"Hişdariya alimên şîayên Pakistanê: Nas kirina Îsraêlê dê destpêka serhildana neteweyî be"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di civînêke ragihandinê de ku bi beşdariya şexsiyetan navdar ên şîa, wekî Ehmed Iqbal Rezawî, Nazır Abas Teqawî, Mubşir Hesen, Baqir Zeydî, Sadiq Cefêrî û hinek alimên navdar ên din ên Pakistanê di Karaçî de hate lidarxistin, raddkirina herî girîng a li dijî hemû hewlên ji bo nas kirina dewleta Îsraêlê hat ragihandin.
Serokên olî daxuyan ku peymanê Îbrahîm qebûl nabe, çimkî qebûlkirina wî jî yeksan e bi nas kirina rejîma sîyonîstî.
Ew hişyarî dan ku armanca vê peymanê, welatên Pakistan û Îran in. Heke dewleta Pakistanê her cure gava li nas kirina Îsraêlê bidê, bazdêranek giştî dê destpê bike û ev hukûmet divê li benda dawiya xwe be.
Alimên şîayên Pakistanê herwisa xwestin ku dosyeyên dadgehê yên li dijî çalakvanên olî zû betilî bibin, û zêde kirin ku êdî zû bi hemû partiyan siyasî û olî yên welatê xwe re têkiliyê dê saz bikin da ku li ber vê rewşa bihezin.
Ew bawerî xistin ku nas kirina Îsraîlê renc û piştgirî ye ji zulumê ya dijî gelê Filistîn, di navbera wan jî ku tevî zêdetir ji 70 hezar şehîdên filistînî nas kirina Îsraîlê qebûl neke. Ew gotin: "Pakistan welatekê ser bingeha îdeolojî ye, û di dîroka xwe de qet Îsraîl nenas kir. Heta niha jî li pasaportên me hate nivîsandin ku bo Îsraîl bê qebûl e."
Şexsiyetan şîayên navdar jî daxuyan ku hinek serokên Pakistanê tê de di binrêzî da bi Îsraîlîyan re têkoşînên veşartî dikin û ev çalakiyên xwende wekî şewat û xeterek mezin. Ew şopand ku nas kirina Îsraîlê tu fêdeya neteweyî nîne, û pirs kirin: "Ma paşê ku 70 hezar şehîd hatin dayîn, dikare em Îsraêlê nas bikin? Ma xizmetkirinê bo Amerîkayê kêfekê da me kir?"
Ew ragihandin ku li roja Arbaînê ya Îmam Husênê (s.x) hêza xwe dê nîşan bidin, û hişyarî dan:
"Em bi xwînê Îmam Husênê (s.x) bazirganî nakin. Em amade ne bi canê xwe parastina rastî bikin."
...Dawiya Peyamê... /
Etîket: Pakistan, Îsraêl
Your Comment