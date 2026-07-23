Ma endamên P.K.K ê dikarin vegerin malên xwe?

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Li gorî nûçeya KurdPressê, kovara “Amarjî” bi karîna çîroka epîk a “Odîse” ya Homer, vegera endamên Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) bo nav civaka Tirkiyeyê wekî qonaxa herî girîng a pêvajoya aştiyê ya di navbera dewleta Tirkiyeyê û tevgera siyasî ya kurdan de wesif dike û bawer dike ku serkeftina vê pêvajoyê ne bi “çekdanînê”, belkî bi pêkanîna şertên “vegereke ewle, qanûnî û bi rûmeta mirovahî” dê bê pîvandin.
Ozgor Amed, nivîskarê vê gotarê, bi îşaretkirina bi çîroka vegera Odîseûs a piştî şerên salan, dinivîse ku çawa qehremanê efsanewî yê Yewnanistanê piştî salên dirêj ên êş û şer, ji bo vegera malê rastî zehmetiyên mezin hat, bidawîhatina şer bi tena serê xwe nayê wateya bidawîhatina êşan. Vegereke rastîn pêdivî bi “qebûlkirina civakî, piştgiriya qanûnî û jinûve avakirina baweriyê” heye.
Li gorî baweriya nivîskar, pêvajoya aştiyê ku ji 1ê cotmeha 2024an ve bi destpêkirina gotûbêjan di Meclisa Mezin a Tirkiyeyê de dest pê kir û piştî ragihandina fesihkirin û çekdanîna Partiya Karkerên Kurdistanê ket qonaxeke nû, niha li ber deriyê pejirandina “Qanûna Çarçoveya Aşitiyê” ye; qanûnek ku dikare rêya vegera hêzên vê partiyê, çalakvanên siyasî û kesên ku bi salan ji ber şer, girtîgeh an sirgûnê ji mal û malbatên xwe dûr bûne, diyar bike.
Di vê gotarê de tê tekezkirin ku “veger” bi tenê nayê wateya amadebûna dîsan li cihê jiyanê, belkî dema ku kes xwedî piştgiriya qanûnê bin, civak wan qebûl bike û karibin bê tirs ji cezakirin an şermezarkirinê jiyana xwe ya asayî bidomînin, tê wateya “vegerê”.
Nivîskar di navbera “veger” û “teslîmbûnê” de ferqê datîne û dinivîse: Aştiya mayînde li ser bingeha şermezarkirinê, jêbirina rabirdûyê an neçarhiştina mirovan ji bo jiyanek bi hestê gunehbariya berdewam, çênabe. Ji nêrîna wî, veger divê bi “rastiyê, dadmendiyê, çareserkirina êşên mexdûran û rûbirûbûna rabirdûyê” re be, ne bi jibîrkirina wê.
Di berdewamiya gotarê de tê gotin ku kesên piştî salan vedigerin nav civakê, êdî bi heman welatê ku jê derketine re rû bi rû namînin. Malbat, bajar û civak guherîne û ji ber vê yekê, civak jî bi qasî koçberên ji çiyê vedigerin ku rastî azmûneke zehmet tên, divê bi tirs, hêrs û birînên xwe yên çaresernebûyî re rû bi rû bimîne.
Li gorî baweriya nivîskar, berpirsyariya dewletê ne tenê bi vekirina rêya vegerê sînordar e, belkî divê bi afirandina “misogeriyên hiqûqî yên zelal, ewlehiya dadwerî û mekanîzmayên cihanînê”, şertan çêbike da ku veger ji bo kesan nebe “toriye” (têl). Ji ber vê yekê, Qanûna Çarçoveya Aşitiyê ne tenê metneke hiqûqî ye, belkî belgeyeke dîrokî û exlaqî ye ku dê diyar bike Tirkiye çawa pêşwaziya welatiyên xwe dike.
Vê gotarê di dawiyê de tekez dike ku serkeftina pêvajoya aştiyê bi hejmara kesên ku ji çiyê dikişin nayê pîvandin, belkî pîvana sereke, hejmara wan kesan e ku dikarin vegerin malên xwe, li gel malbatên xwe bijîn, di çalakiyên siyasî û civakî de beşdar bibin û bêyî ku nasnameya xwe veşêrin, wekî welatiyên wekhev bijîn. Li gorî baweriya nivîskar, veger dema ku civak karibe ji wan re bêje “Li vir cihê jiyana te heye”, temam dibe
Etîket / Berçavk:
- Kurd
- P.K.K.
- Tirkiye
- Abdullah Öcalan
Your Comment