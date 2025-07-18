Hewldana têkçûyî ya Îsraîlê ji bo kuştina berpirsên Komara Îslamî; Bêdengiya civaka navneteweyî

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Şerê 12 rojî yê di navbera Îran û rejîma Siyonîst de gelek tiştên "negotî" hene, ku dibe ku hin ji wan bi demê re ji rewşa "nehênî" werin derxistin. Belavkirina wêneyên fermî yên yekem ên êrîşa êrîşkar a Îsraîlê li ser Meydana Tecrîşê û hedefgirtina komek sivîlên Îranî kûrahiya dijminatiya Siyonîstan li dijî "neteweya Îranî" eşkere kir. Êrîşa rasterast li ser yek ji kolanên herî qerebalix ên bakurê Tehranê nîşan da ku, berevajî îdîayên makîneya propagandaya dijmin, ne tenê cihên hesas, zanyar û fermandarên leşkerî yên Îranî di çarçoveya armancên rejîma Siyonîst de ne, lê di heman demê de mirovên asayî jî di hedefa vê rejîmê de ne. Şehîdbûna 700 sivîlan, ku di nav wan de gelek jin û zarokên bêguneh hene, delîla vê îdîayê ye.
Beşa dawî ya sûcên rejîma Siyonîst di dema şerê li dijî Îranê de binpêkirina hemî rêzikên navneteweyî û exlaqî bû, ku bi hedefgirtina cihê ku rêberên rejîmê li Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî dicivin, pêk hat. Di vê civînê de, ku berpirsên herî bilind ên dewlet û leşkerî beşdar bûn, rejîma Îsraîlê armanc kir ku bi hedefgirtina ketin û derketinên avahiyek li rojavayê Tehranê, di cih de "mejiyê siyasî" yê rejîmê hilweşîne.
Netanyahu li dû çi ye?
Di demekê de ku hemî aktor, analîst û medyaya eleqedar li benda nûçeyên li ser gera şeşemîn a danûstandinên nerasterast ên Îran-Amerîkayê yên bi navbeynkariya Omanê bûn, rejîma Siyonîst ji nişka ve êrîşek li ser Îranê da destpêkirin. Li gorî agahiyên ku di medyayê de hatine weşandin, di vê êrîşa eşkere de bi tevahî zêdetirî 1100 welatiyên Îranî şehîd bûne.
Di deqeyên pêşîn ên vê êrîşê de, Serokwezîrê Îsraîlê ragihand ku armanca vê êrîşê tunekirina şiyanên nukleerî û mûşekî yên Îranê ye. Piştre, wî û berpirsên din ên Îsraîlê ragihandin ku ew armanc dikin ku bi hedefgirtina navendên hêzê li Îranê zemînê ji bo serhildana navxweyî û guhertina pergala siyasî amade bikin. Ji ber vê yekê, eşkere ye ku hedefgirtina cihê civîna Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî li gorî armanca sêyemîn hatiye kirin.
Ji bo Amerîkiyan, sînordarkirina bernameya navokî ya herêmî ya Tehranê dibe ku sînorê xwestekên wan be, lê ji bo Netanyahu û hevalbendên wî yên rastgir ev ne wisa ye. Rejîma Siyonîst, bi têgihîştina berfirehî û pozîsyona jeopolîtîk a îmtiyazî ya Îranê, dixwaze piştî qelskirina yekîneya siyasî ya li Tehranê, zemîna pêwîst ji bo aktîvkirina tevgerên cudaxwaz li çar aliyên Îranê peyda bike û "hikûmeta cîhanê" ya herî kevin bîne qonaxa hilweşînê û "Welatê Aryanan" parçe bike!
