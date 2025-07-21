"Hevdîtin û hevkarî di fêhmên Ahlê Beyt (s.x) de"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Tewan di Îslamê de yek ji têgihanên bingehîn e ku berê xwe li fêrgehên wahî ya Qûranê pîroz û sîretê Ahlê Beyt (s.x) heye. Ev têgihîştin, wek yek ji bingehên êdîletî û civakî yên dînê Îslamî, rêyek e ji bo avakirina hevdîtin, yekbûn û pêşveçûna civaka Îslamî. Di vê gotarê de hewl hatîye dan ku bi destûrên şîî yên sereke, cihê tewanê di Îslamê de were xwendin û role wê li çarçoveya civakî ya ummeta Îslamî were şirove kirin.
Tewan; Bingehîn binketin di Qûr'anê pîroz de
Qûr\anê pîroz wek pirtûka rêberiya mirovî, di girîngiya tewan û hevkarî di navbera mirovan de pêşniyarîya girîng dike. Xwedê Mezin di aiyeta 2 ya sûreta Mâide de dibeje:
"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"
Li vê ayeta du bingehên girîng hatine nîşandan: Yekem, hevkarî li ser karên xeyr û taqwa, duyem, dûr bûn ji hevkarîya li ser gunah û tîranî.
Têgihiştina tewanê di Qûr'anê de ne tenê alîkariya li kesên din e, lê her weha beşdariya çalak li karên xeyr û çêkirinî ye. Ev bingeh pîvazek e ji bo afirandina civaka sax û pêşkeftî ku endamên wê bi hevdîtin û hevkarî bi armancên Xwedê re dijînin.
Hêdî din ayetan wek aiyeta 103 ya sûreta Al-İmran jî li ser yekbûn û hevbendî di navbera mûslimanên de bal dide:
"وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"
Ev aiyet nîşan dide ku tewan û yekbûn di nav civaka Îslamî de ne tenê biryarê etîkî ye, lê fermanek Xwedî ye ku bo parastina yekbûna ummeta Îslamî pêdivî ye.
Tewan di sîreta Ahlê Beyt (s.x) de
Ahlê Beyt yên Peygamber (s.x), wek şablonên temamî ya etîka û têvgerên Îslamî, her dem ser girîngiya tewan û hevkarî di navbera mûslimanên de bal dan. İmam Eli (s.x) di Nehc-ül Belâxê de dibêje:
"النَّاسُ عِبَادُ اللَّهِ وَإِخْوَانٌ فِي دِينِ اللَّهِ"
Ev gotin pir hêja nîşan dide ku hemû mirovan bandorên Xwedê ne û di dîna Xwedê de birayên hev in. Ev bingeh zeminek çêdike bo avakirina hevbendî di nav civaka Îslamî de.
Sîreta amele ya Îmam Elî (s.x) jî nimûneyek vekirî ya tewan e. Ew di dema hukûmeta xwe de her dem hewl da ku bi hevkarîya gelê xwe pirsgirêkên civakê çöze û adaleta civakî bi rêkeve. Nimûneyên vê têvgerê li derdora belavkirina maala ummeta bi awayê dadperwer û balê taybet li kesên têrêxistin a civakê dîtin dibe.
İmam Sadîq (s.x) jî di hedeythêk de dibêje:
"المؤمنُ مِرآةُ المؤمنِ"
Ev hedeyth girîngiya têkiliyê di navbera müminan de û pêdivîtiya hevkarîya wan ji bo çareserkirina yekîtiyê nîşan dide. Wekî ev fêrgehên zanînê nîşan dide ku tewan ne tenê amûreke bo qedexekirina pêdiviyên mîkdarî ye, lê her weha amûrek e bo hêzdarkirina akhlak û îmanê endamên civakê.
Tewan; Rêyek bo jêbirina adaleta civakî
Yek ji armancên herî girîng ên tewanê di Îslamê de, jêbirina adaleta civakî ye. Adaleta civakî wateya belavkirina dadperwer ya çavkaniyan û derbasîyên di navbera endamên civakê de ye, da ku hemû kes dikarin mafên wekhev bistînin. İmam Elî (s.x) di nameyekê ji bo Mâlik Eşter de dibêje:
"فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ: إِمَّا أَخٌ لَکَ فِي الدِّينِ، أَوْ نَظِيرٌ لَکَ فِي الْخَلْقِ"
Ev gotin pir hêja nîşan dide dîtina derîn ya Îmam li ser adaleta civakî, ku li ser bingehên tewan û hevkarî li navbera mirovan avakirin e.
Di Îslamê de, tewan di navbera endamên civakê de wek rêyek bo kêmkirina qasîmetê ya asta civakî û jêbirina têrêxistiyan tê hesibandin. Zekat, xums û din fermanên malî yên Îslamî jî nimûneyên vê bingehê ne ku armancê wan afirandina balansa aborî û civakî di navbera mûslimanên de ye.
Herwiha, tewan di asta malbatê de jî girîng e. Malbat wek kêmîyêkî biçûk a civakî, rolê bingehîn li terbiya generasyona bêyîdî ye. Fêrgehên Îslamî li ser vê pirraniya dikin ku endamên malbatê divê bi hevkarî û piştgirîya hevdu, cihêk sax û pêşkeftî çêbikin da ku zeminê pêşveçûna rûhî û akhlakî amadekirî be.
Tewan û hevkarî, ji bingehên bingehîn ên jiyana civakî yên di Îslamê de ne, ku wek rêyeke bo pêşveçûna civakê û bi rêya adaletê ya civakî hate diyar kirin. Fêhmên Ahlê Beyt (s.x) nîşan didin ku tewan ne tenê amûrêk e bo xebatên kesane û komelî, lê her weha amûrek e bo nêzîkîyê bi Xwedê û hêzdarkirina îmanê.
