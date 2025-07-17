Hewldanên Wezareta Derve ya Amerîkayê ji bo rawestandina herikîna darayî ya Hizbullaha Lubnanê

Ligorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê Tommy Bruce îdia kir ku nûnerê Amerîkayê yê li Sûriyeyê Tom Brock tekez kiriye ku rawestandina fînansmana Hizbullahê, bi taybetî bi rêya "Saziya Qerz el-Hesen", ji bo Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê di derbarê fonên ku ji bo piştgiriya Hizbullahê li Lubnanê têne peyda kirin de, ji bo wan pêşîniyek sereke ye.
Bruce berdewam kir ku ew hewlên ku ji hêla walîyê Banka Navendî ya Lubnanê ve di vî warî de hatine kirin teqdîr dike û wê wekî gavek di rêça rast de dibîne, lê divê bêtir were kirin.
Wî hewl da ku zextê li ser hikûmeta Lubnanê di vî warî de zêde bike û got ku divê hikûmeta Lubnanê dev ji bilindkirina mijara ku Saziya Qerz el-Hesen saziyek nehikûmî ye ku li gorî qanûnên Lubnanê tevdigere berde.
Wezareta Derve ya Amerîkayê îdia kir ku ev sazî saziyek darayî ye ku ji hêla Hizbullahê ve li Lubnanê tê bikar anîn û li gorî berdevkê Wezareta Derve ya Amerîkayê, zirarê dide aboriya fermî ya Lubnanê!
Kerîm Seîd, serokê nû yê Banka Navendî ya Lubnanê, ku belavokek weşand û çalakiyên saziya Qerz el-Hesen a bi temamî qanûnî qedexe kir, mîna Riyad Salamê û kesayetiyên din ên Amerîkî li Lubnanê, alîgirê sereke yê jiholêrakirina berxwedan û Hizbullahê ye. Bi rastî, Kerîm Seîd xwe mecbûr dibîne ku bi tayînkirina xwe wekî serokê Banka Navendî ya Lubnanê daxwazên Amerîkayê bi tevahî bicîh bîne û gavên ber bi dorpêçkirina aborî ya Hizbullahê ve bavêje.
