Felsefeya serhildana Îmam Huseyîn çi ye?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji tiştên ku li ser armanc û felsefeya serhildana Aşûrayê ji perspektîfên cûda ve hatine gotin û rexnekirin û lêkolînkirin, eşkere ye ku hin ji van teoriyan wêneyek çewt an jî qet nebe ne guncaw a rûmeta rêberê serhildanê pêşkêş kirine, û yek ji wan jî di pêşkêşkirina wêneyek zelal û berfireh a motîvasyonên serhildana Îmam Huseyîn (A.S.) de bi ser neketiye. Niha, bi vê pêşgotinê û bi berçavgirtina ku belgeya herî baş û pêbawer ji bo têgihîştina felsefe û armancên tevgera Rêberê Şehîdan (S.X) gotinên Îmam bi xwe an Îmamên din ên li ser vê mijarê ne, em ê berhevoka xutbe, axaftin, name û wesîyetnameyên Îmam Huseyîn (S.X) yên ku li ser armanc û motîvasyonên serhildana Aşûrayê ne, û her weha hin şîroveyên nameyên hecê yên pirjimar û cûda yên ku ji Îmamên din ji bo heca Îmam hatine wergirtin û tê de motîvasyona serhildanê hatiye nîqaşkirin, lêkolîn bikin û dûv re em ê wan bi derxistina navnîşek armancên serhildanê şîrove bikin û analîz bikin.
Xutbeya Îmam li Mekkeyê
Îmam Huseyîn (silavên Xwedê li ser wî bin) li ber komek zanyar û elîtên ji herêmên cûda yên Îslamî li Mekkeyê xutbeyek balkêş û bandorker pêşkêş kir. Dema ku erk û erkê giran û ciddî yê zanyar û mezinên bajêr ji bo parastina bingeha ol û baweriyên Misilmanan û encamên bêdengiyê li hember sûcên Emewiyan bi bîr xist, bêdengiya wan li hember polîtîkayên dijî-olî yên hukumdarên Emewiyan rexne kir û her hevkarî an lihevkirinek bi wan re wekî gunehek nayê bexşandin hesiband. Di dawiya axaftina xwe de, Îmam armanca kiryar û çalakiyên xwe yên li dijî rejîma serdest a zordar ragihand, ku çend sal şûnda bi şiklê tevgerê xwe nîşan da:
... Ey Xwedê, Tu dizanî ku di navbera me de di sultanekî de ne reqabet hebû, ne jî daxwazek ji pûçbûnên xirbeyan hebû, lê tenê ji bo nîşandana (vegerandina) nîşanên ola Te, û nîşandana reformê li welatê Te, û parastina bindestan ji xulamên Te, û pêkanîna ferman, kevneşopî û biryarên Te...; "Ey Xwedê, Tu dizanî ku tiştê ku me kiriye (wek gotin û kiryarên me li dijî hukumdarên Emewiyan) ne ji ber pêşbaziyê û hewldana ji bo pêşengiyê di desthilatdariyê de û zêdekirina milkên dinyayî yên bêwate bû; lêbelê, ew ji bo nîşandana (sazkirina) nîşanên ola Te (ji mirovan re) û eşkerekirina reformê li welatên Te bû. Em dixwazin ku xulamên Te yên bindest ewle bin û erk, kevneşopî û qanûnên Te werin şopandin.
Bi lêkolîna van hevokan bi baldarî, em dikarin çar armancên sereke yên Îmam Huseyîn (S.X) di kiryar û çalakiyên ku wî ji bo serhildanê di serdema desthilatdariya Yezîd de kir de fam bikin:
a) Vejandina xuyang û nîşanên Îslama Muhemmed(s.x.a)anî ya rastîn û paqij;
b) Reformkirin û baştirkirina rewşa xelkê welatên Îslamî;
c) Misogerkirina ewlehiya xelkê bindest;
d) Peydakirina hawîrdorek guncaw ji bo pratîkkirina qanûn û erkên îlahî.
