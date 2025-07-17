"?Beşdariya jinan di meşê Erbeinê de çima girîng e"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Gelek vegotinan mêr û jinan bi tevahî teşwîq kirine ku bi peya ziyaretê bikin; da ku her gavek ku li ser rêya hecê ya Îmam Huseyîn (S.X) tê avêtin xelat û xelat be (1). Meşa Erbeînê, ku mezinahiya meşa Hezretî Zeyneb (S.X) tîne bîra mirov, tijî manewiyet e, ku îro bûye sembola berxwedan, edalet, azadî, bawerî û li dijî zilmê sekinînê. Jin dikarin merasîmê bi hebûna xwe balkêştir bikin û bi vî rengî bibin alîkar ku peyama Îmam Huseyîn (S.X) û rûmeta Şîeyan li cîhanê zindî bimîne; bê guman, divê were zanîn ku pêkanîna vê rolê ji hêla jinan ve girêdayî ye bi şopandina şert û mercên giştî yên hebûna jinan di civakê de, ango şopandina hicab, paqijî û rûmet, dûrketina ji nîşandan û xemilandinê, netevlîhevbûn, û di rastiyê de rêzgirtina nepenîtiyê.
Mesafa meşê bi qasî 80 kîlometreyan e û bi qasî sê rojan digire. Ji ber ku dibe ku dijwar û xeternak be, hin kesan nebûna jinan tercîh kirin. Lêbelê, piraniya jinên Şîe, bi baweriya bi Hezreta Zeyneb (S.X) re, bi têgihîştina wan mercan û bi nîşandana hevxemiyê ji bo wê, zehmetiyên rêwîtiyê tehemûl dikin û bi zarokên xwe re beşdarî vê destanê dibin. Ev hebûn xwedî bereket û xalên girîng e, ku di gelek rewşan de têne behs kirin.
A. Civîna Erbeînê ne meşek hêsan e, lê jin, bi roleke çalak, wê vediguherînin qadeke pratîk û amadekariyê ji bo ji nû ve derketinê da ku bigihîjin armanceke pir bilindtir. Ji ber vê yekê, Erbeîn, wekî girêdana di navbera Aşûra û ji nû ve derketinê de, dikare rê li ber danasîna Îmamê Demê ji bo mirovên cîhanê veke.
B. Meşa Erbeînê, ku bi alîkariya Hezreta Zeyneb (S.X) re, bi nîşandana hevxemiyê û têgihîştina wan mercan, tê kirin, îlahî, bêwate (2) û tijî ruhanî ye. Ji ber vê yekê, ew dibe sedem ku jin mezin bibin û pêş bikevin û taybetmendiyên bêkêmasî bi dest bixin, da ku bi vî rengî ew ji luks, girêdan û têkiliyên civakî yên dinyayî dûr bikevin û nêzîkî Xwedê bibin.
C. Li gorî Rêberê Bilind, Erbeîn medyayek e (3) û ji bilî veguhestina peyama Aşûrayê, ew dikare modela jinên Misilman bi medyaya navneteweyî bide nasîn; ji ber ku di vê rêyê de, jin bi perde û rûyekî berxwedêr û sebirkar, dûrî xuyabûnên cîhanê şînê digirin, û heta rêberiya meşê dikin. Nîşandana hebûnek wusa di cîhanê de xeta betalbûnê ye li ser hemî polîtîkayên ku cîhana nûjen li ser jinan ferz kiriye û wan veguherandiye kelûpelên cinsî. Her weha, parvekirina wêne, nivîsên dilsoz, bîranîn û dersên ku jinan ji meşa Erbeînê di sîber-cîhanê û medyayê de fêr bûne gotarek nû ye ji bo mezinbûna giyanî.
D. Ziyareta Erbeînê derfeta herî baş e ji bo sazûmankirina perwerdehiya olî ji ber ku zarok pir caran bi dayikên xwe re ne, û bandora herî girîng di forma perwerdehiya ne-devkî de tê xuyang kirin. Zarok di vê rêwîtiyê de tevgerên mirovan ên wekî sebir, dilsozî, bexşandin û evînê jî fam dikin, û di rastiyê de, ew bi bîranîna Ehl-i Beytê şêwazek jiyanek cûda û nû fêr dibin (4).
