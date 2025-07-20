"Wateya ‘îzzet’ di Îslamê de hewl danê ji bo gihîştinê jiyanek rastîn û bi rûmet e."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rojên Muxerrem û Sefer, tenê wexta şîn û matem nîne, lê wextinek e ku meriv dikare di mesajan girîng ên Kerbela de, ku Îmam Huseyn (s.x) ji bo hemû mirovayîyetê ferman da, derkeve fiker û rû.
Di vê meh û rojan de, di nav eş û agahiyê de, biryar û şîyareya girîngtirîn di vê hewayê de, mîna "rûmet û biqedrîya mirov" e. Îmam Huseyn (s.x) bi rûmeta xwe bi temamî ber bi mirinê jê nede, û rûmeta mirovî di bin pîşxistina xwe de daye ser cih. Di nav hemû mesaj û eşqên ku ji şoreşa Huseynî şêkl girtine, tiştên mîna xwe-rûmet, bilindahî, û girseyî cihê taybetî hene.
Îmam Huseyn (s.x) mamosta û nimûneya mezin a berxwedan û azadî ye. Ew bi her şêweyek bi xwe qebûl nekir ku li dijî xwastinên xudanên bedîl jîyan bike, û di hemû gelek rewş û gavên şoreşa xwe de, jiyana li ser bingehên rûmet û qîmeta mirovî tevsîya kir.
?Pirs: Jiyana rastî çi wateyê dide mirovê
Gava em bibînin ku Îmam Huseyn (s.x) mirinê ji jiyanê yê bê rûmet bihêle, wê gavê hemû mirovê azad li dû rûbirûyê dimîne: "Mirina sor yê bi rûmet" an jî "jiyana reş yê li dijî rûmet".
Guhdarî bi Hecetulîslam Mihemed Abidî:
Ev ji gotûbêj bi Hocetul-îslam Mihemed Abidî ye, endamê Lêkolîngehê ya Çand û Bîra Îslamî, ku gotûbêjê ya tevahî jêrîn pêk tê.
"Xercê Rûmetê" di çarçoveya berpirsiyariya Îmam Huseyn de:
Îmam Huseyn (s.x) wusa got ku herçî xercê rûmetê mezin be, serê xwe ye. Ji bo ewlekarîya ku desthilatê nabe xwedanê bedîl ser komê bibe, mirin dikare bibe xercê herî bilind.
"Ez jiyanê xwe qurbani dikim da xwestekî ne-Îslamî ser serdana komê binekê."
Wê got ku:
"Jiyanê di nav civaka kêmtir û bêrûmet re biqadr nîne. Gava jiyan qîmetê xwe jê da, mirin têcih dike. Lê ew mirinê ku bi rûmet tê, qîmetê jiyana rastî ye."
Ji ber vê yekê, jiyanê di nav miletê zewiq û kêmtir re, jiyanê bê qîmet e û meriv dikare mirinê bijê her ku ew bi rûmet be.
Gotinên Îmam Xomeynî (ra):
Di "Sahîfeya Nûr", cildê 4, rûpel 266 de, wisa gotiye:
"Mirina sor gelek xêrê zêdeye ji jiyana reş; em li bendê şehîdî ne da ku zarokên me bi rûmet li dijî kufra cîhanê rawestin."
Ev gotin ser nav miletê îmanê hatê zêdekirin:
"Mirinê yê bi rûmet, herdem ji jiyanê yê bi zillat baştir e."
Ev ne gotina ku mirov divê mirinê bixwaze:
Belkî, wateya wê ev e ku:
"Divê hewl bidin bo jiyana rastî, bi rûmet û xweqedr. Heke kesek bixwaze ev jiyanê ji mirov bistîne, divê mirov heta qurbaniyê rawestîtinê bike."
Erê, mirinê dikare li vê derveyî be – lê divê ew bi armanca rûmet, bi aram û bi riyayetê Mirovayîyetê be.
Mînakekî Çêtir: “Mirin di rêya rûmetê de = Hêjîyayê Herdemî”
Îmam Huseyn (s.x) gotiye:
"Leys fî sebîlil-‘izz illâl-hayâtul-ebediyye. لَیسَ فِی سَبیلِ العِزِّ إلّا الحَیاةُ الأَبَدِیَّةُ»؛» "
Wate: "Di rêya rûmetê de tenê jiyana herdemî heye."
Ji bo wî: jiyanê yê bê rûmet, her çend biçûk ne, herweha mirin e.
Ew kesên ku tevahiya cihanê li benda hêja hene – jiyana wan bi vilayên bilind, xezîneya giran û keştiyên zeviyan ve hatî şêwazandin, lê qîmetê rûmetê tuneye.
Mesele: “Mirina Zêde – Jiyana Rast” di çarçoveya cîhanê maddenaz de
Di cîhanê materialîst de, em bibînin cemaetên ku jiyana wan bi qasr û qasrîn tê sererast kirin, lê ew cemaet jiyanekî bê rûmet dijîn.
Jiyana wan "mirina bê hêjayî" ye – tenê formêkî artîfîsyel.
Encam:
Pelê yekem a ku em ji Așûra hîn dibin, ev e:
"Li bo jiyana bi rûmet divê hewl bidin. Heke pêdivî be, bi mirin jî rûmetê biparêzin. Mirina bi rûmet, jiyana herdemî ye."
