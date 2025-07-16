Rêberê Şoreşê:Heke rejîma sîyonîst bi xwe qewim dibû û dikaribû xwe biparêze,wusa bi Amerîkayê re destnîşan nake.kesê cinayetkar nikare bêhesab bimîne

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehlul Beyt (S.X) - ABNA - Îro sibê, di hevdîtinekê de ligel serok û berpirsên payebilind ên dezgeha dadweriyê û serokên dadgehan li seranserê welêt, Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, dema ku xebata mezin a miletê Îranê di şerê vê dawiyê yê ferzkirî û têkbirina hesab û planên êrîşkaran de analîz kir, bal kişand ser yekîtiya mezin a miletê Îranê tevî hemû cudahîyên di çêjên siyasî û giraniya olî de ji bo parastina Îrana delal û tekez kir: Erka her kesî ye ku vê yekîtiya neteweyî biparêze.
Ayetullah Xameneyî got: Xebata mezin a gel di şerê 12 rojî de biryardarî, îrade û baweriya neteweyî bû, ji ber ku hebûna ruh û amadebûna ji bo rûbirûbûna hêzek mîna Amerîka û kûçikê wê yê zincîrkirî, rejîma Siyonîst, pir bi qîmet e.
Bi balkişandina ser bîranînên çapkirî yên ajanên rejîma Pehlewî ku newêrin li dijî Amerîkayê heta di civînên veşartî û taybet de jî nerazîbûnê nîşan bidin, wî destnîşan kir: Ji wê demê ve, Îran gihîştiye xalekê ku ne tenê ji Amerîkayê natirse, lê di heman demê de jê ditirse, û ev ruh û îradeya neteweyî ew e ku Îranê serbilind dike û dihêle ku ew bigihîje armancên xwe yên mezin.
Rêberê Şoreşê tekez kir ku hem dost û hem jî dijmin divê bizanin ku neteweya Îranê dê di tu warî de wekî aliyek qels xuya neke, û got jî: Me hemî amûrên pêwîst hene, wekî mantiq û hêza leşkerî, ji ber vê yekê çi di warê dîplomasiyê de be çi jî di warê leşkerî de, her gava ku em têkevin hundir, em ê bi destên tijî yên serkeftina îlahî bikevin hundir.
Hazretê Ayetullah Xameneî bi serfirazî îzah kir:
Her çend em rejîma sîyonîst (İsraîl) ji xwe wek şêşeya xwînê (serîkanser) û Amerîka jî ji ber piştgiriyê ji wê rejîm wek ciwanekirê cinaetkar difahmin, lê em ne li ser şer bi xwestin û destpêkirinê çûne. Heger dijmin serdana şer kir, bersiva me ji wê têkoşînê têkûp û qewimî bû.
Ew wateya bersiva qewim û têkûp ya Îranê ji bo rejîma sîyonîst diyar kir, ku rejîmê sîyonîst bêyî veşartin (herêmê xwe naçe) û bi xwe li dijî xwe dikare berdest be, dê wisa nebe ku her weha bi Amerîkayê re bibîne. Lê ew fêm kir ku ji ser hemû rewşan jî neteweya Îslamî nehate şikandin.
Rêberê Şoreşa Îslamî zêde kir ku banga dijberî ya Îran li ser teqaza û têkoşîna Amerîkayê jî têkoşînek pir girîng bû. Ew got ku navenda ku li ser wê teqazayê hatin kirin, navenda hêrs û baldar a Amerîkayê li herêm bû û heke senzûrên ragihandinê berdest bibe, zêde diyar dibe ku Îran çi hêrsê mezin hat kirin. Belê heke xwestin pir mezin jî hene ku ji Amerîkayê an jî aliyên din re têkilî bikirin.
Hazretê Ayetullah Xameneî diyar kir ku bûnê yekîtiya neteweyî di şerê dawî de pir girîng bû û ew asteng kiri plana dijmin. Ew got ku plan û hesabên dagirkeran ev bû ku bi teqazayê li ser kesên taybet û navenda girîngên Îranê, hêzên hêza siyasî ya nizamê zayîn bibe, û paşê bi karanîna hesteya kuşer û bidestxistina karûbarên xwe yên nefretgeran, wek partî û şoreşger û xortên xelet, bi bûyerên civakî kesan cihêxistinê û wê danistane qada hêzê siyasî bi dawî bîne.
Rêberê Şoreşê îzah kir ku di pratîkê de hemû wan plana dijmin xwarin, û çend hesabên siyasî û tiştên din jî rast nehatin. Ew got ku ew rojek hatiye ku rûmeta dijmin di nav gel ve diyar bû û gel di alîkarî û piştgirîya xwe ya ji bo dewlet û nizamê têda hatin girtin. Gel jî li dijî hişmendiya dijmin ber bi pîşketina hêrsî û alîkariyê ya mala nizamê rabû.
