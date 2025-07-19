Daxwaza Encûmena Ewlehiya Navneteweyî ji hêla rejîma Sûsiyonîstê ve bo rawestandina tevgerên li ser Sûriyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Di derbarê daxwaza Encûmena Ewlehiya Navneteweyî yê Lîgê Neteweyên Yekbûyî bo rawestandina tevgerên rejîma Sûsiyonîstê li ser Sûriyê:
Zêdetir endamên Encûmena Ewlehiya Navneteweyî di civîna acîl a ku li daxwaza Dimashqê hat çêkirin de, daxwaz kirin ku tevgerên rejîma Sûsiyonîstê li ser Sûriyê rawestandine.
Di dema civînê de ku roja înî hat çêkirin, endamên encûmenê têkiliyên xwe yên li ser bûyerên herî dawî yên li herêma Suweyda, li başûrê Sûriyê, şandin û baldan li hewceyîya parastina yekîtî, yekparçebûn û serweriyê ya welêtê wê kirin.
Xalîd Xeyarî, serokê yekîtiya alîkariya navneteweyî li Başûra Navîn, Asyayê û Okyanûsa Paşîn, di civînê de got:
"Çalakiyên rejîma Sûsiyonîstê têkoşînên çêkirina Sûriyeyek nû ku bi xwe û herêmê re hember be, diqelebike."
Li alîyekî din, Ehmed Yıldız, nûnerê herdemî ya Tirkiyeyê li Lîgê Neteweyên Yekbûyî, got:
"Hewldana domdar a rejîma Sûsiyonîstê li ser Sûriyê têkoşînên vegerandina welêtê tê qelebike."
Wî jî zêde kir:
"Tevgera leşkerî û gotinên têkoşer a Îsraîlê, serwerî û hemûtiya erdê ya welêtê tê dijmin."
Vasîlî Nebenzîya, nûnerê herdemî ya Rûsya li Lîgê Neteweyên Yekbûyî, tevgerên rejîma Sûsiyonîstê li ser Sûriyê şermezar kir û baldan da ku Moskow hemû gav ji serwerî, serbestî, yekîtî û hemûtiya erdê ya Sûriyê piştgirî dike.
Ging Shuang, serokê yê nûneriya herdemî ya Çînê li Lîgê Neteweyên Yekbûyî jî tevgera hêrandina hêwayî ya rejîma Sûsiyonîstê li ser Sûriyê qebûl nakir û daxwaz kir ku ew tevgera wan zû rawestandine û di her demê de ji erdê Sûriyê, di nav de bilindiyên Golaniyê, vegerin.
Roja çarşemê, hêzên rejîma Sûsiyonîstê têkoşîna nû li ser Sûriyê dest pê kirin û li ser 160 armanc di herêman Suweyda, Dera, Dimashq û herêmê Dimashqê hate şikestin.
Rejîma Sûsiyonîstê bi alîkariya xwe ya li dijî Derezîyan di Sûriyê de, serweriya welêtê tê şikestin û hewl dide başûra Sûriyê bê-leşker bike.
Herçend jî, zêdetir serokên Derezî yên li Sûriyê pêşî di beyanîyek tevahî de her cure têkildariyekî derveyî ne qebûl kirin, bi Sûriyeyek yekbûyî re berdestan in û her cure têkbirin an jiyajiyê red kirin.