E. Ziyareta Erbeînê bi girîngî bingeha malbatê xurt dike, ji ber ku di vê rêwîtiyê de, endamên malbatê bêtir li hev difikirîn û alîkariya hev dikin, ku ev yek dibe sedema bilindkirina exlaqê di malbatê de.
Li gorî vê, Ziyareta Erbeînê tevgereke civakî ye ku xwedî pîvan û fonksiyonên cûda ye. Çawa ku Hezretî Zeyneb (S.X) di veguheztina çanda Aşûrayê de rolek lîstiye, jin jî dikarin vê rêyê bidomînin (5); ji ber vê yekê, hebûna jin û mêran li Erbeînê erkê mirovî ye ji bo avakirina aştiyê li cîhanê û belavkirina Îslama paqij, ku divê bi hestek erkê were berdewam kirin.
Jêrîn
«حَدَّثَنِی أَبِی وَ جَمَاعَةُ مَشَایِخِی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حُسَیْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَارَةَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ص إِنْ کَانَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً وَ مَحَی عَنْهُ سَیِّئَةً حَتَّی إِذَا صَارَ فِی الْحَائِرِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُصْلِحِینَ الْمُنْتَجَبِینَ [الْمُفْلِحینَ الْمُنْجِحِینَ] حَتَّی إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِینَ حَتَّی إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یُقْرِؤُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی» ابن قولویه، جعفر بن محمد (۱۳۵۶ش) کامل الزیارات، نجف: دار المرتضویة، ص۱۳۲.
1. "Bavê min û komek şêxên min bi rêya Se'd ibn Abdullah, Muhammed ibn Yehya, Abdullah ibn Ce'fer el-Himyarî, û Ehmed ibn Îdrîs, hemî bi rêya Huseyn ibn Ubeydullah, bi rêya Hesen ibn Elî ibn Ebî Osman, bi rêya Ebdulcebar el-Nehwendî, bi rêya Ebû Se'îd, bi rêya Huseyn ibn Thuweyr ibn Ebî Fexîta ji min re vegotin: Ebû Abdullah (as) got: Ey Huseyn, her kesê ku ji bo serdana gora Huseyn ibn Elî (s.x) ji mala xwe derkeve, eger ew dimeşe, Xwedê dê ji bo her gavekê karekî baş ji wî re binivîse û karekî xirab jê paqij bike, heta ku ew bigihîje mezargehê, Xwedê dê wî di nav çaksazên bijartî [serkeftî û serfiraz] de binivîse, heta ku ew biryar bide. "Rêûresmên wî ji hêla Xwedê ve di nav serfirazan de hatine nivîsandin, heta ku wî xwest biçe, melekek hat." jê re got û got, ‘Resûlê Xwedê, silav û rêzên xwe li ser wî bin, silavên xwe ji te re dişîne û ji te re dibêje, ‘Dest bi karê xwe bike, çimkî gunehên te yên berê hatine bexşandin.’” Îbn Qulaweyh, Ce’fer ibn Muhammed (1356 H), Kamil el-Ziyarat, Necef: Dar ul-Murtazawiye, r. 132.
2. Daxuyaniyên Rêberê Bilind di 22/8/1386 de.
3. Daxuyaniyên Rêberê Bilind di merasîma mezûnbûna xwendekarên Zanîngeha Îmam Huseyîn (AS) de di 21/7/1398 de.
4. Ji bo xwendina bêtir, binêre: Shahriyari, Masoumeh, Samani, Leila (1977) Zehmetî û çareserî ji bo hebûna jinan di meşa Erbeînê de, Civaka Çanda Medyayê, 9(37), 11-28.
5. Ji bo xwendina bêtir, binêre: Kerami Ghahi, Mohammad Taqi (1977) Şopa Zeynebê, aştî li ser wê be, Fenomenolojiya Meşa Jinên Îranî li Erbeînê, Qom: Enstîtuya Lêkolînên Jin û Malbatê.
Your Comment