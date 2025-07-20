Bang li hêza xêrxwazên teknîkên avêtinên sar (sistêmên sarmayê) ji bo haramên (mezargehên) pîroz ên Necef û Kerbelayê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Sedadên li haramên pîroz ên Necef û Kerbelayê, ji bo xizmet û parastina avêtinên sar (sistêmên sarmayê) li haramên pîroz, hêza teknîkê yên xêrxwaz ên taybetî bi taybetî di servis û çêkirina avêtinên sar de hewce ne.
Şertên pêwîst:
1.-Temenê herî zêde 60 sal be û li hêviya temamî saxî û hêza fizîkî be.
2.-Ji bo tomarbûnê divê kesan berê derbareya ofîsan sedadên pêşkeftin û nûvekirina Atabat li herêmên parêzgeha Xuzestanê sererast bin an jî bi şandina peyama textî (SMS) ji rêjeya 09169403007 têkilî daynin.
3.-Beşdariyê temamî xêrxwazane ye û ji bo 20 roj e. Tenê li sedadê wan rêxistinê jiyana xweşik, xwarin û vegerê şixul dikin.
4.-Belgeyên pêwîst: Pasporta rastîn bi qedeqa min 8 mehên mayî, nasname û karta neteweyî, du wêne 3x4, û belge an rezûme ya bawernameya karê teknîkî.
5.-Dema tomarbûnê heta rojekê Çarşemiyê, 1 Tîrmeh 1404 (23 Tîrmeh 2025) ye.
6.-Rojê şandina kesan dê herî dawî diyar bibe.
Baregehên sereke yên li mezargehên pîroz ên Necef û Kerbelayê li karmendên teknîkî yên dilxwaz digerin da ku tesîsên sarincê xizmet bikin û biparêzin. Kesên ku temenê wan herî zêde 60 salî ye û xwediyê kalîfîkasyonên pêwîst in dikarin heta 1ê Mordad 1404an serî li ofîsên peywendîdar bidin da ku qeyd bibin. Beşdarbûna vê bernameyê dê bi tevahî xwebexş be û dê 20 rojan bidome.
