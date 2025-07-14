  1. Home
Hûrguliyên êrîşa Îsraîlê ya li ser serokkomarê Îranê

15 July 2025 - 00:01
News ID: 1707806
Piştî tecawûza terorîstî ya açareser a rejîma sîyonîstê li ser serokê komarê di civîna Meclîsa Bilind a Ewlehiya Neteweyî de, niha rojnameya Fars hûrguliyên nû yên vê tecawûza terorîstî bi dest xistiye.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (ع) — ABNA —Ku ji Fars vedigere, êrîş roja Duşemê 16ê Hezîranê sibeha sibê dest pê kir, dema ku civînek Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî li qatên jêrîn ên avahiyek li rojavayê Tehranê, ku serokên sê şaxên hikûmetê û berpirsên din ên payebilind beşdar bûn, dihat lidarxistin.

Êrîş bi awayekî dişibihe kuştina Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah hatibû sêwirandin. Êrîşkaran şeş bombe an mûşek avêtin ketin û derketinên avahiyê da ku rêyên revê bigirin û herikîna hewayê qut bikin. Piştî teqînan, elektrîka qatê hate qutkirin, lê berpirsan bi karanîna deriyek awarte ya ku berê hatibû plankirin, karîbûn ji avahiyê derkevin. Hin berpirs, di nav de serokkomar, dema ku derdiketin, lingên wan sivik birîndar bûn.

Bi rastbûna agahiyên dijmin ji bo vê êrîşê, îhtîmala ketina kesekî tê lêkolînkirin. Ev nîşan dide ku dijmin her rêbazek gengaz, heta kuştina berpirsên payebilind, bikar tîne da ku ewlehiya neteweyî ya Îranê têk bibe.

Lêbelê, ecêb e ku medyaya girêdayî Rojava û rejîma Siyonîst, dema ku ew bi xwe piştgirîya terorîzma dewletê dikin, jesta mafên mirovan bikar tînin da ku êrîşî fetwayên rayedarên olî yên li ser dijminatiya Trump û Netanyahu ya Îslamê bikin bêyî ku behsa wê rastiyê bikin ku Dewleta Îslamî rêxistineke terorîst e.

Êrîşên rejîma Siyonîst

Îsraîl

Êrîşa terorîst

Serokê Îranê

Masûd Pezişkîyan

