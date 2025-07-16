  1. Home
Ragihandina Hikûmeta Colanî li hember êrîşên Rejîma Siyonîst

16 July 2025 - 23:08
News ID: 1708643
Wezareta Derve ya hikûmeta Colanî di bersiva êrîşa rejîma Îsraîlê ya li dijî Sûriyeyê de ragihand: "Ev êrîş beşek ji siyaseta bi zanebûn a rejîma Îsraîlê ye ji bo têkbirina ewlehiyê û binpêkirineke eşkere ya Peymana Neteweyên Yekbûyî ye."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Baytê (S.X) - ABNA - Wezareta Derve ya hikûmeta Colanî di bersiva êrîşa rejîma Îsraîlê ya li dijî Sûriyeyê de ragihand: Êrîşa îro (ji aliyê Siyonîstan ve) di çarçoveya êrîşa hedefgirtî ya rejîma Îsraîlê de ye ku dixwaze alozî û kaosê gur bike û ewlehiya Sûriyeyê têk bibe.

Di vê daxuyaniyê de, Wezareta Derve ya hikûmeta Colanî diyar kir: Sûriye êrîşa xayîn a Îsraîlê ya ku saziyên hikûmetê û tesîsên sivîl li paytext Şamê û parêzgeha Suweydayê hedef girt, bi tundî şermezar dike.

Di encama vê êrîşê de çend sivîlên bêguneh mirin, bi dehan kes birîndar bûn, di nav de jin û zarok, û ziyanek mezin gihîşt binesazî û xizmetên giştî.

Ev êrîş, ku beşek ji siyaseta bi zanebûn a rejîma Îsraîlê ye ji bo gurkirina aloziyan, belavkirina kaosê û têkbirina ewlehî û aramiya li Sûriyeyê, binpêkirinek eşkere ya Peymana Neteweyên Yekbûyî û qanûna navneteweyî ye.

Sûrî Îsraîlê bi tevahî berpirsiyarê vê zêdebûna xeternak û encamên wê dibîne, û tekez dike ku ew hemî mafên xwe yên rewa diparêze ku bi hemî rêbazên destûrdayî yên li gorî qanûna navneteweyî ax û gelê xwe biparêze.

