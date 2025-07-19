  1. Home
Melayê Şîe yê Behrêynî: Îro ji her demê bêtir, em hewcedarê qîrîna reformxwaz a(islahatxwazê) Aşûrayê heye

19 July 2025 - 12:33
Yek ji Melayê navdar ên şîʿa yên Bahreynê, bi îlhamê ji peyama Aşûrayê, daxwaza islahatên fireh li Bahreyn kir. Wî di daxwaziyekê de hişyarî da ku civaka îro hewce ye ji jiyanxwekirina fêrkirinan û îqîdanên Îmam Huseyn (s.x) bo berxwedana dijî zulum û jiyanxwekirina nirxên mirovahî.

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Ayetullah Seyîd Abdullah El-Xeraîfî, oldarekî navdar ê Behrêynî, di xutbeyên nimêja înê de banga reformên bingehîn li Behrêynê kir û bal kişand ser peyama reformxwaz a Aşûrayê.

Wî got: "Di demekê de ku gendelî û neheqî belav bûne, nirx hatine hilweşandin, prensîb hatine jibîrkirin, derew belav bûne û li her derê serhildan tê dîtin, Behrêyn ji her demê bêtir hewceyê reformê ye."

El-Xeraîfî zêde kir: "Îro, ji her demê bêtir, em hewceyê qîrîna Aşûrayê ne, qîrîna Îmam Huseyîn (s.x), qîrîna reformê, qîrînek ji bo fermankirina qenciyê û qedexekirina xerabiyê. Heta ku derew hebe, zilm berdewam bike, gendelî belav bûye û zordarî berdewam bike, divê Huseyîn bijî û Aşûra berdewam bike."

Wî tekez kir: "Îmam Huseyîn (S.X) sembola nirx, prensîb û îdealan e. Aşûra sembola aştî, ewlehî û qurbanîdanê ye." Misilman di hezkirina xwe ya ji bo Huseyîn de ji hev cuda nînin, û yên ku xwedî prensîbên bilind in di bîranîna wî de yek in.

Melayê Behrêynî wiha dawî li axaftina xwe anî: "Îslahxwaz dê di rêya wî de yekîtiyê bi dest bixin, û hemû gelên bindest ên cîhanê dê ji rûmeta Huseyîn (S.X) îlham bigirin. Ji ber vê yekê, hewcedariya bi Aşûra Huseyîn (S.X) qet bi dawî nabe."

