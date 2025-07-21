“Apple, gelek ajana Îsraîlêlê xwe di nav de girt”

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Li gorî raporekê ya MintPress News, Apple di hefteyên dawî de gelek endamên berê yên Birim 8200 — yekîtiya şopgiriya leşkerî ya tarî û naverokî yê Îsraîlêda ku bi şantajê ya para reş, temaşekirinê ya bi giştî û execûsyona hedefdar tê nasîn — bi temamî nepenî û bêdengî xwe da xebatê. Ev ajanan li Apple hatine girtin bê deng û bê vebijarkirin. Zêdetirî ev xebatên karê li Apple de di heman demê de ku Îsraîlêl şerê xwe li ser Gaza zêde dike, hate qebûl kirin.
Di heman demê de, rapor nîşan dide ku CEO Tim Cook bi rêya wê siyasetê ya hêzdar a piştgirîya Îsraîlêda û dîrokên filistîniyan yên xebatvanan ku binxet dikin, dîsîplîn û cezayê disiplinê dikir, hin jî ji şîrketê derxistin.
Lêkolînek ji hêla MintPress News ve hat pêşkêş kirin ku hîn îro di Apple de “onlarca” endamên berê yên Birim 8200 xebat dikin. Ev lêkolîn nîşan dide ku vê rewşa lêdanê bi alîkariya têkildarî ya “Hevalên Leşkerê Îsraîlê” û “Fondoya Neteweyî ya Yahûdî” yên ku di destûra xemgîn a li dijî gelê Filistînê de rol dikin, li hev ve di heman demê de ye.
Rapor diyar dike ku Birim 8200, ku yek ji taybetmendiyên herî bilind û mîna Harvardê ya Îsraîlêda e, nexşeyek girîng li bazara teknolîjiyê ya welatê xwe û her weha şopgiriya baskê dike. Ew teknolojiyên pêşkeftî yên wekî nasînê rûyê mirov û dengê wan têne bikar anîn da ku gelê Filistînê temaşe, bikeşîne û berî şikestinên leşkerî hilbijêre.
Rapor têkildar dike ku bi zanîn û temaşekirinên zanyarî yên nexweşî, jiyanê seksî û lêkolîna malpera internetê yên filistînî yên ku bi şantaj û hilweşînin têne bikar anîn. Ev agahîyan gelek caran bêtir şertekê dikin ku li gel şopandina tevnî ya tenduristiyê an jî dikarin wekî amûrên karûbarê qada siyasî bikar bîn.
Di rêze de, rapor diyar dike ku ajanan berê yên Birim 8200, bi taybetî di xebata şopgiriya dijîtal de, di cîhanê de bi şîrketên mezin ên teknolojiya navneteweyî û medyayê bi têkiliye, wekî TikTok, Facebook û Google, kar dikin. Ev ajanan berê jî li CNN û Axios wekî rêvebirên navendî di binhêviyekê de ne ku piraniya nûçeyên Îsraîl-Filistînî yên li Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê şikl dikin.
MintPress News mînakên taybet ên wek Nir Shkedi, ku di navbera 2008 û 2015 de serok û şêwirmendê zanistiyê yê Birim 8200 bû, bi hinek 120 kesan hevgirt û amûrên zêdebûna zanyariyê yên ser astengê zîrekî ya artîfîsiyel çêkir. Wisa tê gotin ku Birim 8200 teknolîjiyê zîrekî ya artîfîsiyel bikar tîne da ku li Xezze hezarên kesên li ser listeyên hedefê otomatîk bigrin. Nir Shkedi jî ji 2022 ve wekî inşînêra dizayînê ya fizîkî li Apple xebitîye.
Noa Goor jî di navbera 2015 û 2020 de rêvebirê projeyan û serokê tîmê ewlehiya cyber û zêdebûna daneyên mezin bû, ku “çözûman teknolîjiyê yên afirandî ji bo hedefên zanyariyê ya bilind hate çêkirin” û “du projeyên stratejîk ên cyber rêvebirî.” Wî jî di 2022 de li Apple wekî inşînêra dizayîna sistema chipê hat girtin.
MintPress News diyar dike ku Eli Yazovitsky jî di 2015 de ji Birim 8200 ve hat Apple û di rolê rêvebiriyê inşînêriyê de bû, niha jî li Qualcomm dixebite.
Rapor dike ku Birim 8200, yek ji şaxên herî hilbijartî û munazaşeyê yên şopgiriya leşkerî yê Îsraîlêlê ye, û hertim rolek bingehîn li teknolîjiyê ya zêdebûna welatê xwe û amûrên temaşekirinê yên derbasdar dike. Ev şopgiriya pêşkeftî wek nasînê rûyê kesan û dengê wan ji bo temaşekirin, astengdan û hedefgirtina Filistînîyan têne bikar anîn.
MintPress News jî ragihand ku daneyên têkildar bi dîtina nûçe, jiyanê seksî û lêkolîna internetê yên gelê Filistînê bi şantaj û terorê têne bikar anîn û ev agahî bi şertek ku destûrên ku ji bo derbasbûna tedawiyê hewce ne, girêdayî ne. Her weha, zanînên li ser têkilîyên neşexsî wekî têkiliyên cinsî û rêxistinên xweser wekî amûrên propaganda têne bikar anîn.
Rapora jî tê gotin ku yek ajana berê ya Birim 8200 di dema fêrkiri de bi arapî ya gotinên “eşcinsel” hat fêrkirin da ku li ser wan bê temaşe kirin.
Di arena navneteweyî de, ajanan berê yên Birim 8200 li peyî şopgiriya softwareyê Pegasus ne, ku ev software cîhanê de ji bo temaşekirina şexsên girîng wekî şahan, serokên dewletan, çalakvan û rojnamevan tê bikar anîn. Mînakê ku Washington Post nivîskarê Cemal Kaşıkçî di 2018 de li Tirkiyê ji aliyê ajanên Suudî hat kuştin jî têne peyda kirin.
MintPress News nîşan dide ku herçend ku ji bo Yahûdiyan di Îsraîlê de xebatê leşkerî bûye, tenê kêmtirîn kes ji wan di Birim 8200 de hatin hilbijartin. Ev yektiya herî bedew ya teknîkî yê Îsraîlêlê, bi navê “Harvard a Îsraîlêda” tê zanîn û dêûbavan jî zarokên xwe tê de tê xwendinên STEM (zanist, teknolîjî, inşînîrî û matematîk) bi hêvîya hilbijartinê dikin.
Endamên ku hatin hilbijartin pêşîyên xwe di şaxê teknolojiyê de, piştî xebatê leşkerî li şîrketên girîng ên mezin derbas dikin.
Lêkolînê nîşan dide ku nêzîkî Nir Shkedi, Noa Goor û Eli Yazovitsky, gelek endamên din jî yên berê yên Birim 8200 di Apple de li pozîsyonên girîng ên inşînîrî, software, zîrekî artîfîsiyel, ewlehiya cyber û teknolîjiyên din dixebitin.
MintPress News diyar dike ku CEO ya Apple, Tim Cook, di derbarê piştgirîya Îsraîl de pozîsyona “pir hêzdar” heye û şîrketê pêşengî di têkiliyên xwe yên li ser Îsraîlê dike. Wisa hat gotin ku Cook di 201