2.1 - Du Xalên Girîng ên ku Divê Têne Balkişandin
Pêdivî ye ku du xal li ser vê xutbeyê werin balkişandin:
Yekem: Di hin pirtûkan de, ev xutbe ji hêla Fermandarê Bawermendan ve hatiye gotin. (silavên Xwedê lê bin), dibe ku ji ber ku beşa dawî ya xutbeyê dişibihe beşek ji Xutbeya 131 a Nehcul-Belaxê. Wisa xuya dike ku tenê wekhevî nikare bibe sedemek bawerbar ji bo pêşniyarkirina nêrînek wusa, ji ber ku mimkun e ku Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin) hevokên ji xutbeya bavê xwe wekî celebek şehadetê gotibe. Dibe ku wî niyeta şehîdbûnê tunebû, û ev wekhevî ji ber wê yekê ye ku Îmam hemî yek ronahî ne û bi heman awayî difikirin; Ya duyemîn: Di çavkaniyên vê xutbeyê de nayê behs kirin ka Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin) ev xutbe piştî destpêka serhildana xwe û di dema mayîna xwe ya li Mekkeyê de, an berî wê, an jî di salên dawîn ên jiyana Muawiye de daye; Lêbelê, hin nivîskaran wateya eşkere ya gotinên dawîn ên xutbeyê, ku Îmam dibêje: "Ey Xwedê, Tu dizanî ku di navbera me de di Sultan de reqabet tune bû" wekî wateya ku Îmam ev xutbe piştî destpêka tevgera xwe daye, û wateya eşkere ya hevoka "em di nav me de nebûn" behsa serhildana Îmam. [1][2][3]
3 - Wesîyeta Îmam ji bo Muhemmed el-Henefiye
Di wesîyeta ku wî ji birayê xwe Muhemmed ibn el-Henefiye re nivîsandiye dema ku ew ji Medîneyê derket û di dema xatirxwestinê de, Îmam Huseyn (silavên Xwedê li ser wî bin) armanca tevgera xwe wiha diyar kiriye: "Ez ne ji bo kirina xerabiyê, ne ji bo gendeliyê, ne jî ji bo zordarbûnê derketim. Ez tenê ji bo lêgerîna reformê di miletê Muhemmed ê mezin de derketim. Min dixwest ez fermana rast bidim û ya nebaş qedexe bikim, û rêya Mihemedê mezin û Ebû Elî ibn Ebî Talib bişopînim... [4][5][6][7] (Bê guman, di vegotina Îbn Şehr-Eşhub de, Îmam van gotinan wekî bersivek ji Îbn Ebas re dibêje, ne wekî bersivek ji Îbn Henefiye re, ku bersivek devkî ye, ne bi şiklê wesiyetnameyekê ye.) "Ez ne ji ber serxweşiyê an xudperestiyê, ne jî ji bo fesadî an zilmê çûm; lêbelê, ez tenê ji bo lêgerîna reformê di neteweya bapîrê xwe de çûm. Ez dixwazim fermana rast bidim û ya nebaş qedexe bikim, û li gorî rêya bapîr û bavê xwe, Elî ibn Ebî Talib (silavên Xwedê lê bin) tevbigerim." Û li cîhek din, ew dibêje: "Ey Xwedê, ez ji ya rast hez dikim û ji ya nebaş nefret dikim." [8][9] Di gelek ziyaratên ku ji Îmamên li ser Îmam Huseyn (silavên Xwedê lê bin) hatine vegotin de, ev îfade pir caran têne dîtin. Eşhedhud anke kud îkmet es-selavat we etiyat zekat we umret bi-me'ruf we nehîyit 'en-munker; "Ez şahidiyê didim ku te nimêj kiriye, zekat daye, baş ferman kiriye û nebaş qedexe kiriye." [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] (Divê bê zanîn ku "şahidbûn" li vir ne bi wateya xwe ya kevneşopî ye, ango şahidîkirin û piştrastkirina mijarek madî û qanûnî ye; berevajî vê, ew rastiyek manewî îfade dike û rastiyek qebûl dike ku bi motîvek manewî hatiye kirin, ango ez fêm dikim ku tevgera we ji hêla fermankirina tiştên rast û qedexekirina tiştên xelet ve hatiye motîve kirin, ne ji ber vexwendina Kufîtiyan an sedemên din. Ji ber vê yekê, heke hewl û kiryarên din werin kirin, ew hemî ji bo bidestxistina wê armanc û îdeala mezin bûn.)
Ji van gotinan, armancên jêrîn ji bo serhildana Pêxember dikarin werin rêz kirin:
a) Lêgerîna reformê di karûbarên civaka Pêxember de;
b) Fermankirina tiştên rast;
c) Qedexekirina xerabiyê; d) Şopandina mînaka Resûlê Xwedê (s.x.a)
b) Fermankirina tiştên baş;
c) Qedexekirina tiştên xerab;
d) Şopandina mînaka Resûlê Xwedê (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) û Fermandarê BawermendanÎmam Elî (silavên Xwedê li ser bin), wek kirina nimêjan û dayîna zekatê.
