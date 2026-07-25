Guhertina rêkxistina leşkerî ya PKKê li Herêma Kurdistanê

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî KurdPress, malpera National Context îdia dike ku digel ku pêvajoya aştiyê di navbera Tirkiyeyê û PKK de ketiye qonaxeke nû û pêvajoya bêçekbûn û valakirina bingehên vê rêxistinê li ser sînorê Tirkiyeyê dest pê kiriye, belge û raporên belavbûyî nîşan didin ku PKK li rojhilatê Herêma Kurdistanê ya Iraqê hebûna xwe ya leşkerî xurttir dike û ji nû ve rêk dixe. Li gorî vê îdiayê, ev dikare piştî çil salan nexşeya cihêbûna hêzên PKK biguherîne.
Li gorî raporên dawî, PKK li herêma Helebçeyê tunelên nû ava dike. Ev herêm di mehên dawî de bûye şahidê çalakiyên çekdarî. Heke ev rapor rast derkevin, ev dê beşek ji pêvajoya veguhastina hêdî-hêdî ya binyadên leşkerî yên PKK ber bi rojhilatê Herêma Kurdistanê be.
Ev veguheztin zêdetirî deh salan bi awayekî qonax bi qonax pêk hatiye. PKK ji bingeha xwe ya kevneşopî li çiyayên Qendîlê, hebûna xwe berfireh kiriye bo Qeladizê, çiyayên Asos, Mawet, Pêncwîn û niha jî Helebçe. Rêza çiyayên ku ji Qendîlê heta Helebçeyê didome, şert û mercên guherandina hêzan bêyî hewcedariya cihgirtina daîmî li hemû rêyê peyda dike.
Di salên 1980-an de, hema hema hemû bingehên PKK li ser sînorê Iraq û Tirkiyeyê, ji Heftanîn û Amêdîyê heta Xakurk, Garê û Qendîlê bûn. Lê bi berfirehbûna hebûna leşkerî ya daîmî ya Tirkiyeyê li bakurê Iraqê û avakirina dehan bingehên leşkerî, ev rêxistin hêdî-hêdî ber bi başûr û rojhilatê Herêma Kurdistanê ve hat kişandin.
Li gorî vê raporê, ji sala 2012 û ligel zêdebûna bandora Lahûr Şêx Cengî di avahiya ewlehiyê ya Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê (YNK) de, têkiliyên vê partiyê bi PKK re gihîştine astek nêzîkî hevkariya stratejîk. Ev yek şertên berfirehbûna hebûna PKK li herêmên di bin bandora YNK de amade kir.
Navenda danûstandinan li ser sînorê Tirkiyeyê
Li gorî raporan, di çarçoveya pêvajoya aştiyê de, divê PKK cihên xwe li ser sînorê Tirkiyeyê vala bike. Gelek ji van herêman niha di bin kontrola artêşa Tirkiyeyê de ne û tê payîn ku bingehên mayî jî di berdewamiya vê pêvajoyê de werin radestkirin.
Di heman demê de, heta niha ti nîşaneyek nehatiye dîtin ku Enqere daxwaza derketina PKK ji herêmên wekî Asos, Mawet, Pêncwên an Helebce kiribe. National Context vê yekê wek nîşana ku armanca sereke ya Tirkiyeyê ewlehiya sînorên xwe û domandina hebûna leşkerî li navçeya sînorê ye, ne derxistina tevahî ya PKK ji Iraqê, şîrove dike.
Nêzbûna bi YNK re
Ev şîrove herwiha amaje dike ku têkiliyên Tirkiyeyê û Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê çêtir bûne, di heman demê de ku têkiliyên nêzîk ên vê partiyê bi PKK re berdewam in. Hevdîtinên dawî yên berpirsên ewlehî û siyasî yên her du aliyan, di nav de danûstandinên bi Bafil Talebanî û Qubad Talebanî re, nîşan didin ku kanalên têkiliyê di navbera Enqere û YNK de ji berê çalaktir bûne.
Ji nû ve rêkxistina jeopolîtîk ya PKK
Di encama vê şîroveyê de hatiye gotin ku heke pêvajoya aştiyê bi serkeftî pêş biçe, PKK tenê ji rêxistineke çekdar bo partiyeke siyasî li Tirkiyeyê nayê guhertin; lê bi parastina binyadên xwe li rojhilatê Herêma Kurdistanê, dê her weha cihê xwe wek aktorek herêmî biparêze.
Li gorî vê şîroveyê, pêvajoya aştiyê dibe ku ne dawiya rola leşkerî û herêmî ya PKK be, belkî destpêka ji nû ve rêkxistina jeopolîtîk ya vê rêxistinê be; ku tê de navenda giraniya leşkerî ya PKK ji sînorên Tirkiyeyê ber bi rojhilatê Herêma Kurdistanê ve tê veguhestin.
Your Comment