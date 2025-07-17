Ayetullah Sîstanî sersaxî ji bo mirina welatiyên Iraqî di şewata li El-Kutê de xwest

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Nivîsgeha Ayetullah Sîstanî, rayedarê herî bilind ê şîe, di daxuyaniyekê de roja Pêncşemê ji ber windakirina hejmarek welatiyan di bûyera şewatê de li bajarê El-Kutê sersaxî ji malbatên qurbaniyan re xwest.
Nivîsgeha vê rayedarê bilind ji bo şehîdan ji Xwedê rehmet, ji bo yên saxmayî sebir û ji bo birîndaran jî başbûneke bilez xwest.
Hêjayî gotinê ye ku parêzgarê Wasitê berê sê roj şîna giştî ragihandibû.
Di şewateke li navendeke bazirganî ya li bajarê El-Kutê de zêdetirî 50 kes hatin şehîdkirin û hejmareke din jî birîndar bûn.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Nivîsgeha Ayetullah Sîstanî, rayedarê herî bilind ê şîe, di daxuyaniyekê de roja Pêncşemê ji ber windakirina hejmarek welatiyan di bûyera şewatê de li bajarê El-Kutê sersaxî ji malbatên qurbaniyan re xwest.