Xutbeya Îmam li Mala Bayda
Di xutbeyekê de ku wî piştî hevdîtina bi Hurr ibn Yezîd Riyahî li mala Bayda da, Ebû Abdullah sedema serhildana xwe bi gotina gotinên Pêxember (Silav û Rehmetên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) rave kir:
Ey mirovan: Resûlê Xwedê got: Her kesê ku bi hukumdarekî neheq re li hev bike, tiştên ku Xwedê qedexe kiriye destûr bide, peymana Xwedê bişkîne, li dijî Sunneta Resûlê Xwedê derkeve, û guneh û êrîş li dijî bendeyên Xwedê bike, û kiryar an gotinên xwe neguherîne, wê hingê ji bo Xwedê rast e ku wî qebûl bike nav hebûna xwe, lê ev kes guhdana Şeytan ferz kirine, guhdana Xwedayê Herî Dilovan terikandine, fesadiyê nîşan dane, sînoran têk dane, ji hêla xerabiyê ve bandor bûne, tiştên ku Xwedê qedexe kiriye rewa kirine û tiştên ku wî qedexe kiriye rewa kirine, û ez ji her kesî rasttir im. (Belaturî ev xutbe ji hevoka "Ev ew in..." û pê ve got. Îbn A'sem, El-Xwarizmi û Meclisî ev xutbe bi ferqek piçûk di gotinê de, bi şiklê nameyekê ku Pêxember ji esilzade û mezinên Kufeyê re nivîsandiye, got; lê Îbn El-Cewzî ev vegotin bi şiklê sohbetek di navbera Pêxember û Ferzadeq de got.) [30][31][32][33][34][35] "Gelî mirovan, Pêxemberê Xwedê (silavên Xwedê li ser wî û malbata wî bin) got: Her kesê ku hukumdarekî zalim bibîne ku tiştê ku ji hêla Xwedê ve qedexe kiriye rewa kiriye, peymana îlahî şikandiye, li dijî Sunneta Pêxemberê Xwedê derketiye, û di nav xizmetkarên Xwedê de gunehkar û sûc kiriye, lê bi kirin û gotinên wî li dijî wî dernekeve, li ser Xwedê ye ku wî li cihê (tevahî cezayê) wî zalimî deyne. Niha (ey mirovan), bizanin ku van teslîmî îtaeta Şeytan bûne û îtaeta fermana îlahî terikandine, fesadî kirine." eşkere kirin û sînorên Xwedê girtin; Wan dahatên giştî (beytul-mal) ên Misilmanan ji bo xwe desteser kirine, û wan tiştê ku Xwedê qedexe kiriye û tiştê ku rewa ye neqanûnî kirine, û ez kesê herî jêhatî me ku (çarenûs û karûbarên Misilmanan) biguherim.”
Ji vê xutbeyê, sedema serhildana Rêberê Şehîdan (silavên Xwedê li ser wî bin) dikare wekî rastiya ku hukumdarên Emewiyan (bi taybetî Yezîd) kiryarên dijî-olî yên jêrîn pêk anîne were dîtin:
a) Guhdarîkirina Şeytan û terikandina guhdana Xwedê;
b) Aşkerekirina gendeliyê li ser erdê;
c) Girtina sînorên îlahî;
d) Desteserkirina Beytul-malê ji bo xwe;
e) Qanûnîkirina tiştê ku Xwedê qedexe kiriye û berevajî vê.
Armancên Ziyareta Îmam Huseyîn
Di Ziyareta Îmam Huseyîn de, em şahidiyê dikin ku wî qanûnên îlahî û Sunneta Pêxember û Fermandarê Bawermendan saz kiriye:
"Ez şahidiyê dikim ku te tiştê ku ji bo Xwedê helal e û tiştê ku ji bo Xwedê qedexe ye heram kiriye, û te nimêj kiriye, û te zekat daye, û te tiştê rast ferman kiriye û tiştê nebaş qedexe kiriye, û te (Misilmanan) bi aqil û şîretên baş gazî rêya xwe kiriye."[36] Em her wiha dibêjin: "Ez şahidiyê dikim ku te edalet û wekhevî ferman kiriye û (Misilmanan) gazî van herduyan kiriye."[37] Pêxember di cîhek din de jî gotiye: "Bi Xwedê, ez ê te bi destê te nedim ku tu bidî yên şermok, û ez ê reviyana koleyan nedim te." (El-Tabari, û piştî wî Ibn Ketîr, beşa duyemîn a vê hevokê wiha nivîsand: "Ez ê (meşrûiyeta desthilatdariya Yezîd) mîna koleyan qebûl nekim."[38][39][40][41][42][43] Bi Xwedê, ez ê destê xwe (wek nîşana dilsoziyê) nedim wan (şopînerên Yezîd) mîna kesekî dilnizm, û ez ê mîna koleyan nerevim." Û wî dîsa got: "Mirina bi rûmet ji jiyana bi şeref çêtir e." [44] Ji berhevoka van gotinan, armancên jêrîn dikarin werin bikar anîn:
a) Pêşvebirina rastiyê û tevgerîna li ser wê;
b) Qedexekirina pêşvebirina derewan û pêşîgirtina li tevgerîna wê li ser wê;
c) Redkirina qebûlkirina jiyaneke şermok û şermok li vê dinyayê, û hilbijartina jiyaneke bextewar li axretê.
