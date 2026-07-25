  1. Home
  2. Xizmetkariyan
  3. Cîhan

Artêşa Yemenê ragihand: Wan saziyên Aramko bi dehan mûşek û dronan hedef girtine

25 July 2026 - 20:59
News ID: 1844988
Source: kmr.abna24.com
Artêşa Yemenê ragihand: Wan saziyên Aramko bi dehan mûşek û dronan hedef girtine

"Artêşa Yemenê armancên hestiyar ên şirketa Aramko li Yenbu bi gelek mûşekên balîstîk, mûşekên kruz û firokeyên bêmirov (drone) armanc kir."

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —Piştî nîvroya îro axêverê hêzên çekdar ên Yemenê di daxuyaniyekê de got:

"Me du operasyonên leşkerî yên taybet pêk anîn. Di operasyona yekem de, armancên girîng û hestiyar li tesîsên Aramko li Cîzan bi dehan mûşekên balîstîk û firokeyên bêmirov (drone) hatin armanckirin."

Di berdewamiya daxuyaniyê de hate gotin ku di operasyona duyem de jî armancên hestiyar ên şirketa Aramco li Yenbu bi çend mûşekên balîstîk, mûşekên kruz û firokeyên bêmirov hatin armanckirin.

General Yehya Serî, axêverê hêzên çekdar ên Yemenê, di berdewamiya daxuyaniya xwe de got ku her du operasyon bi rastî û serkeftî hatin pêkanîn.

Wî herwiha got ku dorpêça deryayî ya li dijî "dijminê Siûdî" hê jî didome.

Yehya Serî diyar kir: "Zêdekirina êrişan nîşan dide ku Erebistana Siûdî di berdewamkirina dorpêça li dijî gelê Yemenê û binpêkirina serweriya welatê me de israr dike."

Di dawiya daxuyaniya xwe de jî hişyarî da ku li gorî pêşketinên qada şer di demjimêr û rojên pêş de, di çarçoveya hevokê 'Dorpêç li hember dorpêç û zêdekirin li hember zêdekirin' de, di firehkirin û zêdekirina gavên xwe de tu dudiliyê nîşan nade.

……………….

Dawiya peyamê

Etîket:

  • Yehya Serî
  • Yemen
  • Erebistana Siûdî

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha