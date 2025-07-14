"Hozek ji Nehcul Belaxayê / Meriv Çawa Ji Bereketên Xwedê Re Sipasdar Be?

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Serokê Bilindtirîn ya Şoreşa Îslamî di rojekê yekem a sala nû ya 1404an de, li civîna bi hezarên kes ji cihên cuda yên gelê xwe re, li ser ku dijminan bi xwedan nekarin gelê me ji rûmetên manevî dûr bikin, axift. Ew salên destpêkê ya vê salê xwedîyê Emîrê Mû’minîn (Silav lêbin) – ya berzayîya dad, taqwa û dozê – hêsan kir.
Wî got: Gelê Îran û gelên musulman divê bo feyz girtinê ji darsên Emîrê Mû’minîn (a.s.) – yê piştî Pêxember (s.x.a) baştirîn mirovek – vegerin bo Nehc-ül Belâgha. Ew kesên ku di qada çandî de kar dikin jî, divê di xwendin û fêmkirina vê kitêba mezin de balekê taybet bidin.
Ev peyama Serokê Rehberê Mezin di dema ku Îran û cîhanê Îslamî – bi taybetî civakên şî’î – di rewşekê zêde nezel û xatirdarek de dijîn, girîngîya xwe dîsa nîşan dide.
Bi daxwaza Serokê Mezin, ragihandina ABNA ew sala hewl dide ku fêrî û belavkirina dîn û dersên Nehc-ül Belâxê bikê. Ji ber vê yekê, Hucetul-Îslâm "Mihemmed Nemazî", mamostayekê di zanîngehê û lêkolînera Nehc-ül Belâxê ye, di rêza vîdyoyên berdewam de, şirove dike li ser cîhê wê kitêbê û agahiyên wê.
Bi navê Xwedê
Bi navê Xwedê ya Dilovan û Dîlan, û ji wê dibêjin alîkarê me.
Di berdêma hikmeta 150 ya Nehc-ül Belâgha de – ku bi tevahî bo perwerdeya mirovî ye – Emîrê Mû’minîn (a.s.) dibêje:
"Mebê em bibin kesê ku nekarin şukrê vê ya ku Xwedê wan da bikin."
Mirov gelek caran ne şakir e. Wek pêdivî şukrê Xwedê nakin. Zêdetir dikare bibin kesên ku li Xwedê tawan û daxwaz dikin, lê bo yên ku xwedê ji wan re da, sipasê nakin.
Li Nehc-ül Belâgha tê gotin ku kesê şakir e ku taqwa heye – ne tenê bi zimanê xwe şukr dibêje, belkî bi endamên xwe jî li rêya servetiyê (bendizî) tê meşîn.
Qur’an jî dibêje:
"Qelîlûn min ‘ibâdîyeş şekûr"
(Geşta kêmtir ji bendên min şakir in) — Saba: 13
Emîrê Mû’minîn (a.s.) dibêje:
Mebê bibî kesê ku ji ni’metên Xwedê şukr nakê, lê her dem di daxwazê yên zêdetir de be. Wê çi nehatîye wergirtin, gava dîsa li Xwedê dixwaze.
Xwestin ji Xwedê xetêk nîne, lê herçî têda da, divê li wirê şukr bibe.
Emîrê Mû’minîn (a.s.) dibêje:
Mebê bibî kesê ku kesan ji çewtî rawestinê, lê xwe jî rawestanê nakê.
Bi maneyekî din: xelk ji yê xirab re dikin, lê xwe jî wisa dikin.
Wek gotinên wan:
- "Xwedê rizayê xwe jê dike kesekê ku kesan jê nehiyê lê xwe jî ew xata dike."
- "Mebê kesek bibî ku amr dike bi baş, lê xwe jî ew başî nakê."
- "Mebê kesek bibî ku salihan hez dike, lê karên wan nakê."
– Tenê dibêje: wan baş in, lê xwe tenê temaşevan e.
Gotinên Xwedeşîn wek gotina Ayetullah Behcet:
"Qewmêk bi jidd û hewl bûn xudan yê hêzê Xwedê, qewmêk din belê hat, hat nehat, fermanê Xwedê ye."
→ Divê hewl bidin.
- "Mebê kesek bibî ku ji gunehkaran dizê, lê xwe jî yek ji wan be."
Ji gibat dizê, lê xwe gibat dike. Ji bi parzê dizê, lê xwe parzê dike. Ji kesê ku mafê xelkê bigire dizê, lê xwe jî wisa dike.
Emîrê Mû’minînÎmam Elî(s.x) dibêje:
"Bo perwerdeya te evê gelek e ku her çi bo xwe dixwazî, bo yên din jî bixwazî — û her çi bo xwe ne dixwazî, bo yên din jî ne bixwazî."
Eger kesan xwe li cihê yên din bîne – serok bi cihê karûbar, firoşkar bi cihê xerîdar – dewlet dikare bibin cîhê xweş.
Mebê bibî kesê ku ji mirin dizê, lê li gunehê dimîne.
"Ji mirin dizê ji ber gelek gunehan, lê hêdî jî xwe ji wan rawestandinê nake."
Dawiya Peyamê:
Emîrê Mû’minîn Îmam Elî(s.x) hemî van agahîyan didin bo ku me xwe çêtir bikin, şakir bin, teqwa bigirin, û dîsa bibe kesê ku bi destê xwe cihê Xwedê bişîne.
Veselamun aleykum û rahmetullahi û berakatuh.
