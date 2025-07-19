Virusên peyivînî di têkiliyê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di fêrîyên Îslamî de, di ser girîngiya peyvên xweş, rehet û hirmetê ya mîrê îmândar û dûr ketinê ji her tiştî ku sedema terefkirin û dijmênî dike, gelek jî dihatî îzah kirin. Qor’ana Pîroz û Sünnetê Peygamberê Mezin (s.x.a) û Îmamen Masom (s.x) pîrozkirina peyivînên xweş û têkiliyên ava kirî pîrozkirin.
Hin vîrûsên peyivînî yên têkiliyê jêrîn in:
Gotinên bêparêzî û bêhêvî:
Wek: “Her çi tu bêjî.”, “Baş e.” (bi lêwaziyeke bêparêzî), “Ferq nakê.”
Di Îslamê de, gelek pîrozkirina girîngî da ku li ser mirovên din hêsas bibe û li jiyanê wan beşdarî bike, bi taybetî di tiştên xêr û şûna daniştinê de. Bêparêzî û bêhêvî li ra’yên din û hestên wan ji ruha birayatiyê û hevaltîya Îslamî dûr e. Qor’an pîroz dibêje: “وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ” (1) — “Di karan de bi wan şûna daniştinê bike.” Ev ayet nîşan dide ku hêta Peygamber (s.x.a) jî fermanbûyî bi gel re şûna daniştinê bike, çawa em dê li ra’yên din bêhêvî bibin? Hêdî nehatinê û beşdar nebûn nîşaneke ji nehevaltîyê ye ku di gelek rivayetên de nebaş hatî nîşandan.
Gotinên bêhîmanî û têcavûzî:
Wek: “Tu fam nakî.”, “Ev peyv çi ye ku tu dibêjî?”, “Tu keseke nebaş î!”
Têcavûz, mîrxas, heqirandin û şermandinê ya mîrê îmândar ji gunahên giran in. Xwedê di Qor’an de dibêje:
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ..." (2) — “Ey kêsên ku îman kiriye, kesek ji kesek din neqetîne, gava ku dikare ji wan baştir be...” Ev ayet bi rûmetî hate yasa kirinê ku şermandin û mîrxas kirin nebaş in û wekî şermezarî û kêfûr di nav îmanê de tê hesibandin.
Gotinên serzane û temamker:
Wek: “Hemû sedema te ye.”, “Tu qet rast fam nakî.”
Serzane û temamkerî bê binasîr û bi bêyî sedem, bi taybetî di cemaet an bê hêz, ne tenê alîkar nîne lê dîlan û kêfîrat dike. Di Îslamê de pîrozkirina nîgariya baş û dûr ketina zevûr û kelemperî ye. Li vir, divê em li rêya çêkirina çarên pêşî û bi hevkari û hevaltî beşdar bibin.
Gotinên kopî û têkarkirî (ku nîşanê nehevaltî ye):
Wek: “Hemû wan wisa ne.”, “Nehêre.” (bi bêhêvî), “Ev jî diçe.”
Di Îslamê de, pîrozkirina hevaltî, dilsozî û hêsasbûn ji halê rûhî yên kesên din gelek girîng e. Bikarhêneriya peyivên kopî û bêruh, hema ku hevsengê rastî hewce be, dikare nîşaneke bêhêvî û beparêzî be. Di rivayetên de hatîye gotin ku kêsê ku xemsarê mîrê îmândarê dike, Xwedê jî xemsarê wî dike. Ev pêwîst e ku bi hêsanî bêgumanê vê rewşê tê bihîstin û bibîne.
Gotinên ku nîşan dide dawiyê axaftinê û bê destûrê bidin pêwendî:
Wek: “Ez tiştê din nayêm.”, “Axiftin bi te bêfayde ye.”
Di Îslamê de, gelek girîngî li gotûbêj, delîl dan û mînak digire. Qut kirina axaftinê bi şopandinê zû û bê sedem, dikare nîşaneke xwestina mezinbûn an jî nehez kirina rayedarî be. Qor’an dibêje: “وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ” (3) — “Bi wan bi rêyekî baştir dîyalog bike.” Ev ayet di ser awayê axaftinê de girîngî da ku bêyî mantîq axaftin nekin. Armanca axaftin gihîştina têgihiştinê û çareserkirina pirsgirêkan e, ne tenê serkeftin di munâzareyê de an ji wê derkevin.
Bi temamî, hemû van “vîrûsên peyivînî” bi şertên akhlakî û tevlîbûnên Îslamî yên li ser hezkirin, rûmet, hevaltî, aşîtî û dostî têkildar in. Îslam dipeyivînê wek amûrê xwedîyarî û karê xizmetê mirovahî tê hesibandin, ne wek amûrê ziyan dan an jî dûr kirina kesan. Peygamberê Mezin (s.x.a) dibêje: "الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ" (4) — "Muslim kês e ku musliman ji ziman û destê wî amîn bin." Ev hedis girîngiya kontrolkirina ziman û dûr ketina gotinên şikestî dîtîye. Ji ber vê yekê, divê her dem peyva xwe bistînin û wî di rêya hêzekirinê û ava kirina hevaltî bikar bînin.
Nîşeyên jêrîn:
Âl-i İmrân / Ayet 159
Hucurât / Ayet 11
Nahl / Ayet 125
Kenzü’l-Ummâl, 738Heke dixwazî, dikarim ev wergerê bi awayê formel, kurt an jî bi zimaneke din jî amadekirim!
