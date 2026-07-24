"Rejîma Siyonîst ji Burkina Faso çi dixwaze?"

Li gorî ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) — ABNA — Qebûlkirina nameya bawernameyê ya Simon Sirusi, balyozê nû yê rejîma Siyonîst li Burkina Faso, ji aliyê Kapîtan Ibrahim Traoré serokê hukûmeta demkî ya Burkina Faso ve, di demekî pir hestiyar de ji aliyê siyasî û ewlehiyê hat kirin. Ev di demekê de bû ku Traoré dest bi rûbirûbûnek fireh li dijî saziyên Îslamî û kesayetiyên Îslamî kiribû, bi navê şerê li dijî "Îslama radîkal".
Li gorî rapora tora Al Jazîra, her çend tu belgeya eşkere tune ku girêdana rasterast di navbera van her du pêvajoyan de nîşan bide, lê ev tayînkirin nîşana hevahengiya her ku diçe zêde dibe di navbera hewcedariya Burkina Faso ya bo şerîkek ewlehiyê ya nû û hewldanên rejîma Siyonîst de ye ku bandora xwe li herêma Sahelê ya Afrîkayê fireh bike.
Tayînkirinek bi plan
Komîteya tayînkirinan a Wezareta Karên Derve ya rejîma Siyonîst, Simon Sirusi wekî balyozê vê rejîmê li çar welatên Afrîkayê, ku Côte d'Ivoire (Sahila Fîlan), Burkina Faso, Benîn û Togo ne, hilbijart.
Itamar Eichner, rojnamevanê dîplomasî yê rojnameya Îbranî Yedioth Ahronoth, ragihand ku ev tayînkirin di çarçoveya komek tayînkirinan de hat pêkanîn ku komîteyek bi serokatiya Gideon Sa'ar wezîrê karên derve yê rejîma Siyonîst pejirandibû û diviya bû ji bo pejirandina dawî ji hukûmeta vê rejîmê re were şandin.
Sirusi li bajarê Ouagadougou, paytexta Burkina Faso, naje. Wî ofîsa xwe di balyozxaneya rejîma Siyonîst de li bajarê Abidjan, paytexta Côte d'Ivoire, ava kiriye. Li gorî tomara fermî ya wî, ev dîplomatê profesyonel di sala 2018'an de tevlî Wezareta Karên Derve ya rejîma Siyonîst bûye. Berê jî wekî cîgirê balyozê vê rejîmê li Kamerûn û berpirsê dosyeyên dîplomasîk, aborî û çandî kar kiriye. Her wiha di warê pêşvebirina karsaziyên çandiniyê û bazirganî û analîzkirina aloziyên Afrîkayê de jî ezmûn heye.
Van ezmûnan Sirusi ji bo stratejiya ku rejîma Siyonîst dişopîne guncaw dikin. Ev stratejî ji aliyekî din ve li ser warên wekî çandinî, av û teknolojiyê xebitîne û ji aliyê din ve li ser mijarên ewlehiyê û nasîna aloziyên herêmî balê dikişîne. Ji ber vê yekê, xuya ye ku hilbijartina Sirusi ji bo Burkina Faso tenê biryarekî îdarî nîne, lê beşek ji hewldana afirandina amadebûnek nerm û fireh li Rojavayê Afrîkayê û herêma Sahelê ye.
Demjimêra Hestiyar
Pêşkêşkirina nameya bawernameyê ya balyozê nû yê rejîma Siyonîst di heman demê de bi zêdekirina kampanyaya Ibrahim Traoré li dijî saziyên Îslamî re bû. Li gorî rapora ku tora Al Jazîra di 21ê Tîrmeha 2026an de weşand, Traoré ragihand ku tiştê ku bi navê "Îslama radîkal" tê binavkirin li welat cih nîne. Wî herwiha bi tehdîdkirina hin ruhanîyan ku wan wekî tundrew dibîne got ku "şer dest pê kiriye."
Wî herwiha tehdîd kir ku çalakiyên hin îmaman yên ku, li gorî rayedarên dewletê, di xutbeyên xwe de peyamên tundrewî belav dikin, were rawestandin.
