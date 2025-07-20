"Lezîn (estical) di bûyera Zahûrê de afet e"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- 1. Hedîsa Îmam Cewad (s.x): اِنَّ لَهُ غَیْبَةٌ یَکْثُرُ اَیّامُها، وَیَطْوُلُ اَمَدُها یَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الُمخْلِصُونَ وَ یُنْکِرُهُ الْمُرْتابُونَ."Bi rastî ew Îmam Mehdî
( Xweda li zuhora wî lez bikê) xefetekê heye ku rojên wê pir in û dema wê dirêj e. Kesên dilsoz li benda derketina wê ne, lê kesên gumanbar înkar dikin."
(Ji pirtûka Muntaxab-ul-Eser, r. 224)
2. Xeterên Lezkirina Zahûrê
- Ketina dafika fêlbazên sûdegir:
- Piraniya ciwan dikarin bikevin dest kesên bêexlaq û sûdegir.
- Kesên bêpergal dikarin bi navê "hêvîkirina Zahûrê" ji baweriyên gel sûd werbigirin.
- Cudabûna di nav Misilmanan de:
- Şiroveyên cihêreng yên nîşanên Zahûrê dikarin bibe sedema nakokiyan û têkiliyên nebaş.
- Ji erkên îslamî dûrketin:
- Kesên bêsabûr dikarin ji erkên xwe yên rojane bêpar bin û tenê li benda mûcizeyê rûnin.
3. Çare û Pêşniyar:
Biparêzin û li benda Xwedê bin:
- "Zahûr di wextê Xwedê de tê, ne di wextê me de."
Xwe û civakê sererast bikin:
- Bi dad, exlaq û edaletê bixebitin, ne tenê li benda Zahûrê bisekinin.
Şêwirmendiya olî bigirin:
- Ji âlim û merciyên rast şîret werbigirin, ji terîqetên şaş dûr bisekinin.
Li ser nîşanên rast bisekinin:Ji nîşanên derewîn dûr bisekinin û her tim ji bo amadehiyê xebitin.
4. Gotina Îmam Mehdî (a.s.):"Her tim amade bin, lê bi lez nekin."
5. Pêşniyarên Pratîk:Xwendina pirtûkên maqûl: Wek Muntaxab-ul-Eser û Kâmil-ul-Ziyarat
Şopandina nûçeyan: Li malpera abna24.com û çavkaniyên din yên maqûl
Tevlîbûna semînar û civînan: Ji bo zêdetir agahdarî
Tags: Zahûr, Sabûr, Lezîn, Îmam Mehdî, Ehl-ul Beytê (s.x)
Nîşe: Ev werger tam û kamil e, hemî nuqte û hîkmetên metnê wergirtine. Heke pirs an şîroveyên we hebin, ez amade me bersiv bidim.
Girêdanên Agahdarî
Pirtûka Muntaxab-ul-Eser
"Li benda Zahûrê bûn (Îmam Mehdî a.s.) divê bi sabûr û sebir be. Lezîn dikare sabûr û bawerî lawaz bike û bibe sedema bêhêvîbûnê. Hin kes jî ji bo xebatên çewt an bê exlaq "lezîna Zahûrê" wek bahane bikar tînin. Derketina terîqetên rêşaş ji vê cûre ziyanên e."
