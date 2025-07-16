?Çi qewimî ku Îran û Îslam yekîtiya parastinê kirin

Li gorî ragihandina Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (silav lêbin) – ABNA – Îmam Xameneyî (Xweda bi parêze) Rêbera Şoreșa Îslamî ya Îranê, di 5ê Mehê 1402 de di navbera "Kargeha Yekem a Kengereya Neteweyî ya Pîrozkirina Şehîdanê Herêma Hemedanê" got:
"Ji destpêka Î Şoreșê, koma taybet hewl da ku têrîya netewetî û navê Îran û pîrozkirina Îranê li dijî têrîya Îslamî û Înqilabî dan û jê cuda bikin di navbera pirsgirêka netewetî û pirsgirêka îslamî. Şer, defa pîroz û şehîdên hêja yên me ev hîsqetê şaş di awayê zelal û bi rêya pratîkî betalkirin.
Testa mezin a şer hat, ser sınorên welatê me têkoşîn hat, Îran di bin tevahiya têkoşîna neteweyî de hate hilgirtin, ne tenê têkoşîna yek hukûmet û yek cîran, lê têkoşîna neteweyî ya navneteweyî ya bi rastî ku em jî pir caran jê gotine. Ew kesên ku dibêjin hevalê Îran in, ji têrê di nav malên xwe de stûyin û ne amade bûn yek gav ji bo parastina sınorên welatê xwe berdin, hin jî her weha welatê xwe jê berdan; ew kesên ku dixwazin hevalê Îran û Îranîtiyê bin!
Kî ji sınorên welatê parastin kir? Zarokên mûsliman, xwendekarên namê şevê, çêt-saziyan, selgiyan, leşkerê Ensarê Hüseyin; ew parastin kirin, Îslam ji sınorên Îranê parast. Îslamîtiyê û Îranîtiyê du polên berxwedan ne, yek rastiyê ne. Her kes ku hevalê Îslam bû, her kes ku soldatê Îslam bû, ji her qîmetek — di nav wan de qîmeta welat û xwêndekarî — bi awayê xweparastî parastin dike.
"Hubb al-watan min al-iman حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الایمَان؛ " Evîna welat ji baweriyê; — Ev ji îman e."
Gotinên Rêbera Îslamî
Niha careke din di sibehê 23ê Xurdadê 1404 de, tecrubeya têkoşîna dijî Îranê, vê carê ji hêla Îsraîlê ve, tê dîtin, lê ne tenê teqazayek tê dîtin, lê ew jî ku piştî her teqazayek girîng e û vê carê bi hêztir derket, “parastina Îranê” ye. Ne tenê ji hêla kesên mayîndayên civaka Şoreșgerî ya salên 60’an ve, lê jî ji hêla zarokên Îran û Îslam ve, ku an di wê demê de nehatibûn jî an jî zarokên piçûk bûn. Vê carê zarokên Îranê Îslamî zêdetir û hêzdar bûn, û bi hevgirtina hêz û zêdebûna cînavan, têkoşîna dijmin jî hêzdar û dirêjahiya parastinê ji 8 salan heta 12 roj kêm bûye.
Xwedêkarîya xelkê Îranê li ber Xwedayê alîmin careke din asteng kir ku Îran li ber esraran û şeytanên cîhan neçalak nebê, û hezkirinê ya welatparêzî ya bi îmanî ji bo Îran destê alîkarî kir.
Di şerê 12 rojan a zorî yê ku Îsraîl li dijî Îran kir, wêneyê herî ronahî wêneyê hevsengiya yekîtiya “neteweya Îranê” ye ji bo parastina yekîtiya “welatê Îranê”. Erê, Îranê Îslamî dijminê xwe yê şermezar ne tenê neteweya xwe heye, lê her weha welatekî heye. Ne welatekî yê ku welatên dinê stîyayîye, ne jî bi veguhastina endamên 72 netewan ji cîhanê, neteweyek xwe afirandibûye.
Neteweya Îran di nav pelên vê dêrikê, dêyikekî paqij û xweşxweş e ku ji bo hinekî neklîtiya xwe, dilê xwe ji Îslam re da, û zarokên xwe jî bi edebî fêr kir; û edeb herî baştirîn miras e ku bavên zarokan xwe radin.
Serdema edeban ku bav ji zarokê xwe fêr dike ew jî “parastina rêzê dê” û hêvîdarî ya wê ye; dê wekê haram e; her weha “Îran haram e”, û Îslam zarokên Îranê bi awayekî fêr kir ku Îranê wek haram binêrîn û wî parastinê bikin.
Lê şiroveya vê hezkirinê li hev, têra gotinan nayê girtin.
