Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Ve hat ragihandin: Li wêneyê wê tê nîşandan rewşa herî dawî ya têkiliyên herêmê ya Suwayda di Sûriyê de.
• 🟢 Şîn (Hêşîşî): Araban ên Êşîrî
• 🟡 Zêr (Sîmavî): Qutabên têkiliyan (herêmên şerê)
• 🔴 Sor: Druzan
Ev wêne îşaret dike ku têkiliyên şerê di navbera komên arab û druzan de herî zêde li herêmên zêr û sor derbas dikin.
Wêneya nûçeyan | Ew wêneyê ya li ser îmajeya norînî ya “nû û dawî” ya di derbarê rewşa têkiliyên niha li wilayeta Suwêda ya Sûriyê nîşan dide.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Ve hat ragihandin: Li wêneyê wê tê nîşandan rewşa herî dawî ya têkiliyên herêmê ya Suwayda di Sûriyê de.
Your Comment