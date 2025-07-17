Bin Guvîr: Ez serbilind im ku min girtiyên Filistînî ji xwarinê bêpar hiştin

Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan ya Navneteweyî ya Ehl-ul Beyt (s.x) - ABNA -Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê rejîma Îsraîlê, Îtamar Bin Guvîr, di destpêka rûniştina Dadgeha Bilind a li ser doza li dijî wî ya derbarê menuyê xwarinê de ku ji hêla xizmeta girtîgehê ve ji girtiyên Filistînî re tê dayîn de got: Ez serbilind im, pir serbilind im ku min siyaseta girtîgehê guhert. Berê, ew zirav diketin girtîgehê û qelew ji girtîgehê derdiketin. Wî zêde kir: Girtiyan di girtîgehê de her tişt hebû: baklava, şawarma û goştê pez. Ev ji bo "kujer, tecawizkar" û kesên ku zirarê didin mirovan nelojîk e. Ez pir serbilind im ku min ew guhert. Bin Guvîr zêde kir: Ez hêvî dikim ku Dadgeha Bilind di vê dozê de astengiyek çêneke. Wî zelal kir: Guhertinên di girtîgehan de dê wekî astengiyek tevbigerin û dê wan nexwazin vegerin girtîgehê! Wezîrê Ewlekariya Navxweyî yê rejîma Îsraîlê diyar kir: Ez îro li vir im ku piştrast bikim, bala xwe bidimê û hewl bidim ku Dadgeha Bilind newêre vê mijara pir rast biguherîne. Siyaseteke me ya dabînkirina kêmtirîn hewcedariyê heye - siyaseteke ku bi bandor, astengker e û divê berdewam bike. Berê, tevgera Cîhada Îslamî ya Filistînê daxuyaniyên Îtamar Bin Guvîr ên ku daxwaza darvekirina girtiyên Filistînî bi gulebaranê li serê wan dikir, bi tundî şermezar kir. Tevgerê di daxuyaniyekê de tekez kir ku ev daxuyanî zîhniyeteke sûcdar û nefretê ya li ser xwînrijandinê nîşan didin. Siyasetên Ben-Guer ên li hember girtiyên Filistînî, bêparkirina wan ji av, xwarin û dermanan, bikaranîna her cûre îşkenceya hovane li dijî wan, digel çekdarkirina eşkere ya niştecihan û teşwîqkirina kuştin û qirkirina Filistîniyan û desteserkirina erdên wan, lekeyek li ser eniya hemî alîgir û normalîzekerên têkiliyên bi vê rejîma dagirker re û yên ku li hember sûcên wê bêdeng mane ne. Berê, lêkolînek ji hêla rojnameyek Îbranî ve hatî kirin nîşan da ku çaryeka girtiyên Filistînî yên li girtîgehên Îsraîlê bi nexweşiya çerm a kêzikê vegirtî ne. Rêveberiya zindana Îsraîlê qebûl kir ku çaryeka girtiyên Filistînî yên li zindanên Îsraîlê di mehên dawî de bi kêzikê vegirtî ne. Ji ber gelek giliyên girtiyan li ser lênêrîna bijîşkî ya nebaş û qerebalixiya giran a di girtîgehên Îsraîlê de, hin rêxistinên hiqûqî daxwazek pêşkêşî rejîma Îsraîlê kirine da ku ji ber belavbûna bilez a nexweşiya kêzikan di nav girtiyan de, lêkolîn li ser vê mijarê bike, nemaze ji ber ku rêveberiya girtîgehên Îsraîlê tedbîrên pêwîst ji bo pêşîgirtina li belavbûna nexweşiyê nagire.
Niha 23,000 girtî di girtîgehên Îsraîlê de hene, ku ji sedî 60 ji hejmara standard zêdetir e. Rêxistinên hiqûqî di daxwaza xwe de diyar kirin ku hevdîtinên girtiyên nexweş bi parêzerên wan re hatine betalkirin û beşdarbûna wan a danişînan hatiye paşxistin, di heman demê de ku ji bo van tedbîran, ku mafên girtiyan binpê dikin, ti hincetek bijîşkî tune. Girtiyekî Filistînî yê ku vê dawiyê hatiye berdan di hevpeyvînekê de bi Haaretz re got: "Dema ku me daxwaza dermankirinê kir, wan ji me re got ku em terorîst in û divê em bimirin." Ji destpêka êrîşa Îsraîlê ya li ser Xezzeyê di 7ê Cotmeha 2023an de, rêxistinên hiqûqî yên li Filistîna dagirkirî, û her weha saziyên navneteweyî, li ser xirabûna şert û mercên li girtîgehên Îsraîlê, nemaze li girtîgeha navdar "Sadî Timan" li başûrê Filistîna dagirkirî, hişyarî dane.
Etîket
Ben Gweir
Girtiyên Filistînî
Xezzeyê
Xwarin
Filistîna dagirkirî
Îsraîl
Rejîma Siyonîst
