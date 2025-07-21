Seyîd Emar Hekîm li rola Ziyareta Erbaînê di xurtkirina têkiliyên Tehran û Baxdadê de bêhtirî girt

Gore agahdariya “Al-Furat News”, li di vê civînê de, her du alî li ser rewşa herêma navçeyê û têkiliyên du alî – Iraq û Îran – pêwendiyan guherand û fikiran biguherand.
Seyîd Emar Hekîm di vê civînê de lewma da ku girîngiya mezin a Ziyareta Erbaînê tê bihêrsandin bo xurtkirina hevkarîya fermî û gelê di navbera Iraq û Komara Îslamî ya Îranê de, bi taybetî jî di bin vê rola bingehîn a Ziyaretê de ku dikare girêdanên navdewletî bipêvaz bike.
Ew ji ber berxwedana gelê Îranê, yeksengiya wan bi rêbertiya welat û desteyên fermî, sipasdarî kir. Her weha, role girîng a Encûmena Şoreşa Îslamî ya Îranê di piştgiriyê ji gelê xwe de jî xemgînî kir.
Di devamê gotarê de, Hekîm daxwaz kir ku hevkarîya parlamentoyê di navbera Iraq û Îranê de bê zêdekirin, û girîngiya çêkirina komîteyên hevbeş ji bo şîrovekirina pirsgirêkên hêrsazi ya navberê hate jêkirin. Ew jî got ku pêdivî ye tecrûbeyan jî bi hev re bê parvekirin.
Hekîm got ku Iraq tecrûbeyek parlamentoyê ya bilind heye û amadeye vê tecrûbeyê pêşve bibin, bi taybetî di çarçoveya hilbijartinên bêyîkan de.
Belê, pêş vê civînê, heyeta Iranê jî bi Mahmûd El-Meşhedanî, serokê parlamentoya Iraqê, civî bû.
