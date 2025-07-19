“Rehberê Adab û Paqijiyên Zewacê ji Çavkaniya Îslamê”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Îslam, wekî olek berfireh û temam, bernameyek rast û guncaw ji bo hemî aliyên jiyana mirovan peyda kiriye. Yek ji van aliyan têkiliyên zewacê ne, ku di hînkirinên olî de, nemaze di çavkaniyên Şîe de, xwedî cihekî taybetî ye. Girîngiya vê mijarê ew qas e ku parastina etîket û paqijiyê di vî warî de ne tenê alîkariya tenduristiya laşî û derûnî ya kesan dike, lê di heman demê de roleke girîng di bilindkirina giyanê mirovan de ji perspektîfek exlaqî û manewî ve dilîze. Di vê gotarê de, em ê etîket û paqijiya têkiliya cinsî, bi îqtibaskirina çavkaniyên Îslamî û vegotinên Ehlul Beyt (S.X) lêkolîn bikin.
Etîketa Olî ya Têkiliya Din di Îslamê de
Têkiliyên zewacê di Îslamê de ne tenê xwezayî û pêwîst têne hesibandin, lê di heman demê de wekî kiryarek îbadetê jî têne hesibandin. Pêxember (S.X.A) gotiye: "Her gava ku zilamek diçe cem jina xwe, milyaket dora wî digirin û ji bo wî dua dikin" (1).
Ev nîşan dide ku Îslam xwedî nêrînek pîroz a vê têkiliyê ye û wê tenê wekî mijarek laşî nabîne.
Yek ji etîketên girîng ên têkiliya din di destpêkê de bîranîna Xwedê ye. Îmam Sadiq (S.X) gotiye: "Her gava ku zilamek niyeta têkiliya cinsî bi jina xwe re hebe, divê ew Bismillah bibêje û ji Xwedê bixwaze ku zarokekî rast bide wî" (2).
Ev dua ne tenê bereketê tîne zewacê, lê di heman demê de îhtîmala jidayikbûna zarokekî rast û exlaqdar jî zêde dike.
Dema guncaw ji bo têkiliya cinsî jî hatiye tekez kirin. Îmam Elî (AS) pêşniyar kiriye ku dema ku laşê mirov westiyayî an birçî ye, ji têkiliya cinsî dûr bisekinin, ji ber ku ev dikare bibe sedema qelsiya laşî an jî zirara psîkolojîk (3).
Tenduristiya laşî û derûnî di têkiliyên zewacê de
Tenduristiya laşî yek ji prensîbên girîng e ku di hînkirinên Îslamê de tê tekez kirin. Pêxember (S) gotiye: "Paqijî nîvê baweriyê ye" (4). Ev prensîb di têkiliyên zewacê de jî girîng e. Serşuştin piştî têkiliya cinsî ferzek olî ye ku ji bilî paqijkirina giyanî, bandorek erênî li ser tenduristiya laşî dike.
Parastina paqijiya kesane jî pêşniyarek din a girîng e. Îmam Riza (s.x) gotiye: "Divê zilam her gav laşê xwe bîhnxweş bihêle da ku jina wî jê aciz nebe" (5). Bikaranîna bîhnxweş û parastina paqijiya dev û diranan di nav tiştên ku di vegotinên Ehlê Beytê (S.X) de têne tekez kirin de ne.
Ji perspektîfek psîkolojîk ve, Îslam her wiha pêşniyar dike ku cot bi hev re dilovan bin û rêzê li hestên hev bigirin. Îmam Secjad (AS) di pirtûka xwe ya li ser mafan de dibêje: "Mafê jina te ew e ku bi hezkirinê bi wê re mijûl bibe û hewcedariyên wê bicîh bîne" (6). Ev pêşniyar girîngiya tenduristiya derûnî di têkiliyên zewacê de nîşan didin.
Encamên Erênî yên Pabendbûna bi Etîket û Paqijiya Zewacê
Pabendbûna bi etîket û paqijiya zewacê ne tenê têkiliya di navbera hevjînan de xurt dike, lê di heman demê de bandorên erênî li ser malbat û civakê jî dike. Malbatek ku cot tê de pabendî prensîbên exlaqî û paqijiyê ne, ji bo mezinkirina zarokan hawîrdorek aram û saxlem peyda dike. Îmam Baqir (S.X) got: "Zarokek rast, kulîlkek ji kulîlkên bihuştê ye" (7). Ev gotin girîngiya mezinkirina zarokan di hawîrdorek aram û saxlem de nîşan dide.
Ji aliyekî din ve, parastina van prensîban dikare pêşî li gelek nexweşiyên laşî û derûnî bigire. Lêkolînên bijîşkî nîşan dane ku parastina paqijiya cinsî roleke girîng di kêmkirina nexweşiyên vegirtî de dilîze (8). Her wiha, parastina girêdaneke hestyarî di navbera cotan de dikare pêşî li depresyon û fikaran bigire.
Di dawiyê de, parastina etîket û paqijiya zewacê baweriya takekesan jî xurt dike. Îmam Elî (S.X) gotiye: "Têkiliyên zewacê, ger bi niyetên paqij werin kirin, dê wan nêzîkî Xwedê bikin" (9).
Ev nêrîna manewî ya têkiliyên zewacê ew ji pêdiviyeke fîzîkî ya sade derxistiye û veguherandiye mijareke pîroz.
Têbînîyên jêrîn
