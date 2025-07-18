"Strûktura zeîf û hêlîna nazik a Îsraîlê dê bi yekîtiya hêqîqî ya Misilmanan ve were hilweşandin"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamoste Ma’rûf Xalidî di xütbeya nimêja Îne ya Sanendecê de roja bingehîn a Şûra-ya Nêzîrên Parêzgarî (Şûra-ya Nêzîrên Parêzgar) pîroz kir û got: “Şûra-ya Nêzîrên Parêzgar yên ku parastina dengên gelê ne û wekî parêzgera rêxistina dewletê tê hesibandin, îro roja bingehînê wan e û hêvîdarim Xwedê wan bi serkeftinê bidin.”
Mamoste Xalîdî di derbarê dîroka şer û rastî û şaşiyê de beyan kirin: “Di hemû dema dîrokê de, haq her gav herî xwerû bû û şaşî her gav hat kuştin, û vê şerê heta dawiya cîhanê dê bidome, ji Firawn, Hitler û Moğolên berê heta hukûmeta şînî ya zelalî ku rewşa şermezarên dîrokê jî ronak kir.”
Îmamê cemaetê ya wê demê di Mescîda Cem’iyê ya Senendecê de got: “Armanca dawîn a şînîzm û siyonîzm winda kirina mûsilmanan e, ji ber ku piraniya erdên mûsilman di herêma bilind û xweşîyê ya xwezayî ne, ev civaka sionîzm bê aşnayi û bê rûmet dixwazin erdên wan bigrin, lê bi vîdoya Xwedê wê li benda wan tê winda bûn.”
Mamoste Xalîdî di dawiyê de got: “Nekûna yekîtîya welatên îslamî ev dilsozî bi Israilê daye ku ser welatên mûsilman bi şer bike, lê bi tawakil li Xwedê, xurtî, hêzdarîya iradeyan û yekbûnê dawî serketina mûsilmanan tê dema.”
Wê wisa bi kar anîn: “Ev dezmala xweşewest a siyonîzmê dê bi yekbûna mûsilmanan winda bibe.”
Mamoste Xalîdî di paragrafa din de jî îzah kir: “Bajarê Senendec bajarê rûhiyê, ibadet, îman, dilsozî, xurtî, nimêj û pîrozbahî ye, lê belê di vê dawiyê de ciwanan ne dirêjî li nimêjê dan û hêvî li namazê kêm bûye.”
Wê ji peyama Pêxemberê (s.x.a) bêjî: “Birçîkirina nimêj wekî wergera û bê balîfî ji wê ye, ku bi rastî ibadeta herî mezin e û sûtûna dînê ye, îslam bê nimêj ne berdest dibe, ev kêmxwestî di heqê dînê de ye.”
Mamoste Xalîdî ragihand: “Di vê dawiyê de nimêjê wergera nekin û rêya mizgeftê ne ji dest nedin, ev xwedî nirx e, çimkî di vî zemanê bêrawazî, bê rûmetî û dûr bûn ji dînê, ku encamê têkçûnê di cîhana medyayê dijîtalê de hatiye, nimêjê ne birin awayê ji dînê dûr bûn e.”
Mamoste Xalîdî jî got: “Jiyana me kurt e û bi lezê derbas dibe, û divê bi nimêj, Îbadet, xwendina Qur’anê û zindîkirina rêbaza Pêxemberê Xwedê bi me re bibêje xwêş.”
Wê jî diyar kir: “Heke kes gelek salav û salawat li Pêxemberê bibarinin û fursêta Roja Înê ya pîroz bi kar bîne, dê li Xwedê xwafêz û dua-ya xweş bistîne.”
Di dawiya xütbeyê de Mamoste Xalîdî bêyîdî: “Mu’minan divê bizanin ku tiştekî nimêjê ne dikare biguherîne, û yekem pirs di rojekê dema hesaba me û ji nêzîkî din pirsên têkildar bi nimêja, tevba, îman û kirina kiryaran baş e.”
