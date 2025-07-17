  1. Home
Îranê êrişên Îsraîlê yên li ser Sûriyeyê şermezar kir

17 July 2025 - 09:33
News ID: 1708670
Îranê êrişên Îsraîlê yên li ser Sûriyeyê şermezar kir

Îranê bi tundî êrişên Îsraîlê yên li ser Sûriyeyê şermezar kir û bang li NY û OIC kir ku bi lez mudaxele bikin.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê Îsmaîl Bekayî êrişa Îsraîlê ya li ser Sûriyeyê wekî ‘gefeke bêhempa ya li ser aştî û ewlehiya navneteweyî’ bi nav kir.

Bekayî di daxuyaniya xwe ya nivîskî de êrişên Îsraîlê şermezar kir û tekez kir ku rêveberiya Tel Avîvê bi hedefgirtina avahiyên giştî polîtîkayên xwe yên dagirkeriyê didomîne.

Bekayî got: “Rejîma Siyonîst bi çek û piştgiriya siyasî ya Dewletên Yekbûyî yên Emerîkayê û hinek welatên rojavayî aştî û îstîqrara herêmê tehdît dike.”

Îranê bang li Rêxistina Hevkariya Îslamî (OIC) û Neteweyên Yekbûyî (NY) kir ku li dijî vê gefê demildest tedbîran bigirin.

