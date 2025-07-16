Bersiva Eraqçî li ser êrîşên Îsraîlê yên li ser Sûriyeyê: Paytexta din li ku ye? Divê cîhan ji bo bidawîkirina vê êrîşa dîn bibe yek.

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA-Seyîd Ebas Eraqçî, Wezîrê Derve yê Komara Îslamî ya Îranê, roja Çarşemê di bersiva êrîşên berfireh ên rejîma Siyonîst li ser Sûriyeyê de nivîsand: Mixabin, ev bi tevahî pêşbînîkirî bû. Paytexta din li ku ye?
Nivîsa tevahî ya peyama wî ya li ser Twitterê û wergera wê wiha ye:
◼️ Mixabin, ev bi tevahî pêşbînîkirî bû. Paytexta din li ku ye?
◼️ Rejîma Siyonîst a hov û bêserûber sînoran nas nake û tenê zimanekî fêm dike. Divê cîhan, tevî herêmê, ji bo bidawîkirina vê êrîşa dîn bibin yek.
◼️ Îran piştgirîya serwerî û yekparçeyiya axa Sûriyeyê dike û dê her tim li kêleka gelê Sûriyeyê be.
