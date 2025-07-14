Rola Gelê Kufeyê di Qewmê Kerbelayê de û Dersên Wê ji bo Civakên Îro

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Qewmê Kerbelayê: Xiyaneta Gelê Kufeyê û Dersên Wê ji bo Civakên Îro
Pêşgotin:
Qewmê Kerbelayê, yek ji guhertina mezin a dîroka Îslamê ye ku di 10ê Muharremê sala 61ê Hicrî de, Îmam Huseyn (s.x) û 72 hevalên wî bi şehadetê ketin. Di vê bûyerê de, gelê Kufeyê roleke sereke lîst: Destpêkê gazî Îmam kirin, lê di dawiyê de wî bi tenê hiştin.
1. Rola Gelê Kufeyê di Qewmê Kerbelayê de:
A) Gazîkirina Îmam Huseyn (s.x):
• Gelê Kufeyê ji zordariyên Yezîd aciz bûn û bi hezaran name (12 hezar name) şandin Îmam Huseyn (s.x), ji wî xwestin were serdariya wan bike.
• Nûnerê Îmam, Mislim bin Eqîl, bi pesindana mezin hat Kufeyê û bi hezaran kes pêkete.
B) Xiyanet û Veguherîna Pozîsyonê:
• Gava Ubeydullah bin Ziyad (Valiyê nû yê Yezîd) hat Kufeyê, gel bi tirs û gefan hate têkzîkirin.
• Kesên ku pêkete Mislim, ji ber tirs û pare, peymana xwe şikandin.
• Mislim bin Eqîl bi tenê ma û şehîd kirin. Hinek ji wan gazîkeran, piştre di artêşa Emer bin Saed de li dij Îmam Huseyn (a.s.) şer kirin.
C) Bêalîbûna Gel di Kerbelayê:
• Dema Îmam Huseyn (s.x) gihîşte Kerbelayê, gelê Kufeyê alîkariya wî nekir. Tenê hindek wek Hebîb bin Mezahir û Hurr bin Yezîd Riyahî di dema dawî de tevlî wî bûn.
2. Çima Gelê Kufeyê Gazî Kir, Lê Alîkarî Ne kirin?
• Tirs ji hikûmetê: Hikûmeta Benî Umeye bi tirs û zorê gel aciz kir.
• Dinyaxwazî: Hinek ji bo pare û meqam xapandin.
• Bêstextiya Îmanî: Baweriya wan kêm bû, ji ber presîyonê vegeriyan.
• Tênegihîştina Qewmê Îmam Huseyn (s.x): Hinek guman kir ku Îmam ji bo hêzê şer dike, lê armanca wî parastina Îslamê bû.
3. Dersên Xiyaneta Kufeyê ji bo Îro:
✅ Li dij zilmê bisekinin: Bêalîbûn dikare bibe sedema fesadê.
✅ Propagandayê nexapînin: Medyayên hikûmetî û rêzikên civakî dikarin ramanê bifilîtînin.
✅ Ji bo mafên xwe bisekinin: Wek Îmam Huseyn (s.x, bi berdêlê jî li ser rastiyê bimînin.
✅ Peymên xwe biparêzin: Xiyanet bêbawerî û bêşermî tîne.
Gotina Îmam Huseyn (s.x):
"Ez li ser riya rast im, heta ku bijîm, ez ê li dij zilmê bisekimim."
Encam:
Qewmê Kerbelayê tenê bûyerek dîrokî nîne, derseke herdemî ye. Divê em ji tirs, dinyaxwazî û bêberpirsiyariyê dûr bisekinin û li dij zilmê rabin.
🔹 "Kerbelayek nema, lê her dem Kerbelayek nû heye."
Gelê Kufeyê di bin bandora propaganda û gefên hikûmetê de man. Îro jî medyayên hikûmetî û rrêzikên civakî dikarin ramana giştî bifilîtînin.