Hukûmeta demkî ya Burkina Faso jî qanûnek nû ya derbarê azadiyên olî de pejirand. Li gorî rayedarên welêt, armanca vê qanûnê ew e ku sekularîzm were xurtkirin û çavdêriya li ser çavkaniyên darayî û axaftinên olî zêdetir bibe. Berî vê jî hejmarek ji îmaman hatibûn girtin. Piştî xwepêşandanên ku daxwaza azadkirina Muhammed Ishaq Kindo, îmamê mizgefta cemaatê, dikirin, mezingeha mezin a Ehli Sûnneta li bajarê Ouagadougou hat girtin.
Traoré herwiha ji planekê agahdar kir ku armanca wê vegerandina xwendekarên ku li welatên Ereban di warê zanistên olî de dixwînin e. Wî îdia kir ku nêzîkî 800 hezar xwendekar li derveyî welêt li ser zanistên Îslamî dixwînin, bêyî ku şarezayiyên pîşeyî bistînin.
Wî heta ji îhtîmala girtina hin tedbîrên li ser tabeyetiyê li dijî kesên ku venagerin Burkina Faso jî axivî. Ev nîşan dide ku rûbirûbûna hukûmetê tenê bi çavdêriya li ser mizgeft û xutbeyan sînordar nîne, lê di heman demê de dixwaze cihê olî û perwerdehiyê yê welêt ji nû ve saz bike.
Bêderketina Ewlehiyê
Xirabûna rewşa ewlehiyê li Burkina Faso sînorên wê wêneyê ku Traoré dixwaze ji şiyana xwe ya vegerandina kontrola welêt nîşan bide, eşkere kiriye. Ze'ev Avrahami, nivîskarê gotarekê ku di rojnameya Yedioth Ahronoth de hat weşandin, Burkina Faso wekî yek ji welatên herî xeternak ên cîhanê binav kir û got ku komên girêdayî DAIŞ û El-Qaîde kontrola herêmên fireh ên welêt di dest de digirin.
Li gorî vê nivîskarî, Traoré ji xwe re wêneyekî "rizgarkerê Afrîkayê" ava kiriye û bi pêbaweriya li ser gotara dijî-Rojava û kampanyayek propagandayî ya fireh ev wêne xurt kiriye. Ev hemû di demekê de ye ku terorîzm hîn jî berdewam e û nîşaneyên jiyana demokratîk li Burkina Faso kêmtir dibin.
Ev nêrîn bi analîza rojnameya Îbranî Calcalist jî li hev tê. Rojnameyê behsa kampanyayek propagandayî ya mezin di cîhana dîjîtal de kiriye ku bi bikaranîna zîrekiya çêkirî (AI) hewl dide Traoré wekî rêberekî şoreşger nîşan bide. Ev di şert û mercên ku operasyonên wî li dijî komên çekdar encamên ku soz dabûn pêk neanîne de tê kirin.
Traoré ji dema ku gihîşt ser desthilatdariyê ve li pey şerîkekî nû bûye ku li şûna Fransayê di şerê li dijî komên çekdar de be. Tora 12 ya rejîma Siyonîst ragihand ku Traoré di gelek cih û deman de ji daxwaza welatê xwe ya bikaranîna şerîkekî din di şerê li dijî terorîzmê de, piştî dawîhatina hebûna leşkerî ya Fransayê, axivîye.
Di destpêkê de wî ber bi Rûsyayê ve meyl kir, lê berdewamîya xirabûna rewşa ewlehiyê bû sedem ku cihêrengkirina şerîkên derve bibe hewcedariyek girîng.
Rejîma Siyonîst; Deriyek ji bo Ketinê
Li gorî nêrîna Enstîtûya Lêkolînên Ewlehiyê ya rejîma Siyonîst, li vir nirxa Israîl ji bo Ouagadougou eşkere dibe. Ev enstîtû bawer dike ku di deh salên dawî de, hêmanê ewlehiyê bûye beşa herî girîng a têkiliyên rejîma Siyonîst bi welatên Afrîkayê re; heta di wan rewşan de ku têkiliyên destpêkê bi mijarên ne-leşkerî wekî çandinî, av û tenduristiyê dest pê dikin.
