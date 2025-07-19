"Sûriyê di nav berbiya herj û merjê de ye / Belavbûna fireh a xwecihiyê li deverên Dimişqê."

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Çavkaniyên Sûriyê ragihand ku gelê gundê El-Dêr li derdora Dimişqê koçberiya fireh didin û ber deverên Aşrafiya, Sahnaya û Caramana digerin, ev jî ji ber guhertinên ewlehiyê ên zû û têkoşînên herî girîng di wilayeta El-Suwayda de ye.
Li gorî agahdariyên wan çavkaniyan, hêzên şermezar ên ku têkildarî hêzên gulaniyê ne û berê wîdîya ewlehiyê ji bo gelê El-Dêr dan bûn, bi serî û bêhiş beşê herêmê vegeriyan, ku ev jî sedemê teror û tirs û koçberiya pakêta mecburî bûye.
Çavkaniyên herêmî li El-Suwayda jî ragihand ku heta nuha peymana astengîn (şerastengîn) li wir nehatîye bicîh kirin. Hêzên şermezar yên alîgirê gulaniyê ji hêla komên şermezaran ên xwecihê herî zêde li wilayeta El-Suwayda têne derbas kirin.
Hinekî ji van komên şermezar, ku têkilî gulaniyê hene, bi astengîna peymana astengîn re têkoşîn dikin. Rojnamevanekî alîgirê gulaniyê qebûl kir ku ew koçberiyan qet vegeriyan naxwazin û ji peymana astengîn re dijî ne.
Videoyek jî belav bûye ku di navê wê de kesên têkildar ên gulaniyê peymana astengîn red kirin û vî jêderî peymanê têkoşîna wan li El-Suwayda berdest dikevin.
Agahdariyên herêmî jî ragihand ku di El-Suwayda de şerên zêde, şewitandina avahiyên bajêr û malên gelê şermezarên druzî û komên gulaniyê, ku bi hêzên giran jî li dijî hev şer dikin, derbas dibe.
Di encama vê şerê de jî koçberiya mezin û ziyanên herêmî zêde dibe.
Tevgera druzî ya El-Kerameyê jî di ragihandina xwe de got ku grûbên terorîst ên ku alîgirî hukûmeta gulaniyê ne, hêj di derbarên gund û bajarên druzî de têkoşîn dikin, malên gelê aşîtîxwe şikestin, agahdariyê şewitandin û nepeniyan li ber çavên civakê navneteweyî dikin.
Serdana miniserê derve yê regime sihyonîst (Gad’on Sa’ar) jî hatiye gotin, ku bi awayekî siyasetî destûr dide maf û ewlehiyên komên kêmtirîn di Sûriyê de bimeşîne, herwisa li gorî wî, serokê gulaniyê bi girêdan û hevkariya zêde bi sihyonîstên rejîma Îsrailê tê hesibandin.
Herwiha hat ragihandin ku civînek siyasî di navbera miniserên derve yên gulaniyê, Jordaniyê û Amerîkayê li Jordaniya di roja îro de amade dibe.
Wezîrê Derve yê Colanî bi rayedarên Urdunî û Amerîkî re dicive
Televîzyona Sûrî ya girêdayî hikûmeta Colanî ragihand ku îro li Urdunê hevdîtinek muhtemel di navbera Wezîrê Derve yê Hikûmeta Colanî Esed El-Şeybanî, Wezîrê Derve yê Urdunî Eymen El-Sefadî û Nûnerê Taybet ê DYAyê yê Sûriyeyê Tom Barak de pêk tê.