Lêbelê, mûşekên Îranê bi serkeftî ji sîwana parastinê ya rejîma Siyonîst derbas bûn û cihên stratejîk ên wekî baregeha hewayî ya Tel Nof, cihê îstîxbaratê ya Gelilot, avahiya Mossadê, Enstîtuya Zanistê ya Weizmann û rafineriya Heyfayê hedef girtin. Performansa serketî ya yekîneya mûşekî ya IRGC ne tenê bû sedema ku armancên Îsraîlê bi tevahî negihîştin armancan, lê di heman demê de Siyonîst ji bo rawestandina şer gihîştin Trump û welatên Ereb ên herêmê, wekî Qeterê.
Çav bi Çav
Bi îlhama kiryarên terorîstî yên li dijî Hizbullahê li Lubnanê (Îlona 2024), kabîneya ewlehiyê ya Netanyahu biryar da ku xetên sor û peymanên dîplomatîk deyne aliyekî û bi hedefgirtina berpirsên siyasî yên herî bilind ên welêt rûpelek nû di dîroka terorîzma dewletê de binivîse. Stratejiya tîma ewlehiyê ya rejîmê ya ji bo derxistina wan a bilez ji civîna Konseya Bilind a Ewlekariya Neteweyî rê li ber vê plana xerab girt ku pêk were û têk biçe.
Di rewşên weha de, pirsa sereke ji bo biryarderan û heta raya giştî jî ev e ku li dijî sûcek wusa eşkere çi tedbîrek guncaw e? Îsraîl û Dewletên Yekbûyî, wekî endamek "NPT", bi behskirina prensîba nezelal a "êrîşa pêşîlêgir", hemî qanûnên navneteweyî û qanûnî binpê kirin û yekparçeyiya axa Îranê û serweriya neteweyî binpê kirin.
Ger pergala navneteweyî bi rastî encama îradeya welatên cîhanê bûya, divê Konseya Ewlehiyê ya Neteweyên Yekbûyî êrîşkariya rejîma Siyonîst li Xezzeyê, Lubnanê, Sûriyê, Yemenê û Îranê rawestanda. Li gorî vê, divê dezgeha desthilatdar a niha û ya pêşerojê ya rejîma Siyonîst bizanibe ku ew ne xwedî parêzbendiyê ye û Tehran dikare di her kêliyê de li dijî berpirsên xwe yên payebilind di asta bilind de bi kiryaran bersiv bide.
Parvekirina axaftinê
Peyva ku di dîroka rejîma dagirker a Orşelîmê de herî zêde tê bikar anîn dikare wekî "teror" were hesibandin. Her çend ev rêbaza sûc kokên xwe di dîroka Siyonîstan de digire jî, di serdema hemdem de, bi derketina saziyên ewlehiyê yên wekî "Mossad", "Aman" û "şîn Bet", ew formek rêxistinkirî, nûjen û xeternak girtiye. Ev taybetmendiya exlaqî ya şermezarkirî ne tenê bi saziyên ewlehiyê yên Îsraîlê ve sînordar e, lê bûye beşek ji "DNA" ya hemî mirovên ku baweriya xwe bi bîrdoziya Siyonîst di hundur û derveyî Filistîna dagirkirî de tînin.
Hewldana bêserûber a kuştina berpirsên payebilind ên Komara Îslamî biryardariya hikûmeta Netanyahu nîşan dide ku aramiya siyasî li Îranê hilweşîne û zemînê ji bo şerê navxweyî amade bike. Endamên civaka navneteweyî rejîma Siyonîst ji bo kiryarek wusa xeternak ceza nakin an jî şermezar nakin. Rejîma Siyonîst ji bîr kiriye ku "siyaseta terorê" normalîzekirina "bêewlehiyê" û "tundûtûjiyê" ye di asta pergala navneteweyî de. Ji bilî şopandina qanûnî ya vê sûcî di forumên navneteweyî de, pêşketinên rojên pêş de dê nîşan bidin ka kiryara li dijî berpirsên herî bilind ên Îranê dê çi encamên wê ji bo dagirkerên Qudsê hebin.
