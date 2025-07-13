  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

HAMAS: Navê Zeyf her tim di dilê dagirkerên desteserker de lerzînê diafirîne

13 July 2025 - 23:51
News ID: 1707550
HAMAS: Navê Zeyf her tim di dilê dagirkerên desteserker de lerzînê diafirîne

Hereketa Hamas di bîra sala şehîd bûna serokê giştî ya Tîma Qesam de, di daxuyaniya xwe de bê hez jê re got: Navê wî her gav lêwazî û tirsê mezin li dil û endamên işgalgerên qasîb çêkiriye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tevgera Berxwedana Îslamî ya Hamasê roja Yekşemê bi boneya salvegera yekem a şehadeta "Mihemed Zayf", Fermandarê Giştî yê Tugayên Qassam daxuyaniyek çapemeniyê da û ragihand: Di vê rojê de, 13ê Tîrmeha 2024an, Mihemed Deyf "Ebû Xalid", şehîdê mezin û Fermandarê Giştî yê Tugayên Îzzeddîn el-Qasam, piştî zêdetirî sê dehsalan xizmeta di şerê li dijî dagirkerên siyonîst de, rûmeta şehadetê bi dest xist.

Tevgerê diyar kir: "Navê Fermandar Zayf her tim di dilê dagirkerên dagirker de lerzok çêkiriye; ji Întîfadayên yekem û duyem bigire heta girtina leşkeran, şerên El-Furqan û kevirên Secjil, peymana dilsoziyê bi azadbûyan re, Operasyona El-Esaf El-Mekul û Operasyona Şûrê Qudsê, heta bûyera herî mezin a ku vê nifşê dîtiye; ango "Bahoza El-Eqsayê".

Daxuyanî wiha bi dawî bû: Ev efsaneya leşkerî û yek ji damezrînerên herî berbiçav ên şaxên leşkerî yên herî mezin ên berxwedanê di demên nûjen de; Tugayên Qassam, şehîd bûn, ji bo nifşên ku bi îradeya Xwedê ji bo azadî, rûmet, serkeftin û rizgariyê têdikoşin, mîrateyek îlhambexş li pey xwe hiştin.

..........................

Dawiya peyamê/

Etîket

Mihemed El-Zayf

Hemas

Xezze

Filîstîn

Îsraîl

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha