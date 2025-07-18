Îsraîl ji krîza mirovî ya li parêzgeha Suweydayê ya Sûriyeyê sûd werdigire

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Parêzgeha Suweydê ya Sûriyê bi girtiya krizê mirovahiyê têkeve û gelê herêmê bi qeteya temamî yê av û kêmîya girîng a xwarin û darûyan dijî. Ev rewş sedem kiriye ku gelê herêmê bi lez û zû xwestin ku rêzekê mirovahiyê biafirînin bo pêvajoya pêdiviyên bingehîn yên xwe.
Li gorî raporta "Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyê", ev daxwazan di dû krizên dawî de hatine şandin; cîhê ku mayîn dibêjin rewşa niha nebêje bibare dike û xizmetên bingehîn tevahî hatine girtin, ku berhevkirina tiştên rojane bûye pirsgirêka mezin.
Mayînên herêma Suweydêya hişyari dikin ku domandina vê rewşê bê daketina xweştirî dikare bibe fîlmeke mezin a mirovahî û ji civaka cîhanî daxwaz kirine ku bo afirandina rêzekê ewleh û zû bo vegerandina xwarin û darû çalakî bikin.
Di heman demê de, Îsraêl tê hewl dan ku ji vê krizê kêrê xwe bixe. Li gorî ragihandinan, "Gideon Sa'ar", wezîrê derve yê rejîma Siyonîstî ragihand ku fermana ji bo berdanî 700 hezar dolar bo alîkarîyên mirovahiyê li parêzgeha Sweidê yê Sûriyê hate belav kirin.
