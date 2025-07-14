Cezayên neqanûnî yên Trump li dijî raporvanê Rêkxistina Neteweyên Yekbûyî / Alîkariya vekirî ya Dewletên Yekbûyî ji dijî cinayetên Îsraîl

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (S.X) -ABNA-Piştî hevdîtinên dawî yên di navbera berpirsên payebilind ên Amerîkî û Serokwezîrê Îsraîlê Benyamin Netanyahu de, ku ji aliyê Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî ve bi tohmeta sûcên li dijî mirovahiyê tê xwestin, Wezîrê Derve yê Amerîkayê Marco Rubio, bi gaveke neqanûnî, Francesca Albanese, Raportora Taybet a Neteweyên Yekbûyî ya li ser mafên mirovan li axên Filistînî yên ku ji sala 1967an vir ve hatine dagirkirin, ceza kir. Ev biryar, digel daxuyaniyên derew û heqaretkar ên Rubio li dijî Albanese, careke din biryardariya hikûmeta Amerîkayê nîşan dide ku rejîma Îsraîlê ji berpirsiyariya sûcên xwe bêpar be.
Ev gava neqanûnî bi bertekek tund ji rêxistinên navneteweyî, pispor û çalakvanên mafên mirovan li çaraliyê cîhanê re rû bi rû ma û wekî karesatek exlaqî hate şermezarkirin. Francesca Albanze, parêzvaneke mafên mirovan a navdar, ji ber durustiya xwe ya profesyonel û wêrekiya xwe ya di eşkerekirina sûcên ku rejîma Îsraîlê di bîst mehên borî de li Xezzeyê kirine de, bi berfirehî hatiye pesinandin. Belgefîlmên wê yên raporî, di nav de rapora wê ya dawî "Anatomiya Jenosîdekê", roleke girîng di eşkerekirina binpêkirinên sîstematîk ên mafên mirovan li Filistînê de lîstiye.
Qedexeya Albanze binpêkirineke rasterast a Peymana Neteweyên Yekbûyî, Peymana li ser Îmtiyaz û Bêparbûnên Neteweyên Yekbûyî û Peymana Navenda Neteweyên Yekbûyî ye. Her wiha ew wekî astengiyeke bi zanebûn a mîsyona mafên mirovan a Neteweyên Yekbûyî tê dîtin. Ji ber ku ev ceza ji bo parastina rejîma Siyonîst û sûcdarên din ên sûcên şer, sûcên li dijî mirovahiyê û jenosîdê ne, ew erkên Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê yên di bin Peymana Jenosîdê de (ku Îsraîl niha li Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî tê darizandin) û Xala I ya Peymanên Cenevreyê yên 1949an binpê dikin, ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê mecbûr dike ku pabendbûna Îsraîlê bi van peymanan misoger bike.
Wekî din, çalakiya Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, ku bi eşkereyî bi cezayên neqanûnî yên li dijî Dadgeha Cezayê ya Navneteweyî ve girêdayî ye, Xala 70(1)(c) ya Statuya Romayê (ku di 17ê Tîrmeha 1998an de hatiye pejirandin) binpê dike, ku sûcên li dijî rêvebirina edaletê pênase dike. Ev bend dikare mafê Albanese wekî qurbaniyek ji tevgera neqanûnî ya hikûmeta Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bide tazmînatê. Her wiha, ji ber ku daxuyaniyên heqaretê yên Rubio bi "niyeta xerab" û "paşguhkirina eşkere ya rastiyê" re hatin, dibe ku Albanese bikaribe li dadgehên Amerîkî ji bo zirarên darayî û navûdengê yên ji ber van ceza û daxuyaniyan çêbûne, tazmînata sivîl bixwaze.
Pisporên navneteweyî û rêxistinên mafên mirovan banga tedbîrên qanûnî li dijî van cezayan li Dadgeha Navneteweyî ya Dadê (ICJ) kirine, ji ber ku parêzbendiya dîplomatîk ji raportorên taybetî yên Neteweyên Yekbûyî re li gorî Peymana 1946an tê garantîkirin. Ev parêzbendî ji bo misogerkirina serxwebûn û destwerdana di pêkanîna erkên wan de tê damezrandin.
Di bersivê de, gelek endamên civaka navneteweyî, di nav de rêxistinên navneteweyî û dewletên endam ên Neteweyên Yekbûyî, ceza şermezar kirin û daxwaza rakirina wan û tezmînata zirarên ku ji Albanese û NY re çêbûne kirin. Gelek daxuyanî nîşan didin ku ev kiryara neqanûnî ya hikûmeta Dewletên Yekbûyî ne tenê dê di gihîştina armanca xwe ya bêdengkirina Albanese û NY de têk biçe, lê di heman demê de dê berxwedana gerdûnî li dijî sûcên rejîma Siyonîst û hevkariya Dewletên Yekbûyî xurt bike.
Tevgera hevgirtinê ya cîhanî bi Filistînê re mezin dibe, û wekî ku çalakvanê mafên mirovan Craig Mokhiber tekez kiriye, ev kiryara şermok a hikûmeta Dewletên Yekbûyî dê tenê biryardariya parêzvanên edaletê yên mîna Albanese xurt bike ku li dijî sûcên şer, apartheid û jenosîda rejîma Siyonîst şer bikin.
Bi gaveke bêhempa, rêveberiya Donald Trump ceza li Francesca Albanese, Raportora Taybet a Neteweyên Yekbûyî ya li ser mafên mirovan ên Filistînî, birî, ku pispor dibêjin ev gav binpêkirineke eşkere ya qanûna navneteweyî ye û hewldanek e ji bo misogerkirina parastina rejîma Îsraîlê ji sûcên şer.
