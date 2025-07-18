Sekreterê Giştî yê Hizbullahê: Çekên Berxwedanê Ewlehiya Lubnanê li dijî tehditên Îsraîlê Garantî Dikin

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt ê(S.X)- ABNA- Şêx Naîm Qasim, Sekreterê Giştî yê Hizbullahê, di merasîma bîranîna "Şehîd Elî Kerekî (Ebûl Fadl), yek ji fermandarên Hizbullahê de got: Berxwedan (şervanên Hizbullahê) di şerê "Ewlî el-Bas" (şerê dawî yê rejîma Siyonîst li dijî Lubnanê) de rê li ber dagirkeran girt ku bigihîjin Beyrûtê.
Wî tekez kir: Berxwedan pabendî bendên peymana agirbestê ye, lê Îsraîl pabendî wê nebûye, û tevahiya cîhanê şahidiya (nepabendbûna dagirkeran) dike.
Şêx Naîm Qasim got: Hizbullahê peymana agirbestê bi tevahî li başûrê Çemê Lîtanî bicîh anî, û hikûmeta Lubnanê hêzên artêşê heta ku ji destê wê dihat bi cih kir.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê got: Me, wekî hikûmeta Lubnanê, Hizbullah û hemî şervanên berxwedanê, hemî bendên peymanê bicîh anîn, lê Îsraîlê yek ji bendên peymanê bicîh neanî.
Şêx Naîm Qasim got jî: Tevahiya cîhanê qebûl dike ku Îsraîlê peymana agirbestê binpê kiriye. 3,800 car.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê wiha domand: Wan (Siyonîstan) fêm kir ku peyman di berjewendiya Lubnanê de ye, û ji ber vê sedemê wan daxwaza sererastkirina peymanê kir û ber bi zexta meydanî ve çûn da ku guhertinên ku ew dixwazin bicîh bînin.
Wî got: Îro, Amerîkayê peymanek nû pêşniyar kiriye, ku tê vê wateyê ku hemî êrîş û binpêkirinên peymanê di heşt mehên borî de wekî ku qet çênebûne ne (Amerîka bi tevahî hemî êrîşên rejîma Siyonîst û binpêkirina berdewam a peymana agirbestê paşguh kir).
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê diyar kir ku tenê hinceta vê êrîşê bêçekkirina Hizbullahê ye, ji ber ku ew (Amerîkî) dixwazin berxwedanê bêçek bikin da ku Îsraîlê piştrast bikin.
Şêx Naîm Qasim pirsî çima Îsraîlê êrîşî Sûriyeyê kir û ev welat hedef girt dema ku li vî welatî tu gef li ser rejîmê tune?
Wî zêde kir ku ew dixwazin pêşî li her tevgerê bigirin ku dikare bibe berxwedana li hember berfirehbûna Îsraîlê li herêmê û li her tiştê ku dikare bibe gef li ser wan bixe.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê tekez kir ku hikûmeta Amerîkayê di vî şerî de bi Îsraîlê re di hevrêziyê de ye û hewl dide ku bandora xwe li... herêmê.
Şêx Naîm Qasim bi îşareta şerê 12 rojî yê ku rejîma Siyonîst û DYA li dijî Îranê ferz kiriye berdewam kir û got: Çima Îsraîlê bi hinceta çekên nukleerî êrîşî Îranê kir, di demekê de ku hemû mufetîş (Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî) îspat kirin ku bernameya nukleerî ya Îranê aştiyane ye? Diyar bû ku armanca Îsraîlê tunekirina Îranê bû, lê Tehran karîbû serkeftinê bi dest bixe.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê tekez kir ku Îsraîl berfirehker e û xeterek rastîn e.
Şêx Naîm Qasim bi îşareta pêşketinên li Lubnanê berdewam kir û got ku em, wekî tevgera Hizbullahê û tevgera Emel, fêm dikin ku berxwedan û civaka ku piştgiriyê dide wê, Lubnan û hemû eşîrên A, bi gefek hebûnî re rû bi rû ne.
Wî destnîşan kir ku îro em bi gefa Îsraîlê û çekên Îsraîlê re rû bi rû ne ku dibe ku li deverên din werin bikar anîn, ku ev xetera herî mezin a li dijî Lubnanê ye.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê: Heta ku em sax bin, Îsraîl dê qet nikaribe bigihîje armancên xwe
Şêx Naîm Qasim got ku ew dixwazin bi dabeşkirin û parçekirina welatên ... "Îsraîlek Mezin" ava bikin herêmê.
Wî zêde kir ku teşwîqkirina ji bo çêkirina serhildanê û tevlîkirina Lubnanê bi hêzên herêmî re mijarek xeternak e.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê berdewam kir ku Lubnan bi sê xetereyên rastîn re rû bi rû ye, ku tê de rejîma Îsraîlê, çekên wê yên DAIŞê li ser sînorên rojhilat (Tekfîrîyên Sûrî) û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hene.
Wî got ku mesele ne bêçekkirin e, lê belê ev gavek di kiryarên berfirehbûnê yên Îsraîlê de ye. Çek ji bo vê rejîmê asteng in, ji ber ku wan Lubnan li ser piyan hiştiye (rawestiyaye û li ber xwe daye) û pêşî li berfirehbûna Îsraîlê girtine.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê tekez kir ku sernavê sereke yê destkeftiyên berxwedanê azadî, piştgiriya Lubnanê, pêşîgirtina li avakirina wargehên siyonîst û pêşîgirtina li serweriya rejîma siyonîst li ser dewlemendî û pêşeroja Lubnanê ye.
Şêx Neîm Qasim tekez kir ku ji bo rûbirûbûna xetereyên mezin ên ku gefê li Lubnanê dixwin, pêdivî bi parastina çekên berxwedanê heye û got ku divê em hemî di vî warî de yekgirtî û yekdeng bin û ji bo vê pêşîniyê hewl bidin.
Sekreterê Giştî yê Hizbullahê tekez kir ku rejîma Îsraîlê dê tu carî nikaribe çekên me bigire û em amade ne ku xwe di ... de biparêzin. bûyera êrîşa Îsraîlê.
Wî tekez kir ku heta em sax bin, Îsraîl dê tu carî nikaribe bigihîje armancên xwe.
Şêx Naîm Qasim li dijminên Lubnanê axivî û got, "Ez ji we dixwazim ku hûn li ser nakokiyên Şîe-Şîe hesab nekin, ji ber ku di navbera Hizbullah û tevgera Emel de hevkariyek stratejîk a rastîn heye."
