Bi sedan terorîstên Colanî kişandina nav Iraqê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Ebdulletîf Ehmed Delîliyê endamekî hevpeymaniya Enbarê got ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê bi hevkariya rejîma Colanî û komên pê ve girêdayî, dixwaze ewlehiya welêt têk bibe.
Delîmî got, "Amerîkiyan bi sedan terorîstên li Sûriyeyê kişandine da ku bikevin rojavayê Enbarê û parêzgehên din ên Iraqê."
Wî got, "Hevpeymaniya bi serokatiya Amerîkayê rê li ber senaryoyek nû li Iraqê vedike ku armanca wê têkbirina ewlehiya welêt e."
