"Iraqa yekparçe ye û piştgirê Îran û rêberiya hêkimane ya Îmam Xameneyî ye | Ew dijminê zor kir ku şertan qebûl bike"

Şêx Elî El-Esedî, serokê konseya siyasî ya Tevgera Nuceba, di daxuyaniyekê de got
Serokatiya Ayetullah Xameneyî di şerê 12 rojan de jîr û wêrek bû û dijmin neçar kir ku şertên wî qebûl bike.
Gelê Iraqê, tevî girseyan û elîtan, di piştgiriya Komara Îslamî ya Îranê de xwedî helwestek yekgirtî ne.
Dilsozî di axaftin û kiryaran de, şerê li dijî zilmê û eşkerekirina îdiayên derew ên dijminan sedemên serdestiya wan in.
Ayetullah Xameneyî mihwera sereke ya yekîtiya neteweyên Misilman û komên berxwedanê li dijî xudperestiya gerdûnî û parastina Filistînê ye.
