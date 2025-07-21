"Daxwaza medya hebrewî: Jolani ji çend hewldanên kuştinê xilas bû"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA- Rojnameya Yedioth Ahronoth îro duşem û rojekê roşan kir: Ehmed el-Şera’, serokê rêkxistina seranserê Sûriyê ku berê bi navê Abû Muhammed el-Colânî tê zanîn, di demsala 7 mehên borî de ji kêmî sê hewldanên kuştinê zindî derketiye. Ev kesîn jî têkiliyên amerîkî û tirkî yên girêdayî wisa girêdayî xef e ku ew şûna parastina jiyana wê çêbikin.
Di gotinên vî medyayê hebrewî de, hewlê yekemîn di adara sala borî de bû ku hêzên Tirkiyeyê rêxistinên şüpheli di dema derketina Colânî ji Qasr al-Sha’ab de dîtin û parêzgaran wê agahdar kirin.
Sê kes ji parêzgaran wê, wî ji navbera xwe girtin û gelek hêzên ewlehiyê kesek ku hewl da ku wî qetil bike, girtin.
Li gorî vî medyayê, Colânî daxwaz kir ku ev meseleyê bi rûmetî bimîne da ku wê wekî kesek hêzdar li bîra gelê xwe bimîne.
Di gotinên Ahronoth de jî, hewlê duyemîn ji bo kuştin di herêma Dera’da bû, parêzgarên Sûrî û Tirkiyeyî du kesên şüpheli li ser deverê dîtin û di demeke dawî de rêya kolona parastinê guhertin.
Hevoka sêyem jî, li gorî medyayê hebrewî, Colânî heta nêzîkî mirinê hate götûn, ku emrêk li Dimeşkê ji bo wî amade bû.
Kesên silahdar li ser rêyek ku her dem wî di derketina xwe ya ji Qasrê Serokatiyê tê bikaranîn, li benda wî bûn û li wî tirsandin, û di wê demê de şayiyên ku wî ji bajarê sereke zû derket, belav bû.
Esmedar Bîrî, analizkerê Siyonîst, ku di nivîsa xwe de li ser pêşerojê Colânî ji sê hewldanên kuştinê ra got, zêde kir: Tomas Barak, nûnerê taybet a Amerîkayê li Sûriyê û heman dem jî elçiyê wî li Tirkiyeyê, di gotinên xwe de di derbarê hewldanên qetilê yên ji bo Colânî re got û girîngiya parastina wî jî xuyang kir û li ser têhditên pir xeterek li ser wî hişyarkir.
Di dawiyê nivîsara Ahronoth de tê gotin: Di vê demê de ewlehiya Amerîka ji bo parastina Colânî li ser hêza agahdariya Tirkiyeyê bûye, lê Barak balê dide ku Amerîka li ser saxiyeta Şera’ (Colânî) têkildar e û di vê rewşê de dikeve ser çêkirina yekîtiyek ewlehiyê bo parastina jiyana wî.
Di peyda kirina wê nivîsê de jî hatiye agahdar kirin ku têgihiştina hewldanên kuştinê, wênekirina wan ji hêla DAIŞ ve bû, lê nizanîn ka ew çawa serkeftin ku kesên xwe bo Dimeşkê bînin û wan bi materyalên şikestî veguheztin.
Rûpela medyayê hebrewî da daxuyaniya ku:Abû Muhammed el-Colânî, serokê rêkxistina nû ya seranserê Sûriyê, ji kêmî neçend hewldanên kuştinê zindî derketiye.
