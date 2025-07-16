  1. Home
Bersiva Eraqçî li ser êrîşên Îsraîlê yên li ser Sûriyeyê: Paytexta din li ku ye? Divê cîhan ji bo bidawîkirina vê êrîşa dîn bibe yek.

17 July 2025 - 00:05
News ID: 1708647
Wezîrê Derve yê Îranê diyar kir ku êrîşên rejîma Siyonîst li ser Sûriyeyê pêşbînîkirî bûn û nivîsand: "Îran piştgirîya serwerî û yekparçeyiya axa Sûriyeyê dike."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA-Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, roja Çarşemê di bersiva êrîşên berfireh ên rejîma Siyonîst li ser Sûriyeyê de nivîsand: Mixabin, ev bi tevahî pêşbînîkirî bû. Paytexta din li ku ye?

Nivîsa tevahî ya peyama wî ya li ser Twitterê û wergera wê wiha ye:

Bersiva Eraqçî li ser êrîşên Îsraîlê yên li ser Sûriyeyê: Paytexta din li ku ye? Divê cîhan ji bo bidawîkirina vê êrîşa dîn bibe yek.

◼️ Mixabin, ev bi tevahî pêşbînîkirî bû. Paytexta din li ku ye?

◼️ Rejîma Siyonîst a hov û bêserûber sînoran nas nake û tenê zimanekî fêm dike. Divê cîhan, tevî herêmê, ji bo bidawîkirina vê êrîşa dîn bibin yek.

◼️ Îran piştgirîya serwerî û yekparçeyiya axa Sûriyeyê dike û dê her tim li kêleka gelê Sûriyeyê be.

..............................

/Dawiya peyamê