Yaron Salman, lêkolînerê vê enstîtûyê, dibêje ku rejîma Siyonîst ji perwerdehiya leşkerî, peydakirina amûr û avakirina şiyanên agahdarî û teknolojîk sûd girtiye da ku hebûna xwe li welatên ku bi komên çekdar re rûbirû ne xurt bike.
Analîzên Siyonîst herwiha belavbûna komên cîhadî li Afrîkayê wekî derfeteke pêşvebirina hevkariyê bi hukûmetên herêmî dibînin.
Di lêkolînek nûtir de li ser pêşbaziya navneteweyî li Afrîkayê, Dennis Citrinowicz, pisporê ewlehiyê yê Enstîtûya Lêkolînên Ewlehiyê ya rejîma Siyonîst, Burkina Faso di nav welatên ku bûne qada bandora Rûsyayê de destnîşan kiriye. Di heman demê de rolê Tirkiyê û Îranê jî li vê herêmê berfireh dibe.
Li gorî vê pisporî, tevahiya van hêmanên pêşbaziyê rejîma Siyonîst dihêle ku li welatên herêma Sahelê ya Afrîkayê li pey cihê pê ye; ne tenê ji bo şerê li dijî komên çekdar, lê herwiha ji bo çavdêriya li ser hevrikên xwe û avakirina torêk nû ya têkiliyên ewlehî û dîplomatîk.
Girêdaniyek Gumanbar
Di rapora ku Al Jazeera weşand de hatiye gotin ku qebûlkirina nameya bawernameyê ya balyozê rejîma Siyonîst ji havîna sala 2025an ve hate rawestandin û di dawiyê de bê deng û bê reklam hat pejirandin. Bi vî awayî pêşwazîkirina fermî ya balyozê nû dawî li demeke hişyariyê anî ku wêneya dijî-Rojavayî ya Traoré li ser têkiliyan ferz kiribû.
Rapora herwiha vê gavê bi eleqeya welatên endamê Hevbenda Welatên Sahelê bi teknolojiyên ewlehiyê yên Israîl ve girê dide.
Lêbelê, ne belgeyek ji aliyê Israîlê û ne jî ji aliyê Burkina Faso heye ku behsa peymanek ewlehî an agahdarî di navbera her du aliyan de bike. Herwiha tu belge tune ku nîşan bide kampanyaya Traoré li dijî saziyên Îslamî bi hevahengiya Tel Aviv dest pê kiriye.
Ya ku niha zêdetir xuya dike, hevahengiyeke siyasî ye. Traoré hewcedarê teknolojî û şarezayiyan e ku bi alîkariya wan bikaribe li dijî dijberên xwe yên çekdar têkoşîn bike û kontrola navxweyî xurt bike. Li hemberê wê, rejîma Siyonîst li pey şerîkekî nû ye li herêmekê ku bandora hêzên Rojava tê de kêm dibe û Rûsya, Îran û Tirkiye ji bo zêdekirina bandora xwe pêşbazî dikin.
Encam
Bi giştî, tayînkirina Simon Sirusi wisa xuya nake ku têkiliyek nû ava dike; lê zêdetir nîşana bilindkirina asta têkiliyan û eşkeretirbûna wan e.
Hevdemîya vê tayînkirinê bi kampanyaya Traoré li dijî tiştê ku "Îslama radîkal" tê gotin, aliyekî ewlehiyê dide vê nêzîkbûnê; lê bi tena serê xwe hebûna hevpeymaniyek fermî û ragihandî ispat nake.
Ya ku eşkere ye ev e ku têkçûna vebijarkên Fransayê û Rûsyayê di dawîkirina serhildanên çekdar de, Traoré ber bi cihêrengkirina şerîkên derve ve biriye. Di heman demê de, krîza heyî derfeteke ji bo rejîma Siyonîst çê kiriye ku ji deriyê ewlehî û teknolojiyê ve bikeve herêmê û di bin navê hevkariyên çandinî, pêşvebirin û aborî de têkiliyên xwe pêş bixe.
Dawiya peyamê
Etîket:
- Rejîma Siyonîst
- Burkina Faso
- Afrîka
Your Comment