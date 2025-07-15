Nameyek ji bo Trump"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ji aliyê Edham El-Şerqawî, rojnamevanekî El-Watan Qatarê ve hatiye nivîsandin, dengê bi mîlyonan kesan e. Ev nivîsa sade huner, psîkolojî, ronakbîrî, protesto û di dawiyê de rastiya tal a serdema me ye! Bi xwe bixwînin û dadbar bikin:
Birêz Trump!
Xwedê şahid e, min dua kir ku hûn bi ser bikevin, heta wê astê ku jina min mizgîniya serkeftina we da min û got: "Hevalê we bi ser ket!" Û bê guman min ne ji ber evîna min ji bo we deng da we, ji ber ku dilê min ewqas kor nîne, lê ji ber ku hûn kesekî xerabkar û zelal in, tiştê ku di dilê we de ye ji devê we diherike, ji ber vê yekê hûn ne dîplomatek mîna Hillary Clinton in ku mîna mar diqelişe!
Min dixwest ku hûn bi ser bikevin da ku rûyê kirêt ê Amerîkayê nîşanî gelê min bidin. Ez ji gelekî me ku, ger Hillary ji wan re bigota: "Herin dojehê, ey nermik!"
Ew ê bigotana:
"Wê evîn nîşanî me da!"
Bi te re cuda ye, tu pir zelal î û lîstika xwe bi eşkereyî dilîzî, tu bi zelalî dibêjî: "Em petrola Ereban dixwazin", tu bi zelalî dibêjî: "Hebûna Ereb û Misilmanan li Amerîkayê nayê pêşwazîkirin", tu bi zelalî dibêjî: "Ez di her tiştê ku Îsraîl dike de bi Îsraîlê re dipejirînim", û ne ku tu dibêjî ez li dijî wargehan im û ji bo çîmentoyê pereyan didim wan, û ne ku tu ji Îsraîl dixwazî ku xwe di têkiliya bi Xezzeyê re kontrol bike, dûv re mûşekan bide wan da ku wan bombebaran bikin!
Birêz Serok:
Ma tu dizanî çima Amerîkayê te hilbijart? Bila ez ji te re bêjim; wan te hilbijart ji ber ku tu kopiyek ji xwe yî, ji ber vê yekê profîla te li her welatekî rêzdar tenê ya serokê çeteyekê ye! Netirse, ji ber ku barê îspatê li ser îdîakar e! Berî her tiştî, tu bêçand î û siyasetê bi qasî ku Shakira teoriya rêlatîvîteyê fêm dike fêm dike. Hillary di du nîqaşan de te têk bir û nezanîna te eşkere kir, lê wan tu hilbijartî! Wan vîdyoyên te yên ku tu êrîşî jinan dikî dan te dema ku tu pê serbilind bûyî, lê wan tu hilbijartî! Wan delîlên xapandina te ya bacê pêşkêş kirin ku tu ji mirovan dixwazî ku bidin, lê wan tu hilbijartî! Niha jiyana malbata te tevlihev e, lê wan tu hilbijartî! Bawer bike, tu guhertoyek piçûk a Amerîkayê yî, guhertoyek nexweş a welatekî nexweş î ku îro jî bêyî wijdan bombebarana xwe ya atomî ya Hîroşîma û Nagasakiyê pîroz dike!
Birêz Serok:
Em ji maskeyan bêzar bûne, ji ber vê yekê rûyê rastîn ê Amerîkayê nîşanî me bidin! Em ji gotinên şîrîn û nerm bêzar bûne, ji ber vê yekê gotinên rastîn ên Amerîkayê bibihîzin! Em ji hesta fikar û hevxemiya te ya ji bo tiştê ku bi serê me tê bêzar bûne, ev nîşanên ducanî û dilxelandinê ne, ne nîşanên siyasetê ne, ji ber vê yekê hestên rastîn ên Amerîkayê nîşanî me bidin û ji bêhêviya hestyarî netirsin, em dizanin lê em dixwazin serdestên me bizanin ku ev têkiliyek e, evînek yekalî ye! Em ji hewlên te yên nîşandana ka tu çawa çopê di navîn de digirî bêzar bûne, ji ber vê yekê wê ji serê wê derxin û li serê me bidin, dibe ku em şiyar bibin!
Birêz Serok:
Tiştek welatekî ji spartina wî ji kesekî bêaqil zûtir wêran nake, û ez ji Xwedê dixwazim ku serdema te bibe pêşgotinek ji bo wêrankirinê û salên serweriya te li ser Amerîkayê wek salên birçîbûnê ji bo gelê Misrê di dema Pêxember Yûsif (S.X) de bin. Ji ber vê yekê xwe bin û nehêlin ew we kontrol bikin. Ji kerema xwe, bê makyaj Amerîkî bin! Û portreyek mirov û şeytan.
