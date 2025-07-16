Parêzgeha Siwêda ya Sûriyê di agirê şer de dişewite/ Bi hezaran Sûriyeyî piştî pevçûnên xwînî koçber bûn

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X) - ABNA - Parêzgeha Suweydayê ya Sûriyê, bi taybetî bajarê Suweydayê û taxên wê yên rojava, ji destpêka şerê Sûriyê ve di zêdetirî çardeh salan de pêla koçberiyê ya herî bêhempa dîtiye. Ev pêla koçberiyê piştî êrîşa hêzên leşkerî yên hikûmeta Colaniyê pêk hat; êrîşek ku bi hinceta bidawîanîna pevçûna di navbera komên Durzî yên herêmî û eşîrên (koçer) de hat kirin; pevçûnên ku sê roj berê dest pê kiribûn.
Li gorî raporek rojnameya Lubnanî "El-Axbar", di vê êrîşê de roket, balafirên şer û hawan hatin bikar anîn, ku piraniya niştecihên bajarê Suweydayê û taxên wê yên rojava neçar kirin ku birevin. Wan li gund û bajarên başûr, bi taybetî Selxed û deverên derdora wê, û heta gundên li kêleka Bilindahiyên Colanê yên dagirkirî penageh girtin.
Sûcên Belgekirî û Koçberiya Girseyî
Bi weşandina vîdyoyên sûcên girseyî yên ku ji hêla hêzên girêdayî Wezaretên Parastinê û Bilindahiyên Colanê ve hatine kirin, hêrsa raya giştî derket holê. Ev sûc dizî, talankirina milkê giştî û taybet, û kuştinên takekesî û komî dihewîne, ku dîmenên dişibin trajediyên li peravên Sûriyeyê tînin bîra mirov.
Şeveke Koçberiya Girseyî
Di saetên serê sibê yên duh de, di nav gotegotên radestkirina çekan ji hêla hêzên herêmî ve û ketina hêzên hikûmeta Bilindahiyên Colanê bo nav bajarê Swêdayê de, pêlek koçberiyê, bi taybetî di nav jin û zarokan de, li seranserê bajêr belav bû. Gelek malbatan li taxên başûr û rojhilatê Swêdayê, di nav de Selxed, penageh xwestin û hinan jî li ser erdên çandiniyê penagehek demkî dîtin.
Niştecihekî Swêdayê ji rojnamevanekî rojnameya Lubnanî El-Axbar re got: "Şeva bajarê Swêdayê şevek pir dijwar derbas kir. Gelek kes ji tirsa dubarebûna trajediya Sahelê ji malên xwe reviyan.
Şeva terorê; şeva herî xirab di dîroka krîzê de
Şeva borî yek ji şevên herî dijwar bû ku bajarê Swêdayê ji destpêka krîzê ve jiyaye, dibe ku tenê bi êrîşa DAIŞê ya li ser gundên derdora rojhilatê Swêdayê ya heft sal berê re were berawirdkirin. Gelek niştecihên Suwêdayê ji tirsa binpêkirinên mafên mirovan ên berfireh bajar terikandin.
"Nêzîkî %80ê mirovan Swêd terikandin. Hin ji hêzên hikûmeta Golaniyê bi rêzdarî li gel reftar kirin, lê piraniya wan nekirin. Ez dixwazim bi sûcdarên van sûcan re peymanek bilez û zelal were kirin."
Ebû Maher, zilamekî 50 salî ku bi malbata xwe re koçber bûye, got: "Ez di 48 demjimêran de du caran ji cih û warê xwe hatim derxistin. Berdewamiya van sûcan dikare li Sûriyeyê bibe sedema dabeşbûnek kûr a civakî."
Qutkirina Xizmetên Giştî li Siwêdayê
Her ku krîz zêde dibe, xizmetên giştî li seranserê parêzgeha Siwêdayê felç bûne. Elektrîk bi tevahî hatiye qutkirin, nanpêjxane kar nakin, rêyên ber bi Şam û parêzgehên din ên Sûriyeyê ve girtî ne, û nexweşxane bi kapasîteya sînorkirî dixebitin. Rewşa girêdanên telefon û înternetê jî wekî xirab hatiye ragihandin.
Rayedarekî ji Beşa Karûbarên Civakî ya li parêzgeha Siwêdayê ji rojnameya Lubnanî El-Axbar re got: Pêşkêşkirina xizmetên alîkariyê ne mimkûn e ji ber ku rêyên ber bi parêzgehê ve bi tevahî hatine girtin, û tenê alîkariya ku gihîştiye ji xelkê herêmî û bi şiklê hewldanên takekesî ye.
Wî zêde kir: Rewşa mirovî li parêzgeha Siwêdayê karesatbar e, û divê dergehên ji bo xelkê vê parêzgehê zû werin çêkirin da ku ber bi Şam û derdora wê ve biçin, û divê karwanên alîkariyê zû ji bo vê parêzgehê werin şandin da ku hewcedariyên xelkên koçber ên Siwêdayê çareser bikin.
