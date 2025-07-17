Agahiyên şokker li ser mirin û êşa zarokan li Xezzeyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Neteweyên Yekbûyî di raporteke dilşikestî de îlan kir ku di şerê Xezze de zêdetirî 17 hezar zarokên Filistînî hatin kuştin û 33 hezarê din jî birîndar bûne.
Katherine Russell, rêveberê UNICEFê, di civîna Ewlekariyê ya Neteweyên Yekbûyî de got: 'Her yek ji milyonek zarokên Xezze azabeke mezin kişandiye.'
Ew zêde kir ku rojane bi navînî 28 zarok (wek polêk temam) tên kuştin û ev rewş nêzîkî du sal e dewam dike. Hejmara zarokên kêmxwar jî di hezîranê de gihişte 6 hezar kesê, ku nîşanî 180% zêdebûnê dide ji berê. UNICEF hişyarî da ku ev zarok di bin xetereya seqetbûna temenê ne.
Serokê alîkariyên mirovahiyê yê Neteweyên Yekbûyî: Rewşa Xezze 'ji gotinê jî derbas e'
Tom Fletcher, cîgirê serokê Neteweyên Yekbûyî yê alîkariyên mirovahiyê, di heman civînê de rewşa Xezze wek 'ji peyvên jî derbas' teswîr kir. Got ku erzaq diqede û sivîl dema dixwazin xwarin bi dest bixin, tên berbestê.
Wî tekîd kir ku Îsraêl wek hêza dagirker, li gor Peymana Cenevrê berpirsiyarê dabînkirina xwarin û dermanan e ji bo sivîlan.
Fletcher ji Ewlekariyê xwest ku lêkolîn bike ka artêşa Îsraêlê tedbîrên pêwîst digire daku sivîl nebin qurban.
Haaretz: 70% avahiyên Xezze nehatin niştin
Neteweyên Yekbûyî: Kuştina sivîlan li cihên belavkirina xwarinê 'tirsnak e'
Stephane Dujarric, berdevkê Neteweyên Yekbûyî, got ku kuştina sivîl li cihên belavkirina xwarinê 'tirsnak' e. Ji bo nimûne, ji WHOê behs kir ku gencekî 21-salî dema dixwaze ard bistîne, tê berbestê û ji bo herdemî seqet dimîne.
Dujarricê zêdebûna zayînên xeter jî ragihand: 'Jinên ducanî di tarîtî, bê elektrîk û bê çavdêriya pisporî zayîn dikin.' Got ku zêdetirî 80% seqetan amûrên xwe yên pêwîst ji dest dane."
