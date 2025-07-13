HAMAS: Navê Zeyf her tim di dilê dagirkerên desteserker de lerzînê diafirîne

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tevgera Berxwedana Îslamî ya Hamasê roja Yekşemê bi boneya salvegera yekem a şehadeta "Mihemed Zayf", Fermandarê Giştî yê Tugayên Qassam daxuyaniyek çapemeniyê da û ragihand: Di vê rojê de, 13ê Tîrmeha 2024an, Mihemed Deyf "Ebû Xalid", şehîdê mezin û Fermandarê Giştî yê Tugayên Îzzeddîn el-Qasam, piştî zêdetirî sê dehsalan xizmeta di şerê li dijî dagirkerên siyonîst de, rûmeta şehadetê bi dest xist.
Tevgerê diyar kir: "Navê Fermandar Zayf her tim di dilê dagirkerên dagirker de lerzok çêkiriye; ji Întîfadayên yekem û duyem bigire heta girtina leşkeran, şerên El-Furqan û kevirên Secjil, peymana dilsoziyê bi azadbûyan re, Operasyona El-Esaf El-Mekul û Operasyona Şûrê Qudsê, heta bûyera herî mezin a ku vê nifşê dîtiye; ango "Bahoza El-Eqsayê".
Daxuyanî wiha bi dawî bû: Ev efsaneya leşkerî û yek ji damezrînerên herî berbiçav ên şaxên leşkerî yên herî mezin ên berxwedanê di demên nûjen de; Tugayên Qassam, şehîd bûn, ji bo nifşên ku bi îradeya Xwedê ji bo azadî, rûmet, serkeftin û rizgariyê têdikoşin, mîrateyek îlhambexş li pey xwe hiştin.
