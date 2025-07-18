Bexda tawanbarê êrîşên dronan destnîşan dike/Hikûmeta Iraqê soza darizandina yasayî dide

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Baytê (s.x)- ABNA- Hikûmeta Iraqê ragihand ku lêkolînek li ser êrîşên ku li dijî baregehên leşkerî yên li welêt hatine kirin nîşan daye ku dronên ku di van êrîşan de hatine bikar anîn li derveyî welêt hatine çêkirin, lê ji deverên taybetî yên di nav axa Iraqê de hatine avêtin. Lêbelê, rayedarên Iraqî red kirine ku navê komên têkildar bidin.
Sebah el-Numan, berdevkê Fermandarê Giştî yê Hêzên Çekdar, di vê derbarê de got ku lêpirsîn gihîştiye wê encamê ku "hemû dronên xwekuj ên ku di êrîşan de hatine bikar anîn ji heman celebê bûn, ku bi eşkere nîşan dide ku sûcdarê êrîşê komek yekane bû."
Wî zêde kir ku van dronan serên şer ên bi giraniya cûda hebûn û li derveyî Iraqê hatine çêkirin, û hate destnîşankirin ku ew ji nav axa Iraqê hatine avêtin.
El-Numan destnîşan kir ku rayedar di destnîşankirina komên ku di pêkanîna û hevrêzkirina van operasyonên dijminane de beşdar bûne de serketî bûne, lê red kir ku navê wan bide an jî hûrguliyên din bide.
Wî tekez kir ku hikûmeta Iraqê dê li dijî hemû kesên têkildar tedbîrên qanûnî bigire û wan bibe ber dadgeheke dadperwer a Iraqê. Wî hişyarî da ku em ê rê nedin ti aliyekî navxweyî an derveyî ku ewlehî û aramiya Iraqê bixe xeterê.
Berê, Bexdayê di 24ê Hezîranê de lêpirsînek li ser rêze êrîşên şeva borî li ser baregehên leşkerî, di nav de kampa Tacî li bakurê Bexdayê û baregeha hewayî ya Îmam Elî (S.X) li bajarê Nasiriyeyê, ku zirarê da pergalên radarê, dest pê kiribû. Êrîş - ku ti komekê berpirsiyariya wan negirt ser xwe - çend demjimêr piştî ku Îranê bi mûşekan bersiva êrîşa Amerîkî da û berî ku agirbestek di navbera Îran û Îsraîlê de piştî şerekî 12 rojan bikeve meriyetê, pêk hatin.
Di pêşveçûnek din de, Herêma Kurdistana Iraqê jî di sê hefteyên borî de rastî rêze êrîşên dronan hatiye, bi taybetî li ser tesîsên petrolê yên xwediyê şîrketên biyanî. Ti komekê jî berpirsiyariya êrîşan negirtiye ser xwe. Bûyer di demekê de tên ku aloziyên di navbera Bexda û Hewlêrê de li ser hinardekirina petrolê ji herêmê bi rêya bendera Ceyhan a Tirkiyeyê, ku ji du salan zêdetir hatiye rawestandin, zêde bûne.
Ya herî dawî ji van êrîşan roja Pêncşemê sibehê pêk hat, dema ku dronek li zeviyek petrolê li herêma Zaxoyê li nêzîkî sînorê Tirkiyeyê xist. Ev bûyer tenê çend demjimêr berî ku hikûmeta Iraqê ragihand ku ew ji bo ji nû ve destpêkirina hinardekirina petrola xav ji Herêma Kurdistanê rêkeftinek pêk aniye, qewimî.
Her ku alozî li Iraq û Herêma Kurdistanê zêde dibe, hikûmeta welêt nasnameya komên berpirsiyar ên êrîşên bi balafirên bêmirov ên li ser baregehên leşkerî ragihand.
