“Taybet | Îranê 11 balafirên şer û helîkopterên Amerîkî li ser erdê îmha kirin”

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) — ABNA —"Sardar Muhibbî, Berdevkê Supaya Pasdaran a Komara Îslamî ya Îranê, di hevpeyvîneke taybet de ligel ajansa ‘Tesnîm’ ragihand: Di nava 15 rojên şer de (ji 7-ê Tîrmehê heta 21-ê Tîrmehê), hêzên çekdar ên Îranê 11 balafirên şer û helîkopterên Amerîkî, dema ku li bingehên Amerîkî yên li herêmê bi cih bûbûn, li ser erdê îmha kirin.
Wî herwiha da zanîn ku di êrîşên Îranê de, 17 firokeyên bêfirokevan (dron) ên keşfê û operasyonel (ku 8 ji wan nû/akbend bûn), balafireke şer a F-15 di nava şelterê de, balafireke P8, balafireke veguhestinê ya C17 û 8 balafirên sotemeniyê jî hatine îmhakirin."
Your Comment