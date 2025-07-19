Melayê Şîe yê Behrêynî: Îro ji her demê bêtir, em hewcedarê qîrîna reformxwaz a(islahatxwazê) Aşûrayê heye

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Ayetullah Seyîd Abdullah El-Xeraîfî, oldarekî navdar ê Behrêynî, di xutbeyên nimêja înê de banga reformên bingehîn li Behrêynê kir û bal kişand ser peyama reformxwaz a Aşûrayê.
Wî got: "Di demekê de ku gendelî û neheqî belav bûne, nirx hatine hilweşandin, prensîb hatine jibîrkirin, derew belav bûne û li her derê serhildan tê dîtin, Behrêyn ji her demê bêtir hewceyê reformê ye."
El-Xeraîfî zêde kir: "Îro, ji her demê bêtir, em hewceyê qîrîna Aşûrayê ne, qîrîna Îmam Huseyîn (s.x), qîrîna reformê, qîrînek ji bo fermankirina qenciyê û qedexekirina xerabiyê. Heta ku derew hebe, zilm berdewam bike, gendelî belav bûye û zordarî berdewam bike, divê Huseyîn bijî û Aşûra berdewam bike."
Wî tekez kir: "Îmam Huseyîn (S.X) sembola nirx, prensîb û îdealan e. Aşûra sembola aştî, ewlehî û qurbanîdanê ye." Misilman di hezkirina xwe ya ji bo Huseyîn de ji hev cuda nînin, û yên ku xwedî prensîbên bilind in di bîranîna wî de yek in.
Melayê Behrêynî wiha dawî li axaftina xwe anî: "Îslahxwaz dê di rêya wî de yekîtiyê bi dest bixin, û hemû gelên bindest ên cîhanê dê ji rûmeta Huseyîn (S.X) îlham bigirin. Ji ber vê yekê, hewcedariya bi Aşûra Huseyîn (S.X) qet bi dawî nabe."