Rêberê Şoreş wek mînak diyar kir ku di nav hev bi hev mayînê ya kesên ku hem ji hêla civakî û siyasî cuda ne, hem jî ji bo mizaniya mazhebî gelek cûda ne, yekîtiya mezin a neteweyî hatiye avakirin. Ew jî pêwîstîya parastina ev yekîtîya girîng bidestxist û hemû kes, ji rojnamevan û dadgehvan heta serokên dewlet, xwazî û pîrozbahiyan, hewce ne ku ev yekîtî biparêzin.
Ew jî got ku cudahetên siyasî û cûdahiyên mizaniya mazhebî nikarin sebebê jêderketina yekîtî li ber xweşbînî ya navî yên ku wisa bibin ku ji bo parastina welat û nizamê bi hev re nebin.
Di xebatên parastina yekîtî de pêdivî ye ku xatirê magalatan û şaşiyên bêpêwîst rakirin, lê têkiliyên bêhempa û çendî çendiyan ji ser tiştên biçûk nebe ku bi vî awayî kêşan çêbikin. Heta di betlanakirinê de jî, pêwîst e ku ev bi awayê baş û bê pirsgirêk were kirin.
Hazretê Ayetullah Xameneî di dawiyê de got:
Rêwîtiya hêvî û piştgiriya tevgerên girîng ên nizam û siyaseta giştî pêwîst û baş e, lê ne hewce ye ku cudahet û binkêşandina van cudahetan bi awayê zêde bike. Ew jî got ku hest û şewqê giştî ya gel, taybetî ciwanan, xebatek pir xweşik e, lê ne hêvîdarî û hêjî û serxweşbûnê, ku çawa wisa çû, şikêstinê û têkçûnê pêk tîne, ne baş e.
Rêberê Şoreş jî banga ku şax û çalakiyên rêveberên hêzên leşkerî û diplomasiya nizamî bi hêz û bi rêwîtiya rast berdewam bike, da ku ji pêşketina iştekan bê tenê hêsanî nebe.
Ew jî îzah kir ku heke kesek ji rêveberan di babeteke leşkerî an jî diplomasi de şikayetê xwe bitirsîne, em naxwazin ku şikayet neyê kirin, lê şikayet û têgihiştin divê bi rûmeta peywendîdar û piştî lêkolîn û agahiyê were kirin. Çimkî gelekî şikayet û gotinên ku di medyayê de derdikevin, ji bêagahiyê çêdibin.
Hazretê Ayetullah Xameneî bi rûmeta giran got:
Hemû kes divê bizanin ku Xwedê bi ayeta «وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُه» (Her ku kesê ku alîkariya wî dike, Xwedê jî alîkariyê dike) piştgiriyê xwe li gel gelê Îran û nizamê Îslamî di bin pergala Quran û Îslamê de da, û vê gelê bi bêguman serkeftî bibe.
Ayetullah Xameneyî tekez kir: "Tevî ku em rejîma Siyonîst wekî kanser û Amerîkayê jî ji ber piştgiriya wê wekî sûcdar dibînin, me şer pêşwazî nekir û pêşwazî lê kir, her çend her gava dijmin êrîş kir, bersiva me pir bi hêz û şiddet bû."
Wî sedema eşkere ya bersiva bihêz û tund a Îranê li hember rejîma Siyonîst neçarbûna xwe ya serî li Amerîkayê da û got: "Ger rejîma Siyonîst neçûbûya ser çokan û li erdê nesekinîba û bikariba xwe biparasta, wê bi vî rengî serî li Amerîkayê nedaba, lê fêm kir ku Komara Îslamî nikare wê bigire."
Rêberê Şoreşê êrîşa Îranê ya li hember êrîşa Amerîkayê jî wekî derbeyek pir hesas bi nav kir û got: "Navenda ku Îranê êrîşî wê kir navenda pir hesas a Amerîkayê li herêmê bû, û dema ku sansura nûçeyan were rakirin, dê eşkere bibe ku Îranê çi derbeyek mezin daye. Bê guman, derbeyek ji vê mezintir dikare li Amerîka û yên din were xistin."
Ayetullah Xamineyî derketina holê ya meseleya neteweyî di şerê dawî de wekî pir girîng û astengiyek ji bo pêkanîna plana dijmin hesiband û got: Hesab û plana êrîşkaran ew bû ku bi êrîşkirina hin kesayetî û navendên hesas ên li Îranê, pergal qels bibe, û dû re bi derxistina navikên razayî yên kirêgirtiyên xwe, ji munafiq û monarşîstan bigire heya çeteyan, ew dikarin pergalê bi teşwîqkirina gel û derxistina wan bo kolanan biqedînin.
Rêberê Şoreşa Îslamî destnîşan kir: Di pratîkê de, tam berevajî plana dijmin qewimî, û derket holê ku gelek hesabên hin kesan di warên siyasî û yên bi vî rengî de ne rast bûn.
Bi îşaret bi eşkerekirina rû, plan û armancên veşartî yên dijminê êrîşkar ji bo gel, wî got: Xwedê plana wan pûç kir û gel anî meydanê da ku piştgiriyê bidin hikûmet û pergalê, û gel, berevajî xeyala dijmin, rabû da ku piştgirî bide pergalê û piştgiriya jiyan û darayî bide.
