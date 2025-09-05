  1. Home
Bi sedan terorîstên Colanî kişandina nav Iraqê

5 September 2025 - 10:09
News ID: 1723114
Endamekî hevpeymaniya Enbarê li ser senaryoyek nû ya Amerîkayê li dijî wî welatî ji bo alîkariya rejîma Girên Colanî hişyarî da.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ebdulletîf Ehmed Delîliyê endamekî hevpeymaniya Enbarê got ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi hevkariya rejîma Colanî û komên pê ve girêdayî, dixwaze ewlehiya welêt têk bibe.

Delîmî got, "Amerîkiyan bi sedan terorîstên li Sûriyeyê kişandine da ku bikevin rojavayê Enbarê û parêzgehên din ên Iraqê."
Wî got, "Hevpeymaniya bi serokatiya Amerîkayê rê li ber senaryoyek nû li Iraqê vedike ku armanca wê têkbirina ewlehiya welêt e."

