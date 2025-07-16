“Çalakiyek li ser ‘Evînê Huseyn (Silav lê bin) Nimûneya Yekbûna Îslamî’ li Stenbolê hatî lidarxistin.”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Beşa medya ya Astana Qudsê Huseynî civînê salane ya xwe li Stenbolê Tirkiyeyê bi şiarê “Evînê Huseyn (s.x) Nimûneya Yekbûna Îslamî” lidarxist. Ev civîn ji aliyê Navenda Çandî ya Îmam Huseyn (s.x) ku girêdayî beşê medya ye û bi hevkariya Rêxistina Ehl-ul Beytê (s.x) Ev civîn bi tevlîbûna mezin a şexsiyetan dînî, çandî û medyayî ji mezhebên cûda re hatî lidarxistin û di nav de gotûbêjên fermî yên ji aliyê Astana Qudsê Huseynî bi navê Şêx Elî Qer‘awî hatin peyda kirin û her weha gotûbêj ji aliyê beşa medya ya astane jî hatibû çêkirin ku di nav de girîngiya vê tevgera çandî ya derveyî welatê li ber xwe dan û di pêşveçûna axaftina Huseynî ya di astengê cîhanê de hate baldar kirin.
Mamoste Hesen Na‘me Xefacî, serokê beşa medya ya Astana Huseynî got: “Civîna salane ku ji hêla beşa medya ya Astana Qudsê Huseynî ve bi rêya Navenda Çandî ya Îmam Huseyn (s.x) li Tirkiyeyê û bi hevkariya Rêxistina Ehl-ul Beytê (s.x) lidarxist, di çarçoveyê bernameyan de ye ku armanca wê xurtkirina nasnameya çandî û şandeya Tevgera Îmam Huseyn (s.x) di nav civakên îslamî de ye.”
Wî zêde kir: “Ev civîn bi şiarê Evînê Huseyn, Nimûneya Yekbûna Îslamî lidarxist da ku ser astengê mirovahî ya derveyî welatê tevgera Îmam Huseyn (s.x) baldar bike. Em jî di vê civînê de ji aliyê beşa medya axaftin çêkirin û baldar kirin ku em ji dorê Seyyid-şehîd (a.s) bi peyama edalet, berdestî û mirovahî hatiye me. Her wiha carek din baldar kirin ku axaftina Îmam Huseyn (s.x) dengê taybetî ya koma taybet ne bû, lê belê bangek giştî ya mirovahî ya ji bo hemû azadkarên cîhanê ye û bingeha medya ye ku di navbera pêşkeftin û nasnameyê de girêdayî çêdike.”
Wî berdewam kir: “Medya ya Astana Qudsê Huseynî şablonek pêşkeftî pêşkêş kir ku di navbera teknolocyayê û veguhastina rastiyê de girêdayî çêdike û peyama xwe di rêya platform û kanalan zimanên cûda radike. Peyaman ku bi aqil û dil axivin û bingeh û nirxên ku ji aliyê Îmam Huseyn (s.x) hatiye nîşandan ji gelên cîhanê veguhastin.”
Wî jî nîşan da ku vekirina Navenda Çandî ya Îmam Huseyn (s.x) li Stenbolê li ser xebata berfirehkirina pirtûkên peywendîya çandî û medyayî bi civata Tirkiyeyê ye û ev navend destpêka rêzek navendên pêşerojê li hin welatan ê ku li şandinê dengê Kerbelayê û axaftina mirovahî ya wê di çandên cûda yên cîhanê de rolê girîngê lîstinê.
Beşa medya ya Astana Qudsê Huseynî hewlên xwe li alîkarîya têkiliyên çandî û medyayî di nav Iraq û derveyî wê de berdêwam dike da ku peyama Îmam Huseyn (s.x) di astengê navneteweyî de bihêle xuyang kirin û di çarçoveyê astengê zêdekirina hîsbendiyê ya komalî ku li ser nirxên yekîtî, hevjînî, adalet û rûmetê mirovahî ye pêşve bibin.
……………….
Dawiya peyamê /
Etîket
Stenbol
Utbe Hoseynî
Your Comment