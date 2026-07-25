Pêşhatên dawîn ên li Kenara Rojava piştî operasyona dijî-siyonîst a li Xelîlê”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Ragihandinên nûçeyan ji operasyonek dijî Siyonîstan li başûrê Xelîl (Hebron) û birîndarbûna yek Siyonîstî vedigirin.
Çavkaniyên nûçeyan ji operasyonek dijî Siyonîstan li herêma "Misefer Yeta" ya li başûrê Xelîl, ku li perava Rojava (Kendava Rojava) cih digire, ragihandin.
Li gorî ragihandinên pêşîn, di vê operasyonê de yek ji niştecihên Siyonîst (çandiniyên Siyonîst) ji aliyê ciwanekî Filistînî ve birîndar bûye, ku ew ciwan çekê ji wî standiye da ku xwe biparêze.
Artêşa rejîma Siyonîst di derbarê vê yekê de ragihand ku ew li pey Filistîniyekî digere ku çekek ji destê Îsraîliyekî li başûrê Xelîl standiye.
Leşkerên Siyonîst li herêmê qadeke ewle ava dikin.
Dawiya peyamê.
Your Comment