Rêberê Şoreşê axaftin û rawestana bi hev re ya mirovên xwedî baweriyên olî yên bi temamî cuda û meylên siyasî yên cihêreng û heta dijber, wekî sedemek ji bo afirandina yekîtiyek mezin a neteweyî bi nav kir. Wî tekez li ser pêwîstiya parastina vê yekîtîya mezin kir û got: Her kes, tevî rojnamevan, dadwer, berpirsên hikûmetê, mela û rêberên nimêja înê, erkdar e ku yekîtîya neteweyî biparêze û biparêze.
Wî hebûna cudahîyên di çêjên siyasî û baweriyên olî yên cuda de wekî nakokîyek li hember rawestana bi hev re ji bo parastina rastiyek hevpar a bi navê parastina Îrana me ya delal û pergala Îslamî nedît. Di diyarkirina şertên ji bo parastina yekîtîya neteweyî de, wî got: Pêdivî ye ku xeletî werin zelalkirin û ji holê rakirin, lê bilindkirina nerazîbûnên nehewce û nîqaşkirina wan û nîqaşkirina li ser mijarên piçûk zirardar e, û heta redkirina xeletîyan jî divê bi awayê çêtirîn were kirin da ku ji bo welêt pirsgirêk çênebin.
Erê, ezê vê nivîsa tevlî beşên wisa kîjan, bi kurmancî herî zelal û kâmil wergerînim:
Rêberê Şoreşê di vê cîvînê de, serokê dadgehê û hemû endamên aktif yên qada dadgehê bi rêz û sipas pîrozkirin, karên ku di vê qada de hatine kirin baş û dilxweşî çêdikim, lê zêde kir:
- Hêr dem pêwîst e ku ne tenê li ser karên ku hatine kirin fikr bikin, lê herwisa li ser karên pêwîst ên ku hîn nehatine kirin jî balê bidin û bi ciddî yên bikar bînin.
Ew şopandin û dadperweriya qanûnî ya li dijî cinayetên ku di şerê dawî ya rejîma sîyonîst de hatine kirin pêdivî û girîng danî, û got:
- Di rewşên berê de jî diviyabû pêvajoya qanûnî were kirin, lê kêmanî hat.
- Qada dadgehê divê cinayetên dawî bi rêya dadgehanên navneteweyî û navxweyî bi temamî, bi baldarî, bi hîs û bi temaşe kirina hemû cihêtan pêvajoyê bide.
Rêberê Şoreş bi hêrs jî got:
- Hem dost û hem dijmin divê bizanin ku gelê Îran qet di her qada de wekî alîkariya kêm nayê qebûl kirin.
- Em hem hemû amûrên pêwîst ên ji hêla mantîq û hêza leşkerî ve hene.
- Di her qada, be ew diplo masî be şerê fizîkî, her gava ku em têketin, bi tawfîqa Xwedê bi destên pûr têketin.
Ew jî rêzikê pêdivî di vê şopandina dadgehê de, ya ku dê ber bi baweriya gelê be, vekir:
- Em çend caran di civînên xwe ya bi rêveberên dadgehê de gotine ku divê em wekî şêwazê çalakî bikin ku her kes, li her gund, bajar an her şûna welêtê ku dijî wî têk çûne, bizane ku pirsa wî bi vegerandina dadgehê çêdibe.
Pêdivî ye ku em li dijî fesada di nav û derveyî qada dadgehê şer bikin, ku ew jî dê hêvî û baweriya gelê zêde bike.
Di destpêka vê cîvînê de, Hucjatolislâm Mohseni Ejehî, serokê qada dadgehê, bi peyivîna xwe got:
- Nexweşiyên dijmin li amanca xwe gihîştin nebaş bûne, ji ber hişmendiya gel û rêveberiya Rêberê Şoreş.
- Roja nû ya serfirazî yê neteweyî zêde bû, û cîhan jî dît ku alîkariya dijmên me nebaş û ne bawer e.
Serokê qada dadgehê jî amûrên girîng yên sala borî bi vî awayî şîrove kir:
- Nûkirina belgehên tevgerê ya dadgehê û pêşketinên baş li derbarê bi serketina armancên wan.
- Amadekirin ji bo cîhanî kirina qanûna belgeyên neheq (mal-mulk).
- Pêvajoya baştir ya hevkariya dadgehê bi rêveberiya çalak ên cîhanî ji bo temaşe kirina rastiyên qanûnî.
- Kêmtir kirina demê der barê kêşeyan.
- Zêdekirina çareserkirina kêşeyan bi rêya aşti û hevparêzî.
- Tevgera çalak a rêveberên dadgehê di nav gel û meşîyetan de.
- Pêşkêşkirina zêdetir ji 2 milyon şîroveya qanûnî bêpere ji gelê re.
Li ser xebata dadperweriya li dijî ciwanên cinaetkar û rejîma sîyonîst li dadgeha navneteweyî jî xebatên girîng li hevdîtinên wezareta derve û şûna ewlehiyê yên neteweyî têne kirin.
………………..
Dawiya peyamê
Etîket
Rêberê Şoreşger
Îsraîl
Şîroveya we
Your Comment