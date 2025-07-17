Muftiyê Omanê Operasyona Hêzên Çekdar ên Yemenê ji bo Piştgiriya Xezzeyê Pesnê Dide û pîrozbahî kir

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) - ABNA - Şêx Ehmed bin Hemed El-Xalîlî, Muftiyê Mezin a Omanê, peyamek weşand ku di nav de çalakiyên leşkerî yên hêzên çekdar a Yemenê, ku di piştgiriya Filistînê de û di bersiva êrîşa rejîma Siyonîst de tên pêk anîn, bi giranî pêşkeş kir.
Muftî El-Xalîlî nivîsand: "Em bi qehremanî û bêrîya dil heyranê wêrekê yên Yemenê ne. Em pîroz dikin lêçûnên wan, ku operasyonên xwe bidomînin — operasyonên ku sedema êş û bêîstîqrariyê dibin ji bo dijmin û di heman demê de di Deryaya Qirmiz de bi derbasbûna keştiyên ku rejîma Siyonîst piştgirî dikin, destnîşanê şecaat û fedaîya wan e."
Ev daxuyanî di dema ku hêzên çekdar a Yemenê di bersiva êrîşên berdewam ên rejîma Îsraîlê de, di rêya piştgiriya gelê Gaza û hevalên wan de, operasyonên leşkerî û deryayî bi bersivên cêhatî pêk tînin, hatî weşandin.
Muftiyê Omanê
Yemen