Yekbûna xwînî ya Îslam û Îran
Li maneya “Îran” hatîye gotin: “welatê xwedî neteweqedirê”, û neteweqedirî jî wekî vî tê zanîn: pîroz, paqij, rast, şerefdar, ciwanmêr, mezin, zêrîn, kesek ku ji malbata xweş û xasiyetekî baş heye.
Hemû van maneyan ji alîyek xasiyetên gelê Îranê ne, û ji alîyek jî nirxên ku Îslam reklam dike û pêşve dibîne; vê yekê ye ku pêwendîya navbera îslamî û îranî wek yekîtiya wan duyan û wek hevbextiya mirovê îranî û mirovê îslamî nîşan dide; û ku Îran rastî welatê Îslam û muslimanî ye.
Ji ber vê yekê, mirovê îranî bi taybetîyên xwe xwînî, musliman e; û Îslam jî wek xwînî ye ku di qanên gelê îranî de di derdora radestê, xwîn pirsgirêkek girîng e; di qanûna Îranê de weqfa veguhastina netewetî ye; di qanûna îslamî (fiqh) de weqfa veguhastina nesebî ye; û di qanûnên xwedayî de weqfa veguhastina taybetmendiyên xwedayî ya ji dê û bav ve ye.
Îranî bûn û musliman bûn her du bi xwîn ve derbas dikin; her kesê ku îranî-muslim e di dinyayê de hatiye dinyayê, pêwendiya xwînî ya Îslam û Îranê qedîme dike, wekî ku her zarokek ji hevî re bi bavek û dêyek dinyayê, malbata xwe qedîme dike; ji ber ku malbat wisa tê pêşveçûn û weqfa yekîtiya xwînî ya taybet e ku bav û dêk ji hev re dikin.
Li gorî vê şerhê her muslimê îranî zarokekî bavê xwe yê navê Îslam û dêyeke xwe yê navê Îran e, û vê bav û dê jî li her zarokbûnê mirovekî pîroz, paqij, rast, şerefdar, ciwanmêr, mezin, û hêj û xasî dide cîhanê.
Ji ber vê yekê dibe ku bi ajibî û kêmî şînî gotin: “Her musilimanek di her cîhekî cîhanê de xwedî taybetmendiyên îranî ye, û her îranî jî xwedî taybetmendiyên îslamî ye!”
Em bersiva vê gotinê didin ku ev çi ne: niha gelekî ji muslimên cîhanê di welatên derve yên Îranê de dijîn ku berê jî van welatan xwedî Îran bûn; û niha jî îranî bi rûmetê serweriya welatî û hikumeta wan, wan wek parça jêxwe dikin û di dema xeter de ji wan parastin jî dikin; û gelekî jî wan wek vî ne.
Her wiha ne wek vî ye ku her muslimek dixwaze di aramî û dûr ji tîrêjkirinên dijminên îslamê, bi taybetî jî ji bo jinan, bibe muslim, di îranê de di pelên dêyikê dilsoz de mezin bibe û di aramî de be?
Herwiha ne wêneya reş ne ku peygamberê îslamê, Selmanê Îranî wek xanevanê xwe hîsab kir û Îran jî malê îslamê nîşan da?
Îslam xwînê dide Îranê û Îran jî xwînê dide Îslamê
Azerîyên Îran û gotinê xweş heye; dema du kesên ku xwînê wan yek e hev ji hev re hezkirinê kêşan, dibêjin: “Xwîn, xwînê dixwazê” (kan, kani çeker) — Wateya wê ev e ku du kesên ku xwînê wan yek e, bi bêyî xwe dixwazin hev re hezkirinê bikînin; her wiha ev di rewşekî zêdetir dide nîşan dema ku wan yekî ne nas dikin û di demekê de bi heyrana xwe ya bê sedem ji hev re hezkirinê xwestin bibînin û wan bikujînin; herwiha sedema wan hebe ku yekîtiya xwînê wan e; wekî Îslam û Îran ku di destpêka îslamê de bi taybetmendiyên xweş yên hevpar, pêwendiya xwînî û navdarbûna xwe di navbera wan de dest pê kir û ji wê demê hezkirinekî bilind û pêwendiyekî qetnayîn tê li ser.
Ji ber vê yekê di demên xeterê de, Îslam ji Îran, û Îran jî ji Îslam parastin dike, û ji bo jiyana xwe xwîn dide hev, wek du mirov ku hevgirtina taybetmendiya xwînê hev heye û jî dikarin xwînê xwe yê hev bixin û yê jiyana wan ji mirinê rizgarkirin.
Îran Haram e
Lêkera ku xwînê Îslam û Îran di qanên her îranî de tê dehatin, çêkir ku di dîtina îranî yên hêvîdar de dijmên Îran, dijmên Îslam, û dijmên Îslam jî dijmên Îran tê hesibandin û berî vê yekê parastina Îran parastina Îslam, û parastina Îslam jî parastina Îran tê hesibandin.
Îslam û Îran
