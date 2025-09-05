  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

HAMAS: Şerê 700 rojî şerm e

5 September 2025 - 14:15
News ID: 1723702
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-
HAMAS: Şerê 700 rojî şerm e

Tevgera Berxwedana Îslamî (Hamas) ragihand: Şerê 700 rojî yê qirkirinê li Xezeyê şermek ji bo mirovahiyê ye.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-"Tevgera Hamasê di daxuyaniyekê de tekez kir: Binpêkirinên ku ji hêla artêşa dagirker ve li Şerîda Xezzeyê hatine kirin wekî kiryarên qirkirinê, paqijkirina etnîkî û koçberkirina bi zorê têne hesibandin.

Hemasê zêde kir: Me her nermbûnek nîşan da da ku bigihîjin rêkeftinekê, lê Netanyahu, sûcdarê şer, israr dike ku hewldanên navbeynkaran asteng bike.

Hemasê berdewam kir: 700 roj derbas bûn û cîhan şahidiya qirkirina herî tirsnak a dîroka nûjen dike, hem bi dîtbarî û hem jî bi dengî.

Tevgera Berxwedana Îslamî diyar kir: Amerîka ji ber dabînkirina parastina siyasî û leşkerî ji bo dewleta terorîst a Siyonîst berpirsiyarê berdewamiya sûcên qirkirinê li Şerîda Xezzeyê ye.

Hemasê tekez kir: Netanyahu yê sûcdar israr dike ku hewldanên navbeynkaran asteng bike û asteng bike, di heman demê de me nermbûnek nîşan da ku bigihîjin rêkeftinekê ku dê bibe sedema rawestandina êrîşê.

...............

/Dawiya peyamê

Etîket

Xezzeyê

Hemas

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha