîne.
